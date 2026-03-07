El Salvador

Suecia califica a El Salvador como “uno de los países más seguros de la región” en nueva alerta de viaje

Tras evaluar los contundentes resultados en materia de seguridad en el territorio salvadoreño, el país europeo actualizó sus parámetros de viaje, reconociendo la histórica reducción de la criminalidad

El Salvador es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica según la nueva alerta de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco.

El Gobierno de Suecia, a través de su embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha actualizado oficialmente sus directrices de viaje para El Salvador, calificando al país centroamericano como “uno de los más seguros de Latinoamérica”, un hito que refleja el éxito de las políticas implementadas por la administración del Presidente Nayib Bukele.

La actualización marca un antes y un después en la narrativa diplomática europea hacia el “Pulgarcito de América”. Según la información oficial proporcionada por la Embajada sueca, los esfuerzos gubernamentales para erradicar la delincuencia pandillera, que anteriormente era generalizada, han dado frutos tangibles.

El informe subraya que, gracias a la ofensiva contra los grupos criminales y la implementación estratégica del estado de emergencia desde 2022, los delitos violentos han experimentado un descenso drástico y significativo.

Parala nación europea, el riesgo de terrorismo en el territorio nacional se considera ahora “bajo”, y la capital, San Salvador, es descrita como una ciudad significativamente más segura que en años anteriores.

La drástica reducción de delitos reportada desde el régimen de excepción de 2022 impulsa el reposicionamiento de El Salvador como destino seguro.

Recomendaciones para el viajero

La Embajada de Suecia mantiene sus canales de información actualizados para garantizar una experiencia óptima a sus ciudadanos en el exterior. Entre los puntos clave de la nueva guía de viaje se encuentran:

  • Identificación: Se recuerda a los visitantes la importancia de portar siempre una identificación válida, dado el marco legal vigente que otorga facultades de supervisión a las fuerzas de seguridad para mantener la paz social.
  • Salud y servicios: El informe resalta la alta calidad de la atención médica privada en San Salvador para procedimientos rutinarios, instando a los viajeros a contar con un seguro de viaje robusto.
  • Logística de entrada: Los ciudadanos suecos gozan de una política de exención de visa por hasta 180 días, lo que facilita el intercambio cultural y turístico entre ambas naciones.
  • Gestión de riesgos naturales: Se reconoce la eficiencia de la Dirección General de Protección Civil, organismo que coordina de manera efectiva la respuesta ante eventos climáticos o sismológicos, asegurando que el país cuenta con infraestructura de respuesta ante emergencias.

El Salvador ante los ojos del mundo

La percepción internacional ha dado un giro de 180 grados. Donde antes había cautela, ahora hay curiosidad y respeto. La capital salvadoreña se destaca hoy por su vibrante vida urbana y su entorno controlado, donde los delitos violentos han dejado de ser la norma para convertirse en la excepción.

La gestión de la Cancillería ha sido fundamental en este proceso, logrando que naciones de diversos continentes reconozcan que El Salvador ya no es el país de las décadas pasadas. Esta actualización de Suecia es testimonio de un país que ha recuperado su soberanía territorial y la tranquilidad de sus calles.

La mejora en la imagen de El Salvador fortalece la confianza internacional, favoreciendo el aumento del turismo y la atracción de grandes inversores europeos.

Reacción oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador ha recibido esta noticia como una validación de las transformaciones sociales que trascienden fronteras. La modificación de la alerta sueca no solo funciona como una recomendación para los ciudadanos escandinavos, sino que actúa como un sello de confianza para la inversión extranjera y el dinamismo económico.

Al reducirse las advertencias de riesgo, El Salvador se posiciona como un destino atractivo para el turismo europeo de alto valor. La Cancillería salvadoreña enfatiza que estas prerrogativas reflejan las crecientes oportunidades de desarrollo en sectores como los negocios y el comercio internacional.

La Vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira, a través de la red social X, expresó el sentimiento del Gobierno salvadoreño ante este anuncio:

“Recibimos con satisfacción la actualización de la alerta de viaje emitida por el Gobierno de Suecia, que reconoce los avances de El Salvador en materia de seguridad y fortalece la confianza internacional en nuestro país”, explicó la funcionaria.

Este reconocimiento internacional no solo valida el pasado reciente, sino que pavimenta el camino para un futuro donde El Salvador se establece como el referente de seguridad y desarrollo en toda la región centroamericana.

