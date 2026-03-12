El Salvador

Tres jóvenes salvadoreños detenidos con cócteles Molotov en EE.UU. enfrentarán proceso penal y posible deportación

Tres jóvenes salvadoreños fueron arrestados en Central Islip, Nueva York, tras el hallazgo de dos cócteles Molotov en su vehículo durante una parada de tráfico realizada por la policía del condado de Suffolk

Botellas de vidrio con combustible
Botellas de vidrio con combustible que fueron neutralizadas por las autoridades antes de causar daños (Foto cortesía La Vanguardia).

Un operativo policial en el condado de Suffolk derivó en la detención de tres jóvenes de origen salvadoreño, quienes fueron sorprendidos portando cócteles Molotov durante una parada de tráfico en Central Islip, en las primeras horas del martes 10 de marzo.

Las autoridades locales investigan el alcance del incidente tras el hallazgo de artefactos incendiarios caseros en el interior de un automóvil, un hecho que reaviva el debate sobre la seguridad pública y la vigilancia migratoria en la región.

Según informó Newsday, agentes del Tercer Precinto interceptaron un Honda Accord 2008 alrededor de las 2:28 a.m. en la intersección de Lexington Avenue y Calebs Path debido a una conducción irregular. Durante la inspección, la policía localizó varias botellas de vidrio cargadas con combustible y un recipiente adicional con gasolina dentro del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Elvis Osvaldo Romero-Martínez, de 20 años
  • Brentwood; Albert Yanes-Morán, de 20 años
  • Lorenzo Nohely Alvarado-Navarrete, de 18 años.
Los tres jóvenes fueron esposados
Los tres jóvenes fueron esposados y escoltados por agentes del sheriff del condado de Suffolk tras su detención en Central Islip, Nueva York, acusados de posesión de artefactos incendiarios caseros (Foto cortesía Alerta Noticias).

Proceso judicial y posible deportación: las claves legales tras la detención

De acuerdo con un reporte de News12 Long Island, los tres jóvenes enfrentan cargos por Posesión Criminal de un Arma en Tercer Grado, tipificado como delito grave de Clase D bajo las leyes del estado de Nueva York.

La legislación estatal prevé penas de hasta siete años de prisión para este tipo de delito. El proceso judicial se desarrollará íntegramente en territorio estadounidense, y, en caso de una sentencia condenatoria, los implicados deberán cumplir la totalidad de la pena antes de que intervengan las autoridades migratorias.

El caso ha generado interrogantes sobre el futuro migratorio de los acusados. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicó a El Diario NY que una condena por delito grave activa automáticamente una alerta migratoria.

Si los jóvenes son hallados culpables, podrían enfrentar la deportación permanente a El Salvador una vez finalizada su condena, salvo que un juez de inmigración ordene su expulsión anticipada durante el proceso judicial.

El Fiscal de Distrito de
El Fiscal de Distrito de Suffolk, Raymond Tierney, expresó su preocupación por la liberación de los jóvenes bajo las actuales leyes de fianza de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Libertad bajo palabra y aumento de la vigilancia en Long Island

Actualmente, los tres imputados se encuentran en libertad bajo palabra, luego de comparecer ante un tribunal local, en concordancia con las recientes reformas a las leyes de fianza en Nueva York.

Esta medida ha provocado críticas públicas del Fiscal de Distrito, Raymond Tierney, quien declaró: “Mi oficina trabajará para asegurar que quienes pongan en peligro a los ciudadanos enfrenten la justicia”, subrayando que, aunque no existe vinculación con terrorismo, la amenaza era tangible. Newsday detalló que la decisión de liberar a los jóvenes responde a la normativa vigente, la cual limita la prisión preventiva para ciertos delitos.

El caso se inserta en un contexto de aumento de la vigilancia sobre jóvenes inmigrantes en sectores como Long Island, donde las fuerzas del orden intensifican operativos ante incidentes previos vinculados a armas y artefactos incendiarios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la relación de los involucrados con grupos delictivos organizados como la MS-13, aunque reconocen la preocupación social por la presencia de pandillas en la región.

“El peligro era real, y la vigilancia se mantendrá sobre este tipo de casos”, insistió el fiscal Tierney en declaraciones recogidas por News12 Long Island. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros hechos relacionados o posibles vínculos con incidentes previos en la zona.

