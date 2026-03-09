El Salvador

Estudiante de la UES representa a El Salvador Foro Mundial de la Juventud para la prevención del consumo de drogas

En el encuentro internacional participan delegados de diversos países para debatir estrategias enfocadas en la prevención del consumo de sustancias y la promoción del bienestar, entregando propuestas a autoridades encargadas de políticas sobre drogas

Guardar
Fernanda García, estudiante de la
Fernanda García, estudiante de la Universidad de El Salvador, representa a su país en el Foro Mundial de la Juventud organizado por la UNODC en Viena. (Foto cortesía Embajador de El Salvador en Austria)

El liderazgo juvenil salvadoreño adquiere presencia internacional a través de Fernanda García, estudiante de la Universidad de El Salvador (UES), quien participa como representante de El Salvador en el Foro Mundial de la Juventud de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en Viena. El evento, que se celebra del 9 al 11 de marzo en la sede de Naciones Unidas en la capital austríaca, convoca a jóvenes líderes de múltiples países con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir propuestas sobre la prevención del consumo de drogas.

Este foro se posiciona como una plataforma estratégica, ya que las ideas y soluciones planteadas por los participantes son presentadas de manera directa a los responsables políticos internacionales.

La selección de Fernanda García se produjo tras superar un proceso competitivo en el que se consideraron la trayectoria y el compromiso de los postulantes con el trabajo comunitario y el liderazgo juvenil. Su participación responde a una invitación de la UNODC dirigida a jóvenes activos en el campo de la prevención y la promoción de la salud. García recibió la notificación oficial antes de emprender su viaje y, desde su llegada, se integró a las sesiones de diálogo y construcción de propuestas junto al resto de delegados internacionales.

Fernanda García fue seleccionada tras
Fernanda García fue seleccionada tras un proceso competitivo, donde se valoró su trayectoria y compromiso en el trabajo comunitario y prevención de drogas. (Foto cortesía Comisión Nacional Antidrogas)

Durante la primera jornada de García en Austria fue la entrega de un reconocimiento por parte de Kennedy O Reyes, embajador de El Salvador en el país europeo. El diplomático puso en valor el compromiso de la estudiante, señalando que “la presencia de jóvenes como Fernanda en estos espacios refleja el compromiso del país con el fortalecimiento del liderazgo joven y la cooperación internacional para enfrentar retos globales como la regulación y el control de estupefacientes”.

El Foro Mundial de la Juventud como espacio de incidencia internacional

El Foro Mundial de la Juventud, organizado por la Iniciativa Juvenil de la UNODC en el marco de la Comisión de Estupefacientes (CND), se ha consolidado como un encuentro anual de referencia global. Su meta principal es reunir a jóvenes líderes, nominados por los Estados Miembros, para fortalecer redes, compartir perspectivas sobre la problemática de las drogas y diseñar estrategias innovadoras de prevención y promoción del bienestar en sus comunidades.

Durante el foro de este año, Fernanda García busca integrarse a los debates temáticos facilitados por expertos de la UNODC. Estos espacios de discusión permiten a los jóvenes analizar los desafíos emergentes en materia de consumo de drogas, intercambiar conocimientos y construir posiciones comunes. Una de las actividades centrales es la redacción de una declaración consensuada entre todos los participantes, la cual será presentada de manera oficial a los delegados de la CND, órgano de toma de decisiones de la UNODC a nivel global.

Fernanda se unirá a líderes
Fernanda se unirá a líderes jóvenes de todo el mundo para proponer soluciones ante los desafíos que enfrenta la juventud actual. (Foto cortesía Comisión Nacional Antidrogas)

La participación de representantes de países latinoamericanos resulta significativa por la oportunidad de difundir experiencias locales en foros multilaterales y consolidar alianzas con jóvenes de otros continentes. En su intervención, la estudiante salvadoreña expuso las estrategias preventivas implementadas en El Salvador y los desafíos que enfrenta la juventud en relación con el consumo de sustancias. Al respecto, el foro es reconocido como una experiencia que transforma la visión de los jóvenes: “La participación en estos debates permite aprender de las experiencias de diferentes regiones del mundo y contribuye a la construcción de políticas más efectivas para el futuro”, señalaron voceros de la UNODC en declaraciones recogidas durante el evento.

