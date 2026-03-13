El nuevo sistema NIX digitaliza la gestión urbana y atrae inversiones en San Salvador

El director de la OPAMSS, Luis Rodríguez, presentó NIX como herramienta clave para atraer inversiones y fortalecer la resiliencia climática./(Cortesía)

El Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) presentó NIX, una plataforma digital de vanguardia diseñada para transformar la gestión urbana, atraer inversiones y fortalecer la resiliencia climática en la capital salvadoreña. Este desarrollo representa un paso estratégico para centralizar datos geoespaciales y normativos, facilitando la toma de decisiones y el diseño de proyectos urbanos en los siete municipios y 28 distritos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El evento de lanzamiento reunió a representantes del Gobierno Central, la Secretaría de Comercio e Inversiones, la Embajada de España en El Salvador, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como líderes empresariales y gremios del sector inmobiliario. La plataforma NIX se enmarca en el programa “Promovida la Adaptación al Cambio Climático en el AMSS”, impulsado con apoyo de la cooperación española.

Luis Rodríguez, director ejecutivo de OPAMSS, fue en el encargado de realizar el lanzamiento oficial de la plataforma. Durante el evento, explicó que NIX constituye una pieza clave para estimular el crecimiento económico nacional. “Representa una plataforma donde un inversionista puede superponer capas de geofísica, inversión, normativas, sostenibilidad, vulnerabilidad, catastro y uso de suelo, entre muchas otras variables, para descubrir oportunidades que antes eran invisibles. Con NIX reducimos tiempos de respuesta y riesgos, optimizando la inversión pública y privada”, afirmó Rodríguez durante la presentación.

El director ejecutivo de OPAMSS, Luis Rodríguez, presentó la nueva plataforma como una solución tecnológica que centraliza datos clave y apoya la toma de decisiones en proyectos urbanos, fortaleciendo la adaptación climática y la seguridad jurídica.

La herramienta integra múltiples funcionalidades que la distinguen de soluciones previas. Permite a usuarios realizar análisis geoespaciales avanzados mediante la centralización de datos cartográficos, normativos, geofísicos y ambientales en tiempo real. Entre sus capacidades, destaca la gestión de riesgos, el análisis de geomorfología, la dinámica superficial, la geología, la vulnerabilidad ante inundaciones, los movimientos de ladera y la microzonificación sísmica. Además, facilita la evaluación de prefactibilidad por parcela, lo que posibilita a inversores y autoridades identificar polos de desarrollo y plusvalía en la región.

La transparencia normativa es otro de los pilares de NIX. La plataforma ofrece acceso directo a reglas de uso de suelo, índices de edificabilidad y planes maestros, lo que dota a los proyectos de certeza jurídica y técnica. Este enfoque busca agilizar trámites, reducir riesgos y fomentar la confianza de los actores privados que apuestan por el desarrollo urbano en el Área Metropolitana de San Salvador.

En el ámbito de la resiliencia climática, NIX posibilita la identificación de islas de calor, el análisis de temperatura superficial promedio y la evaluación de aguas subterráneas incorporando distintos escenarios climáticos. La plataforma también provee información sobre cobertura vegetal, lo cual respalda la planificación urbana orientada a la adaptación frente a los desafíos medioambientales.

El funcionamiento de NIX está diseñado para ser intuitivo y eficiente. Los usuarios pueden ajustar la transparencia del mapa, localizar áreas específicas y marcar terrenos mediante la selección de lotes, círculos o polígonos personalizados. Además, es posible cargar archivos propios en formatos Shape o KMZ. Una vez definida la zona de interés, la herramienta analiza automáticamente toda la información disponible del territorio y genera un reporte en PDF que incluye mapas y datos para la evaluación de proyectos.

Mario Durán, coordinador general de COAMSS y alcalde de San Salvador Centro, señaló que el desarrollo de NIX responde a la necesidad de integrar la cartografía y los datos del territorio en una sola plataforma para tomar decisiones estratégicas y sostenibles. “Estamos comprometidos con el cuido del territorio frente a los desafíos del cambio climático, y esta plataforma integra cartografía para el análisis en un solo lugar para decisiones estratégicas y sostenibles”, sostuvo Durán.

El lanzamiento de NIX marca un avance tecnológico relevante en la gestión urbana del AMSS. Con el respaldo de la cooperación internacional y la participación de diversos sectores, la plataforma se perfila como un referente para la planificación basada en datos y la promoción de un desarrollo urbano resiliente y competitivo.