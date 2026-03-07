Obra artística impulsa derechos de personas con discapacidad intelectual en El Salvador

Un grupo de artistas de teatro musical en el escenario, vestidos con coloridos trajes, celebran el final de su presentación ante el público. (Entre Colores y Sombras)

El grupo artístico “Entre Colores y Sombras” presentará la obra “Letargo” este 20 de marzo a las siete de la noche en el Museo Nacional de Antropología “David J. Guzmán” (MUNNA) de San Salvador. El costo de la entrada es de diez dólares de forma individual y de 15 si se compran dos. La obra promete abordar la inclusión de personas con discapacidad mental y cuenta con trayecto de múltiples apoyos. “Hay deseos que viven en silencio. No porque no existan, sino porque alguien decidió que no debían existir.

Letargo pone en escena esa verdad: Las personas con discapacidad intelectual también aman y desean”, dice la invitación y las entradas puedes adquiriese contactando en sus redes sociales como Facebook.

El impulso de la inclusión artística y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual han transformado el panorama cultural de El Salvador desde 2018, cuando Melissa Córdova fundó la organización Entre Colores y Sombras.

Ese mismo espíritu se nutre de una vivencia personal: en 2015, Córdova recibió el diagnóstico de síndrome de Down de su hija Celeste y se enfrentó a la pregunta de cómo contribuir a la inclusión desde su posición como artista. Su respuesta fue la dramaturgia y la dirección escénica, dando origen al colectivo para fusionar, por primera vez en el país, a artistas con y sin discapacidad intelectual en un escenario profesional.

La compañía de teatro y danza Entre Colores y Sombras invita a la única función de "Letargo". Invitan a acompañarlos en una noche que explora el sentir, el despertar y el crecer a través del arte. Este el 20 de marzo en el Auditorium MUNA

Obras originales que abordan la memoria, el olvido y la prevención del suicidio

En 2021, Entre Colores y Sombras estrenó en Costa Rica la obra 938 kilómetros hacia el olvido, una coproducción dirigida por Esaú Cubero y producida junto al equipo salvadoreño. La pieza contó con la participación equilibrada de tres artistas con discapacidad intelectual y tres sin discapacidad, profundizando en la memoria, el olvido y el recuerdo como elementos existenciales.

La tercera obra, Serenas (2022), dirigida por Córdova, abordó la prevención del suicidio basada en una historia real de una joven con discapacidad intelectual que enfrentó el abandono familiar tras la muerte de su madre. Esta producción fusionó danza y teatro para exponer, de forma directa, una problemática social relacionada con la vulnerabilidad emocional y el apoyo familiar.

Otra creación, La maleta de los sueños, exploró las aspiraciones personales de personas con discapacidad intelectual. Se presentó en formato teatral y como radionovela, con el respaldo del Centro Cultural de España, dependiente de la red cultural diplomática oficial.

En 2023, la fundación estrenó Letargo, bajo la dirección artística de Alejandro Ponce, adentrándose en la danza contemporánea. Córdova explicó que la motivación principal fue la experiencia de discriminación educativa sufrida por su hija, lo que impulsó a plasmar en escena los aspectos centrales de la exclusión.

Dos artistas interpretan una conmovedora escena de teatro musical, donde la danza y la introspección se fusionan bajo una iluminación dramática en el escenario. (Entre Colores y Sombras)

Letargo: exclusión educativa, apoyos humanos e independencia

Letargo expone cinco problemáticas principales vividas por las personas con discapacidad intelectual: la exclusión en el sistema educativo, la mercantilización de la discapacidad por parte de profesionales, la invisibilización de la sexualidad, la necesidad de respetar los proyectos de vida individuales y el uso de la discapacidad como recurso de imagen social.

En palabras de Córdova: “Se pone sobre la mesa la importancia de ser responsables al abordar el tema, que tiene que partir de generar las condiciones adecuadas con los apoyos adecuados”. La directora destaca que la verdadera inclusión requiere "adaptaciones curriculares, adaptaciones a lectura fácil y apoyos reales a la persona en la inclusión educativa“.

La agenda programada contempla nuevas funciones de Letargo para los días 20, 21 y 22 de marzo, con acceso abierto al público en el Teatro Presidente, el recinto cultural más grande del país.

Dos actores, vestidos con traje y maquillaje de escena, hacen un gesto de silencio con el dedo en los labios, mientras otros personajes se mantienen en segundo plano durante una representación de teatro musical. (Entre Colores y Sombras)

Programas de inclusión, formación y autonomía impulsados por la fundación

Desde 2023, Entre Colores y Sombras opera formalmente como fundación. Este nuevo estatus jurídico le permite suscribir convenios con el Ministerio de Cultura de El Salvador, consolidando su alcance y legitimidad institucional. La organización desarrolla tres programas principales: la compañía artística profesional, el trabajo de autoayuda y apoyo psicológico a familias, y el programa de habilidades sociales y para la vida Aviso con H.

Entre Colores y Sombras centra su labor en la discapacidad intelectual, término que engloba síndromes como Down, condiciones cognitivas y algunos casos de autismo, conforme a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que El Salvador suscribe.

La fundación promueve un enfoque de derechos donde la persona está en el centro de cualquier acción. Como enfatiza la directora: "No bastan las buenas intenciones en el tema de discapacidad. Es necesario hacer bien las cosas y esto pasa por tener los apoyos humanos necesarios para las personas con discapacidad intelectual“.

Además, entre los proyectos actuales, además de la formación continua de jóvenes en artes y habilidades para la vida, se apoya el desarrollo de emprendimientos individuales.