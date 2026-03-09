Estudiante de la UES representa a El Salvador Foro Mundial de la Juventud para la prevención del consumo de drogas

Fernanda García, estudiante de la Universidad de El Salvador, representa a su país en el Foro Mundial de la Juventud organizado por la UNODC en Viena. (Foto cortesía Embajador de El Salvador en Austria)

El liderazgo juvenil salvadoreño adquiere presencia internacional a través de Fernanda García, estudiante de la Universidad de El Salvador (UES), quien participa como representante de El Salvador en el Foro Mundial de la Juventud de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en Viena. El evento, que se celebra del 9 al 11 de marzo en la sede de Naciones Unidas en la capital austríaca, convoca a jóvenes líderes de múltiples países con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir propuestas sobre la prevención del consumo de drogas.

Este foro se posiciona como una plataforma estratégica, ya que las ideas y soluciones planteadas por los participantes son presentadas de manera directa a los responsables políticos internacionales.

La selección de Fernanda García se produjo tras superar un proceso competitivo en el que se consideraron la trayectoria y el compromiso de los postulantes con el trabajo comunitario y el liderazgo juvenil. Su participación responde a una invitación de la UNODC dirigida a jóvenes activos en el campo de la prevención y la promoción de la salud. García recibió la notificación oficial antes de emprender su viaje y, desde su llegada, se integró a las sesiones de diálogo y construcción de propuestas junto al resto de delegados internacionales.

Fernanda García fue seleccionada tras un proceso competitivo, donde se valoró su trayectoria y compromiso en el trabajo comunitario y prevención de drogas. (Foto cortesía Comisión Nacional Antidrogas)

Durante la primera jornada de García en Austria fue la entrega de un reconocimiento por parte de Kennedy O Reyes, embajador de El Salvador en el país europeo. El diplomático puso en valor el compromiso de la estudiante, señalando que “la presencia de jóvenes como Fernanda en estos espacios refleja el compromiso del país con el fortalecimiento del liderazgo joven y la cooperación internacional para enfrentar retos globales como la regulación y el control de estupefacientes”.

El Foro Mundial de la Juventud como espacio de incidencia internacional

El Foro Mundial de la Juventud, organizado por la Iniciativa Juvenil de la UNODC en el marco de la Comisión de Estupefacientes (CND), se ha consolidado como un encuentro anual de referencia global. Su meta principal es reunir a jóvenes líderes, nominados por los Estados Miembros, para fortalecer redes, compartir perspectivas sobre la problemática de las drogas y diseñar estrategias innovadoras de prevención y promoción del bienestar en sus comunidades.

Durante el foro de este año, Fernanda García busca integrarse a los debates temáticos facilitados por expertos de la UNODC. Estos espacios de discusión permiten a los jóvenes analizar los desafíos emergentes en materia de consumo de drogas, intercambiar conocimientos y construir posiciones comunes. Una de las actividades centrales es la redacción de una declaración consensuada entre todos los participantes, la cual será presentada de manera oficial a los delegados de la CND, órgano de toma de decisiones de la UNODC a nivel global.

Fernanda se unirá a líderes jóvenes de todo el mundo para proponer soluciones ante los desafíos que enfrenta la juventud actual. (Foto cortesía Comisión Nacional Antidrogas)

La participación de representantes de países latinoamericanos resulta significativa por la oportunidad de difundir experiencias locales en foros multilaterales y consolidar alianzas con jóvenes de otros continentes. En su intervención, la estudiante salvadoreña expuso las estrategias preventivas implementadas en El Salvador y los desafíos que enfrenta la juventud en relación con el consumo de sustancias. Al respecto, el foro es reconocido como una experiencia que transforma la visión de los jóvenes: “La participación en estos debates permite aprender de las experiencias de diferentes regiones del mundo y contribuye a la construcción de políticas más efectivas para el futuro”, señalaron voceros de la UNODC en declaraciones recogidas durante el evento.

El foro otorga visibilidad a El Salvador en el escenario internacional. Además, promueve el intercambio entre líderes juveniles y el acceso a la estructura y los debates de la propia ONUDD, facilitando el desarrollo de habilidades para la incidencia en políticas públicas. Para la delegación salvadoreña, estos contactos representan una oportunidad de fortalecer la presencia nacional en espacios decisorios y de ampliar las redes de trabajo en el ámbito de la prevención y el bienestar juvenil.

El Foro Mundial de la Juventud reúne a jóvenes líderes de diversos países para diseñar estrategias de prevención y promover el bienestar comunitario a nivel global. (Foto cortesía ONU DC)

La elaboración de una breve declaración de consenso constituye el aporte final de los participantes a la agenda de la Comisión de Estupefacientes. Este documento recoge los principales desafíos, propuestas que los jóvenes consideran prioritarios y será entregado de forma oficial al máximo órgano normativo de la UNODC. Con esta acción, los jóvenes buscan influir en la definición de políticas globales orientadas a la protección de la salud y la reducción del consumo de drogas en todo el mundo.