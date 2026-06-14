Honduras

Honduras: Autoridades inician acciones en la capital tras estragos por fuertes lluvias

La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que ha atendido 101 incidencias durante la alerta verde decretada por Copeco debido a las lluvias registradas en la capital.

Guardar
Google icon
El Codem mantiene monitoreos permanentes en zonas vulnerables del Distrito Central. Las cuadrillas atendieron inundaciones, derrumbes y caída de árboles. (Foto: AMDC)
El Codem mantiene monitoreos permanentes en zonas vulnerables del Distrito Central. Las cuadrillas atendieron inundaciones, derrumbes y caída de árboles. (Foto: AMDC)

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), informó que ha brindado respuesta a 101 incidencias en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela durante la vigencia de la alerta verde decretada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Las acciones forman parte de las labores de monitoreo, prevención y respuesta impulsadas por la comuna capitalina para reducir riesgos y proteger a la población ante las lluvias que afectan diferentes zonas del Distrito Central.

Los trabajos son coordinados mediante el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, creado durante la administración del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

De acuerdo con las autoridades municipales, las cuadrillas han mantenido operativos permanentes enfocados en la limpieza de tragantes y cunetas, dragado de quebradas, monitoreos preventivos, atención de inundaciones y asistencia a familias afectadas por las precipitaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, los equipos de emergencia realizaron inspecciones en zonas vulnerables, colocación de plástico para proteger viviendas y trabajos preventivos en sectores considerados de alto riesgo durante la temporada lluviosa.

El gerente del Codem, Luis Urrutia, explicó que las acciones iniciaron desde que Copeco decretó la alerta verde para el Distrito Central y otras regiones del país.

La Alcaldía capitalina reportó 101 incidencias atendidas durante la alerta verde. Equipos municipales realizaron labores de limpieza y dragado en distintos sectores. (Foto: AMDC)
La Alcaldía capitalina reportó 101 incidencias atendidas durante la alerta verde. Equipos municipales realizaron labores de limpieza y dragado en distintos sectores. (Foto: AMDC)

“El Codem, bajo el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, ha iniciado un trabajo desde la alerta verde promulgada por Copeco, empeñando los equipos en la limpieza, dragados y tragantes en los bulevares y diferentes sectores de la ciudad de Tegucigalpa”, manifestó el funcionario.

PUBLICIDAD

Urrutia también destacó los avances alcanzados mediante los trabajos de dragado ejecutados dentro del denominado Plan 99, orientado a disminuir riesgos de inundaciones y desbordamientos.

“Con el proyecto de dragado que realizamos en el marco del Plan 99 ya hemos avanzado en un 70 %, desplazando más de 60,000 metros cúbicos de desechos y vegetación que interrumpían el cauce normal de las quebradas para evitar que tengamos eventos que lamentar”, precisó.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención enfocada principalmente en las zonas históricamente vulnerables a inundaciones y deslizamientos durante el invierno.

Según el informe oficial, entre las incidencias atendidas se contabilizan 16 casos relacionados con caída o corte de árboles, dos podas preventivas y cinco inspecciones técnicas.

Además, se reportó la atención de un derrumbe, cuatro inundaciones y 13 jornadas de limpieza en diferentes puntos de la capital.

Más de 60 mil metros cúbicos de desechos han sido removidos de quebradas. Trabajos preventivos buscan reducir riesgos durante la temporada lluviosa. (Foto: COPECO)
Más de 60 mil metros cúbicos de desechos han sido removidos de quebradas. Trabajos preventivos buscan reducir riesgos durante la temporada lluviosa. (Foto: COPECO)

Las cuadrillas municipales también brindaron ayuda directa a familias afectadas por las lluvias, incluyendo la entrega de plástico para proteger viviendas en al menos tres sectores vulnerables.

De igual manera, se realizaron 17 monitoreos preventivos en zonas consideradas de riesgo y 37 entregas de agua potable a comunidades que enfrentaron problemas de abastecimiento.

