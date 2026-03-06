El Salvador

El último deseo cumplido: Julio López descansa en El Salvador para morir cerca de los suyos tras dos décadas sin ellos

Hay historias que nos recuerdan que el hogar no es solo un lugar, sino la gente que nos espera. Tras 20 años de vivir en los Estados Unidos, Julio César Rivera López ha cerrado su ciclo de vida en el lugar que siempre anheló: su tierra natal, El Salvador

Julio César Rivera López, salvadoreño
Julio César Rivera López, salvadoreño que padecía cáncer terminal, logró regresar al país para reencontrarse con su familia y cumplir su último deseo de despedirse en su tierra natal (Foto cortesía Mágico TV).

Hay viajes que se emprenden buscando un futuro y otros que se realizan simplemente para cerrar el ciclo de la vida en paz. Para Julio César Rivera López, de 44 años, el trayecto de regreso a El Salvador no fue solo un vuelo humanitario; fue el cumplimiento de una promesa interna y el último deseo de un hombre que, tras 20 años de vivir en los Estados Unidos, no quería que la muerte lo encontrara en la soledad de la distancia.

El día de ayer, la noticia de su fallecimiento trascendió en redes sociales, generando una ola de nostalgia y respeto entre miles de salvadoreños que siguieron su caso minuto a minuto.

Julio padecía un cáncer terminal que en los últimos meses había deteriorado su salud de forma irreversible, dejándolo vulnerable en una habitación en Nueva York, lejos de su hogar y de sus raíces.

Julio Rivera López agradeció al Presidente Nayib Bukele por el apoyo que hizo posible su regreso a El Salvador, tras más de 20 años fuera del país,

Un clamor que movilizó a una nación

La historia de Julio se volvió viral cuando se dio a conocer su situación: un compatriota solo, enfrentando una enfermedad implacable en el extranjero y con el anhelo desesperado de volver a sentir el aire de su país. El sentimiento de solidaridad fue inmediato.

El caso llegó a oídos del Presidente Nayib Bukele, quien, conmovido por la situación, giró instrucciones precisas para facilitar el retorno de Julio.

“Hola Julio, lamento mucho lo que estás viviendo. Sé que es una enfermedad muy dura. Haremos todo lo posible por coordinar tu traslado a El Salvador. Entendemos que la gravedad de tu situación lo hace complejo y que existe un riesgo, pero también sabemos lo importante que es para ti poder estar en tu país, cerca de los tuyos. Mi equipo se pondrá en contacto contigo y, si decides tomar ese riesgo, te acompañaremos para hacerlo posible. Primero Dios, todo saldrá bien. Mucha fuerza”, expresó el mandatario.

De manera inmediata el Gobierno salvadoreño desplegó una logística que incluyó no solo el transporte, sino también un acompañamiento médico especializado. Bajo las órdenes del mandatario, personal de salud estuvo pendiente de Julio en todo momento, garantizando que el viaje fuera lo menos doloroso posible y que, al aterrizar, recibiera la atención digna que su condición exigía.

Julio César Rivera López, un salvadoreño con cáncer terminal, regresó a El Salvador desde Estados Unidos el 8 de febrero de 2026.

El reencuentro con los suyos

Para su hermano, Carlos Rivera, y el resto de su familia, los últimos días han sido una mezcla de dolor y gratitud. Carlos se mantuvo al pie del cañón, gestionando y esperando el momento en que su hermano volviera a cruzar el umbral de su casa.

Ese deseo de Julio de estar cerca de sus seres queridos antes de partir se cumplió con creces. Pudo despedirse en su idioma, bajo su cielo y con el calor de los suyos, algo que parecía imposible semanas atrás cuando se encontraba postrado en Nueva York. La presencia de su familia en sus momentos finales le brindó la paz que la medicina no podía ofrecerle.

Despedida en Ahuachapán

El duelo ha sido compartido por una comunidad entera. La vela de Julio se llevó a cabo la noche de ayer y esta noche, en un ambiente de recogimiento y respeto. Amigos, familiares y personas que conocieron su historia a través de las pantallas se acercaron para dar el último adiós a un hombre que se convirtió en símbolo de la diáspora salvadoreña.

Familiares, amigos y vecinos acompañaron la velación de Julio César Rivera López en Ahuachapán. El ambiente estuvo marcado por muestras de respeto y solidaridad,

Su descanso final será en su tierra natal, Ahuachapán. El entierro se llevará a cabo el día de mañana 7 de marzo, cerrando así un capítulo de lucha y nostalgia. Julio César Rivera López ya no es un número más en las estadísticas de la migración; es el salvadoreño que, gracias al esfuerzo conjunto de su familia y el Estado, logró vencer la distancia para morir en casa.

