El Salvador

Cinco destinos remotos donde habita la nostalgia y el corazón de los salvadoreños

La última actualización de datos evidencia que la presencia de salvadoreños con residencia legal se ha extendido a territorios alejados, impulsada por cambios en los patrones migratorios y una mayor movilidad internacional

El Documento Único de Identidad
El Documento Único de Identidad (DUI) de El Salvador alcanzó países remotos como Australia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Noruega e Islandia en 2026. (Cortesía: Gemeni)

El Documento único de Identidad (DUI) de El Salvador ha alcanzado destinos geográficos considerados entre los más remotos del planeta, según los últimos datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informados por la plataforma de datos abiertos “Así Somos”.

San Salvador figura como el punto de partida de una dispersión global que ahora incluye una extensa diversidad de países, donde viven oficialmente salvadoreños con DUI vigente fuera de los núcleos migratorios habituales.

El fenómeno actual tiene profunda raíz en la transformación de los flujos migratorios salvadoreños, tradicionalmente asociados a ciudades como Los ángeles, Washington D.C., Nueva York y Milán, epicentros históricos de la diáspora.

La información difundida por el RNPN ilustra no solo un cambio geográfico sino un salto cualitativo en el perfil migratorio: la digitalización, el acceso a nuevas oportunidades y la movilidad internacional han permitido que ciudadanos de El Salvador establezcan residencia legal en latitudes poco comunes para el idioma y la cultura salvadoreña.

A lo largo del mundo, existen rincones lejanos en los que la comunidad salvadoreña mantiene vivas sus tradiciones, recuerdos y costumbres. Estos destinos, alejados de El Salvador, se han convertido en refugios donde la nostalgia y el sentido de pertenencia permanecen firmes

​Australia: El gigante del Pacífico (1,473 salvadoreños)

​Australia no es solo el destino más lejano en esta lista, sino el que alberga la comunidad más numerosa fuera de los circuitos tradicionales. Con casi 1,500 salvadoreños con DUI vigente y domicilio en la isla continente, esta comunidad ha logrado acortar los más de 13,600 kilómetros que la separan de la capital salvadoreña.

Es un puente tendido entre el Pacífico Central y Oceanía, donde el esfuerzo salvadoreño ha encontrado un hogar en ciudades como Sídney y Melbourne.

​Emiratos Árabes Unidos: Entre dunas y rascacielos (12 salvadoreños)

​En el corazón del Medio Oriente, 12 salvadoreños han registrado su residencia oficial. En un país dominado por el lujo arquitectónico de Dubái y Abu Dabi, estos ciudadanos representan la incursión de El Salvador en el mundo árabe. Probablemente vinculados a sectores como la aviación, el comercio internacional o la ingeniería, son la prueba de que el DUI también se porta bajo el intenso sol del desierto.

​Japón: El sol naciente tiene acento cuscatleco (7 salvadoreños)

​A una distancia de aproximadamente 12,500 kilómetros, Japón alberga a 7 salvadoreños legalmente registrados con su domicilio en el archipiélago. Vivir en la tercera economía del mundo implica no solo superar la barrera del idioma, sino adaptarse a una cultura de disciplina y milenarias tradiciones. Para estos siete, el DUI es el vínculo jurídico con una tierra que está, literalmente, al otro lado del mundo.

La plataforma 'Así Somos', lanzada
La plataforma 'Así Somos', lanzada en febrero de 2026, proporcionó datos clave sobre la presencia salvadoreña en destinos no habituales. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

​4. Noruega: Bajo las luces del norte (6 salvadoreños)

​Cerca del Círculo Polar Ártico, en la tierra de los fiordos y las auroras boreales, residen 6 salvadoreños. Noruega, conocida por sus inviernos gélidos y su altísimo nivel de vida, es quizás uno de los contrastes climáticos más fuertes para alguien nacido en el trópico. Estos seis ciudadanos llevan consigo la identidad nacional a una de las fronteras más septentrionales del planeta.

​5. Islandia: La isla de fuego y hielo (2 salvadoreños)

​El dato más sorprendente del RNPN revela que 2 salvadoreños han fijado su domicilio en Islandia. Es el grupo más pequeño y remoto de nuestra lista. En una nación de volcanes y glaciares, donde la población total apenas supera los 370,000 habitantes, la presencia de dos portadores de DUI es un testimonio de la expansión individual y la curiosidad humana que caracteriza a esta diáspora.