El foro otorga visibilidad a El Salvador en el escenario internacional. Además, promueve el intercambio entre líderes juveniles y el acceso a la estructura y los debates de la propia ONUDD, facilitando el desarrollo de habilidades para la incidencia en políticas públicas. Para la delegación salvadoreña, estos contactos representan una oportunidad de fortalecer la presencia nacional en espacios decisorios y de ampliar las redes de trabajo en el ámbito de la prevención y el bienestar juvenil.

El Foro Mundial de la
El Foro Mundial de la Juventud reúne a jóvenes líderes de diversos países para diseñar estrategias de prevención y promover el bienestar comunitario a nivel global. (Foto cortesía ONU DC)

La elaboración de una breve declaración de consenso constituye el aporte final de los participantes a la agenda de la Comisión de Estupefacientes. Este documento recoge los principales desafíos, propuestas que los jóvenes consideran prioritarios y será entregado de forma oficial al máximo órgano normativo de la UNODC. Con esta acción, los jóvenes buscan influir en la definición de políticas globales orientadas a la protección de la salud y la reducción del consumo de drogas en todo el mundo.

Temas Relacionados

El SalvadorUniversidad de El SalvadorUNODCPrevención de DrogasLiderazgo Juvenil

Últimas Noticias

El ejército de Guatemala recibe autorización para comprar armamento estadounidense tras 47 años de embargo

La nueva certificación de Washington permite al país acceder a equipamiento militar de última generación, acuerdo que surge luego de demostrar neutralidad y respeto a los derechos humanos durante el actual gobierno

El ejército de Guatemala recibe

Ministerio de Educación de El salvador recibirá fondos para otorgar becas a estudiantes vulnerables

La transferencia presupuestaria permitirá que una organización aliada conceda apoyo económico a menores de municipios con carencias, facilitando su permanencia en el sistema educativo y en la región de La Libertad

Ministerio de Educación de El

El turismo internacional impulsa la ocupación hotelera en República Dominicana durante febrero

Un aumento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros favoreció la hospitalidad del país, alcanzando niveles elevados de llenado y reflejando la preferencia de viajeros por los servicios brindados en distintos destinos dominicanos

El turismo internacional impulsa la

El boletín epidemiológico reporta aumento del 6 % en casos de diarreas y gastroenteritis en El Salvador

Las cifras recientes del Ministerio de Salud muestran que el número de personas afectadas continúa creciendo, con un impacto relevante en niños pequeños y adultos jóvenes mientras las autoridades refuerzan medidas de prevención en áreas de mayor riesgo

El boletín epidemiológico reporta aumento

Complejidades del mercado impiden comercializar madera a través de la bolsa panameña

Las empresas locales prefieren vender en Estados Unidos o Europa, donde los productos forestales son muy apreciados por su calidad

Complejidades del mercado impiden comercializar

TECNO

Por qué no deberías ver

Por qué no deberías ver las películas nominadas al Oscar 2026 en Magis TV o Xuper TV

Xbox quiere que una IA termine los juegos por ti si estás cansado o son difíciles

¿Está tu empleo en riesgo?: Anthropic publica la lista de trabajos más expuestos a la IA

Elon Musk quiere sumar 2.000 millones de clientes a Starlink Mobile como motor económico de SpaceX

Este es el secreto detrás de la supuesta autonomía de los robots domésticos más avanzados

ENTRETENIMIENTO

The Boys pone fecha a

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

Ex reina de belleza y cristiana devota: esta es la mujer que disparó a la casa de Rihanna

Tom Cruise recibe el premio Saturn y deja un enigmático mensaje sobre el futuro de Misión Imposible tras su salida

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

MUNDO

Una protesta estudiantil sacude la

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz