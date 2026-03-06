58,000 micro y pequeñas empresas fueron registradas por CONAMYPE al cierre de 2025 en El Salvador

La formalización de negocios crece en El Salvador con un aumento sostenido de inscripciones./ (CEDART)

Al cierre de 2025, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) reportó 58,000 empresas registradas en El Salvador, lo que representa uno de los mayores crecimientos históricos para el sector, según declaraciones de Paul Steiner, presidente de la institución, en entrevista con Infobae El Salvador. El registro, que es opcional para los empresarios, refleja la tendencia hacia la formalización y el acceso a beneficios estatales y privados.

La base de datos de CONAMYPE abarca dos categorías principales: micro y pequeñas empresas, y artesanos. Steiner explicó que el registro de artesanos cerró el año con alrededor de 3,700 personas inscritas, cifra que corresponde a profesionales con taller, empleados y una producción orientada al mercado. “No son personas que lo hacen como pasatiempo, sino que viven de su artesanía y cumplen con los requisitos de la ley de artesanías”, afirmó Steiner en la entrevista con este medio.

Por otra parte, el registro de micro y pequeñas empresas, incluyendo emprendimientos, alcanzó casi 58,000 inscripciones al finalizar 2025. Steiner aclaró que este proceso es voluntario y que no representa el universo total de negocios activos en el país, pero sí ofrece una radiografía precisa del avance en la formalización. “El registro es opcional, pero muchas Mypes lo ven como un paso hacia la formalidad y el acceso a servicios”, detalló.

El informe de CONAMYPE muestra una distribución específica por tipo de empresa. Los emprendimientos representan el 31% del total, con negocios de menos de tres años de existencia. Las microempresas, definidas como aquellas con hasta diez empleados y ventas anuales de hasta $200,000, constituyen el 63% del registro oficial. Las pequeñas empresas, que tienen entre 11 y 50 empleados y ventas de hasta $2,000,000 anuales, alcanzan el 4.5%.

El sector artesanal también se ha inscrito en el registro oficial, con producción orientada al mercado local y de exportación./(CEDART)

Steiner recordó que en 2019 apenas se contaban 9,000 empresas registradas en el sistema. El incremento en seis años ha sido sostenido, a pesar de una depuración considerable durante el periodo de la pandemia de COVID-19. “En diez años de existencia de ese registro apenas había 9,000 inscritos, ahora hemos crecido a 58,000”, afirmó el presidente de CONAMYPE.

La distribución sectorial también ofrece datos relevantes. Según las estadísticas oficiales, la industria manufacturera comprende el 29% de las empresas registradas, mientras que el 24% corresponde a actividades de comercio al por mayor y menor, incluyendo la reparación de vehículos automotores y motocicletas. Steiner explicó que la percepción de baja producción industrial no se sostiene ante los datos. “Sí producimos, la manufactura representa un porcentaje elevado del registro”, sostuvo.

El sector servicios, en particular alojamiento y comida, ha mostrado un crecimiento destacado motivado por el auge del turismo. El Salvador registró un incremento del 92% en la llegada de visitantes extranjeros en los últimos diez años, lo que ha impulsado la demanda de servicios turísticos y la creación de nuevas empresas en el sector. Eventos internacionales recientes, como certámenes de belleza, competencias deportivas y conciertos, han revelado la insuficiencia de la infraestructura hotelera, generando oportunidades para nuevos emprendimientos.

Steiner ejemplificó el impacto de la demanda turística con el déficit de camas hoteleras registrado durante el certamen Miss Universo, los Juegos Panamericanos y la visita de artistas internacionales ante la residencia de la artista colombiana Shakira, lo que derivó en una saturación de ocupación en hoteles de diferentes regiones del país. “La demanda de empresas proveedoras de servicios, alojamiento y comida supera la oferta disponible, lo que abre un espacio de crecimiento”, señaló el funcionario.

A través del CEDART se brindan capacitaciones para nuevos emprendedores como parte de los beneficios disponibles tras el registro en CONAMYPE./(CEDART)

El proceso de inscripción ante CONAMYPE también habilita a los empresarios a recibir servicios gratuitos de formación, capacitación, acceso a financiamiento y apoyo en trámites de formalización. Steiner precisó que, aunque no es obligatorio registrarse para operar, los beneficios asociados al registro han motivado a miles de emprendedores a formalizar sus negocios. “Para recibir los servicios gratuitos de la institución, tienen que registrarse”, explicó en la entrevista, y agregó que existen convenios con instituciones públicas y privadas que otorgan descuentos y servicios especiales a quienes cuentan con el registro MYPE.

El avance de la formalización empresarial se ha reflejado en la diversificación de rubros, el acceso a mercados internacionales y la consolidación de clústeres productivos.

La evolución del registro de empresas en CONAMYPE representa un indicador clave del dinamismo y la transformación del sector productivo salvadoreño, con una tendencia al crecimiento y la diversificación que se consolida año tras año.