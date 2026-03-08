El Salvador

Motociclistas mantienen alza del 60% de los accidentes en El Salvador

Las emergencias atendidas este domingo se suman a una tendencia que ubica a los motociclistas como el grupo con mayor participación en siniestros viales, según datos consolidados por autoridades de seguridad y rescate

El Salvador reporta un incremento
El Salvador reporta un incremento del 60% en los accidentes de motocicleta en lo que va de 2026, según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Durante la mañana del domingo 8 de marzo, los cuerpos de socorro respondieron a tres accidentes que involucraron a motociclistas en diferentes puntos de El Salvador, en medio de una tendencia anual que revela un incremento del 60% en este tipo de siniestros, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La magnitud de este fenómeno ha transformado a los motociclistas en el grupo más afectado por la siniestralidad vial en el país, donde solo entre el 1 de enero y el 7 de marzo de 2026 se han registrado 1,041 accidentes de motocicleta.

En las primeras horas del domingo, Comandos de Salvamento y Cruz Verde brindaron atención a tres motociclistas lesionados en accidentes de tráfico. El primer caso se produjo en la entrada de Popotlán, en Apopa, cuando un motociclista, que se desplazaba en una unidad con placas M11F3B, sufrió una caída tras ser golpeado lateralmente por un vehículo. Presentó lesiones en el tobillo derecho y fue trasladado de emergencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Simultáneamente, frente a un centro comercial en el municipio de Apopa, otro conductor de motocicleta, placa M894 523, resultó impactado por un vehículo, lo que le causó múltiples laceraciones en los brazos. Fue estabilizado en el lugar, tras la evaluación y la toma de signos vitales.

En solo 66 días de
En solo 66 días de 2026, las autoridades documentan 1.041 siniestros de motocicleta y 997 motociclistas lesionados en El Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El tercer accidente ocurrió horas después sobre la carretera que conecta San Pablo Tacachico con San Juan Opico, a la altura del desvío a San Matías. En este hecho, Cruz Verde San Juan Opico asistió a un motociclista lesionado a raíz del choque con un automóvil sedán. El hombre fue trasladado al centro de salud más cercano por los socorristas.

Además de estos siniestros, en el kilómetro 23 de la carretera Troncal del Norte, distrito de Guazapa, un vehículo volcó tras chocar contra un árbol. Cuando los equipos de Comandos de Salvamento llegaron al lugar no hallaron personas en el interior. Testigos afirmaron que el conductor resultó ileso por lo que fue auxiliado y retirado del lugar por otra persona en motocicleta antes de la llegada de los rescatistas.

La distracción del conductor es
La distracción del conductor es la principal causa de accidentes en motocicleta, con 241 casos reportados durante los primeros dos meses de 2026. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El año inicia con cifras en alza: 270 fallecidos y casi 3,000 lesionados

Los datos consolidados del periodo que abarca del 1 de enero al 7 de marzo de 2026 revelan un deterioro significativo de la seguridad vial en El Salvador. Según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se documentaron 4,513 siniestros de tránsito, lo que supone un incremento del 32% respecto al mismo lapso de 2025. El número de lesionados llegó a 2,890, un 37% más; los fallecidos ascendieron a 270, con un aumento del 36%.

En sentido inverso, los casos de detención por conducción peligrosa disminuyeron en un 10%, ubicándose en 364, en comparación con los 403 registrados en igual periodo del año anterior.

Un motociclista falleció y al
Un motociclista falleció y al menos tres personas resultaron heridas en distintos accidentes ocurridos en carreteras clave de El Salvador entre martes y miércoles. (Foto cortesía Protección Civil)

Motocicletas: el segmento con mayor aumento en la siniestralidad vial

El desglose por tipo de vehículo muestra que los motociclistas concentran el mayor repunte en la estadística de accidentes. El informe específico sobre motocicletas, elaborado por la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, registra 1,041 siniestros de motocicleta en los primeros 66 días de 2026, lo que equivale a un crecimiento del 60% frente al mismo período en 2025.

El número de motociclistas lesionados fue de 997, con un aumento del 68%. Las defunciones alcanzaron las 106, representando una subida del 56% en comparación interanual.

Dentro de las causas identificadas, la distracción del conductor lidera con 241 casos lo que se traduce en 23%. Le siguen no guardar distancia reglamentaria, invadir carril y velocidad excesiva, cada uno con una frecuencia del 12%, mientras que no respetar las señales de tránsito figura en el 11% de los reportes.

Temas Relacionados

MotociclistasEl SalvadorPolicía Nacional CivilObservatorio Nacional de Seguridad VialSiniestralidad VialAccidentes de Tránsito

