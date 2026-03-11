El Salvador

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

El país presentó sus avances normativos y tecnológicos para prevenir el uso ilícito de sustancias, subrayando el valor de la cooperación técnica y el cumplimiento de estándares globales para fortalecer la seguridad sanitaria y proteger la salud pública.

La delegación salvadoreña destaca en Viena la importancia de plataformas tecnológicas para la trazabilidad y monitoreo de medicamentos controlados./(Redes de Noe García)

Representantes de El Salvador participaron en el 69º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrado en Viena, Austria, del 9 al 13 de marzo. Durante la cita, el país centroamericano destacó la modernización de sus mecanismos de control y la transformación digital del sistema regulatorio de medicamentos fiscalizados, presentando ante delegados de más de 100 países las acciones implementadas para prevenir el desvío y uso indebido de medicamentos con fines médicos y científicos.

El superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García, quien publicó en redes sociales datos sobre su participación, compartió ante la Comisión que El Salvador ha fortalecido su sistema de control de medicamentos, integrando plataformas digitales para la trazabilidad, monitoreo y fiscalización. García subrayó la importancia de la cooperación internacional para garantizar el acceso seguro a medicamentos esenciales y prevenir que estos productos sean desviados hacia canales ilícitos, reiterando el compromiso del país con la modernización de los marcos legales y operativos en línea con los estándares de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El funcionario salvadoreño también resaltó el valor de la cooperación técnica y el acompañamiento de organismos multilaterales, así como el apoyo de la Embajada de El Salvador en Austria. Durante las sesiones, García estuvo acompañado por miembros del equipo técnico de la Secretaría de Regulación Sanitaria y agradeció la labor del embajador salvadoreño en Viena, enfatizando que la presencia institucional salvadoreña en estos foros internacionales impulsa una cultura de transparencia y rigor en la gestión de medicamentos controlados.

El jefe de la delegación, Noe Geovanni García, enfatizó la cooperación internacional como clave para prevenir el desvío y uso indebido de sustancias./(Redes Noe García)

En el encuentro, la delegación salvadoreña detalló medidas como la digitalización de los expedientes regulatorios, la capacitación continua de profesionales y la coordinación interinstitucional para detectar posibles desvíos. De igual forma, se expusieron los avances en la fiscalización de sustancias sujetas a control internacional y la adopción de nuevas tecnologías para el registro y reporte de movimientos sospechosos.

PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Mientras El Salvador exponía sus logros y desafíos, la cita estuvo marcada por un llamado de Estados Unidos dirigido a los países europeos, a quienes instó a actuar “con la misma urgencia” en la lucha contra las drogas, el narcotráfico y su financiación. Según reportes de la agencia EFE, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Cartwright Weiland, señaló durante un panel que Europa aún opera bajo “un lenguaje tecnocrático” y programas piloto con “poco impacto real”, mientras que el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo hacia territorio europeo va en aumento.

Weiland advirtió que las drogas mortales redistribuidas a través del Hemisferio Occidental han devastado comunidades en Estados Unidos, donde solo el año pasado cerca de 80,000 personas murieron por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas. El funcionario estadounidense pidió a Europa actuar con “mayor agresividad” contra las drogas sintéticas, ofreciendo más apoyo financiero y técnico para operaciones policiales y reforzando controles fronterizos y del sistema financiero.

Durante el debate, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, subrayó la necesidad de intensificar el intercambio de información y la coordinación contra las redes financieras del crimen organizado. Carter pidió a los aliados europeos que “continúen intensificando también sus propios esfuerzos”, especialmente frente a la oferta de cocaína traficada a través del Caribe.

Estados Unidos reclamó ante los asistentes una mayor urgencia a Europa contra el tráfico de drogas y fentanilo, enfatizando el aumento de muertes por sobredosis./(Redes Noe García)

Por su parte, la directora para Seguridad Interior en la Comisión Europea, Floriana Sipala, defendió la estrategia de la Unión Europea en materia de drogas, calificándola de “equilibrada, integral y firmemente anclada en los derechos humanos”. Sipala aseguró que la seguridad es una prioridad en la agenda europea, pero siempre en combinación con la salud pública.

El Salvador, en este contexto internacional, busca posicionarse como un referente regional en la gestión responsable de medicamentos controlados, mostrando cómo la digitalización, la cooperación multilateral y la vigilancia normativa pueden ser herramientas eficaces para cerrar el paso al desvío y uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. El país reiteró su compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y la promoción de una política de drogas basada en la evidencia y la protección de la salud pública.

