El Salvador

La justicia salvadoreña impone 26 años de prisión a sujeto por abuso sexual a menor

Las autoridades confirmaron que la pena responde a la culpabilidad establecida en varias agresiones sexuales cometidas contra una menor, quien fue contactada mediante redes sociales y víctima de manipulación emocional

El Tribunal de Sentencia de
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a Walter Eneas Molina a 26 años y seis meses de prisión por abuso sexual reiterado de una menor en El Salvador.(Cortesía: Periódico El Caribe)

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a Walter Eneas Molina a 26 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable del abuso sexual reiterado de una menor de edad en El Salvador. De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de la República (FGR), el acusado utilizó redes sociales para contactar a la víctima, a través de engaños y manipulación estableció un vínculo que llevó a múltiples agresiones sexuales.

Las autoridades gubernamentales detallaron que como consecuencia directa de estos hechos, la menor resultó embarazada.

Según el reporte oficial, Molina aprovechó las plataformas digitales para acercarse a la víctima, valiéndose de técnicas de persuasión y manipulación. La Fiscalía General de la República precisó que las pruebas presentadas durante el proceso confirmaron la culpabilidad del acusado en los delitos imputados. El fallo, según el ente judicial, representa uno de los mayores esfuerzos recientes para garantizar justicia a víctimas de delitos sexuales en el país.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República confirmó que Molina utilizó redes sociales y técnicas de manipulación digital para contactar y someter a la víctima. Foto cortesía FGR

La institución subrayó que el dictamen del tribunal responde a la prioridad institucional de luchar contra los abusos de menores y reiteró su compromiso para seguir enfrentando la incidencia de este tipo de crímenes en El Salvador.

Las recientes condenas en casos de violencia sexual contrastan con la escasa información pública sobre la magnitud actual del fenómeno. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres señaló en su último informe disponible que hasta enero de 2022 se habían presentado 102 denuncias de violencia sexual ante la Fiscalía General de la República. El análisis, difundido en 2022, no incluye cifras posteriores, lo que impide evaluar si la tendencia ha variado o se ha mantenido en los meses recientes. La falta de datos actualizados restringe la capacidad para comprender la verdadera dimensión y evolución de la violencia sexual contra mujeres en el país.

El fallo judicial se presenta
El fallo judicial se presenta como una muestra de los esfuerzos institucionales para garantizar justicia a víctimas de abuso sexual en El Salvador. (Cortesía: Fiscalía General de República)

Caso de explotación y abuso sexual continuado

En un expediente anterior, las autoridades informaron sobre una sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, donde se condenó a Luis Alonso López López y Luisa Verónica Cruz Andrade por su participación en la explotación y abuso sexual de una menor.

El tribunal estableció que López López recibió 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada, mientras que Cruz Andrade fue sentenciada, también a 20 años de cárcel, por trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual. De acuerdo con el expediente, la imputada, quien vivía en el mismo domicilio que la víctima, utilizó amenazas y engaños para ofrecer sexualmente a la menor a López López entre octubre de 2017 y febrero de 2018 en el municipio de San Francisco Gotera. Durante ese periodo, la menor tenía 11 años.

La menor víctima resultó embarazada
La menor víctima resultó embarazada como consecuencia directa de los múltiples abusos perpetrados por el condenado. Foto cortesía de la Fiscalía General de la República de la página oficial de X

El proceso judicial reveló que ambos acusados habían permanecido ausentes durante el desarrollo de las investigaciones, aunque comparecieron el día de la audiencia. En ese momento, el tribunal procedió a su detención inmediata tras la lectura de la sentencia en la vista pública.

Las resoluciones judiciales recientes expuestas por la Fiscalía General de la República evidencian la aplicación efectiva de las leyes en casos de violencia sexual, trata de personas en el territorio salvadoreño, con condenas severas para los responsables y el reconocimiento del impacto físico, pero también emocional en las víctimas.