El reporte también incluye una jornada de formación comunitaria orientada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de los habitantes ante emergencias provocadas por fenómenos climáticos.

Entre las colonias donde se desarrollaron las intervenciones figuran Reparto por Arriba, Villa Universitaria, 23 de Abril, Alameda, Miramesí, Calpules, Reparto por Bajo, Hato de Enmedio, Kennedy, 21 de Octubre y La Travesía.

Asimismo, las acciones se extendieron a las residenciales Honduras y La Cañada, así como al barrio Guadalupe y comunidades de las aldeas Suyapa y Río Abajo.

En estos sectores se realizaron monitoreos constantes, limpieza de drenajes y trabajos preventivos para reducir posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia o riesgo mediante la línea telefónica 100.

La comuna enfatizó que la participación ciudadana es clave para garantizar respuestas rápidas y oportunas durante la temporada lluviosa.

Temas Relacionados

Honduraslluvias en Centroamericaacciones de limpiezaTegucigalpacapital

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fecundidad en Centroamérica cae por debajo del reemplazo demográfico en varios países

El promedio regional se ubica en 1.8 hijos por mujer en 2024, con El Salvador en 1.3 y Costa Rica en 1.32, mientras persisten brechas entre zonas rurales y urbanas

La fecundidad en Centroamérica cae por debajo del reemplazo demográfico en varios países

El Gobierno de Guatemala identifica cuatro censos urgentes y abre una revisión del sistema estadístico

El secretario Carlos Mendoza dijo que la información pública está dispersa y sin integración territorial, lo que impide planificar políticas, presupuestos y servicios a tiempo, y planteó rehacer la institucionalidad que conecta registros y mediciones

El Gobierno de Guatemala identifica cuatro censos urgentes y abre una revisión del sistema estadístico

Panamá abre 10,000 becas para formar talento en inteligencia artificial y tecnología

Inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube y manejo de datos forman parte de la oferta académica disponible.

Panamá abre 10,000 becas para formar talento en inteligencia artificial y tecnología

El Salvador reduce la pobreza multidimensional con mejoras en 14 indicadores, reflejó informe del BCR

El informe técnico de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del BCR, atribuye parte del avance a la menor incidencia del crimen y reporta una baja a 4.8% en ese indicador, mientras el subempleo y la inestabilidad laboral alcanzan a 65.6% de los hogares afectados

El Salvador reduce la pobreza multidimensional con mejoras en 14 indicadores, reflejó informe del BCR

Intensas lluvias colapsan calles y avenidas en el Norte de Honduras

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en distintos sectores de San Pedro Sula, dejando calles anegadas, caos vehicular y múltiples emergencias.

Intensas lluvias colapsan calles y avenidas en el Norte de Honduras

TECNO

¿No tienes PC? Puedes ejecutar Windows 95 en una calculadora gráfica

¿No tienes PC? Puedes ejecutar Windows 95 en una calculadora gráfica

Revolución de internet: nuevo sistema de fibra óptica permite transferir hasta 5 veces más datos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Google demanda a red de ciberdelincuentes de China que usó IA para estafar a “cientos de miles de víctimas”

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

ENTRETENIMIENTO

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

La sorpresa de BTS para Argentina: su último concierto en Buenos Aires llegará a los cines del mundo

Charlie Sheen revive su pasado tras años de excesos: “Ni siquiera debería tener memoria después de todo eso, pero aquí está”

Siete años después de ‘Leaving Neverland’, los denunciantes de Michael Jackson ya tienen fecha de juicio

MUNDO

Keir Starmer llamó a Donald Trump para ofrecerle apoyo y respaldar un acuerdo de paz con Irán

Keir Starmer llamó a Donald Trump para ofrecerle apoyo y respaldar un acuerdo de paz con Irán

Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

Cuáles son los puntos centrales que discuten EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7