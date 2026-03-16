El Salvador registra el mayor incremento en 12 meses: el precio de los combustibles subirá hasta $0.26

El nuevo ajuste eleva el precio de los combustibles a su nivel más alto en los últimos 12 meses, impactando el gasto de los automovilistas. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Salvador experimentará un aumento de hasta $0.26 por galón en el precio de los combustibles durante la segunda quincena de marzo de 2026, como resultado directo de la reciente actualización de los precios de referencia publicados por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador (DGEHMSV).

Esta variación impactará de forma diferenciada a las distintas regiones del país e introduce el incremento más alto registrado en el último año, según los datos oficiales difundidos por la entidad.

Las autoridades señalaron que la zona oriental reflejará los precios más altos del país: el galón de combustible superior llegará a $4.12, el regular a $3.88 y el diésel a $3.82. Estas cifras representan aumentos de $0.26 para el combustible superior y el diésel, y de $0.25 para el regular, respecto al periodo inmediato anterior, según informó la DGEHMSV.

Este es el segundo ajuste que enfrentan los salvadoreños en marzo, ya que el primer incremento se aplicó en la primera quincena del mes. De acuerdo con la información divulgada por la DGEHMSV.

Estaciones de servicio en El Salvador se preparan para el aumento de hasta $0.26 en el precio de los combustibles, el más alto en 12 meses. (David Zorrakino / Europa Press)

Este es el incremento más alto que se ha experimentado en los últimos 12 meses en los precios de venta al público en el país.

La tabla de precios difundida por las autoridades establece que para la zona central el galón de combustible superior costará $4.08, el regular $3.84 y el diésel $3.77. En la zona occidental, los precios se ubicarán en $4.09 para el superior, $3.85 para el regular y $3.78 para el diésel.

El incremento anunciado se debe principalmente a variaciones en el mercado internacional de hidrocarburos, especialmente por la paralización parcial del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, según detalló la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador.

El estrangulamiento de esta vía, provocado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, ha dificultado el paso de embarcaciones petroleras y portacontenedores, generando un aumento inmediato en los precios internacionales.

El Estrecho de Ormuz concentra entre el 20% y el 25% del tráfico mundial de crudo, fundamentalmente con destino a Asia y Europa. Esta condición sumada a la disminución en las reservas globales de gasolinas y diésel reportada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) explican el impacto registrado en los precios de referencia nacionales.

El contexto internacional se ve agravado por el persistente conflicto geopolítico en Medio Oriente, especialmente entre Estados Unidos, Israel e Irán. (Cortesía: BCIE)

El reciente contexto internacional está marcado por tensiones geopolíticas persistentes en Medio Oriente, con el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán intensificándose desde finales de febrero. Esta situación ha generado alzas generalizadas tanto en el petróleo como en sus derivados. De acuerdo con la DGEHMSV, los ataques a embarcaciones en la región han tenido un efecto inmediato en los costes globales, por extensión, en los precios que pagan los consumidores en El Salvador y otros países de América Latina.

A nivel regional, los efectos del conflicto han paralizado una de las rutas estratégicas para el transporte de hidrocarburos, afectando cadenas de abastecimiento esta combinación de factores internacionales y ajustes en las reservas explican por qué los precios nacionales presentan aumentos tan pronunciados en el corto plazo.