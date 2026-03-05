El Salvador

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo sale de Dubái tras días de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente

El jugador fue auxiliado por gestiones diplomáticas tras verse afectado por la suspensión repentina de vuelos en Dubái, en medio de crecientes tensiones que obligaron a implementar un operativo especial

Guardar
Marcelo Arévalo logró salir de
Marcelo Arévalo logró salir de Dubái tras el cierre del espacio aéreo causado por las tensiones bélicas en Medio Oriente. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Marcelo Arévalo logró este martes abandonar los Emiratos Árabes Unidos tras permanecer varado en Dubái debido al cierre del espacio aéreo ocasionado por el aumento de tensiones bélicas en Medio Oriente.

La Federación Salvadoreña de Tenis confirmó que el atleta vuela hacia Europa previo a su participación en el Masters 1000 de Indian Wells, tras varios días de incertidumbre que lo pusieron en incertidumbre.

El bloqueo aéreo que afectó a Arévalo fue consecuencia directa del escalamiento militar entre Irán, Israel y Estados Unidos. Dicha crisis obligó a cancelar los vuelos internacionales y mantuvo retenido al equipo del tenista en Dubái.

Según una nota oficial de la Federación, “Chelo” abordó finalmente el vuelo EK101 con destino a Milán. El operativo diplomático, coordinado entre la cancillería salvadoreña y autoridades locales, tuvo como fin principal garantizar la integridad física del jugador mientras la volatilidad regional imponía un cierre inmediato de fronteras aéreas.

El trabajo en conjunto entre la coordinación consular y respaldo familiar permitió que el tenista dejara atrás un entorno bajo máxima alerta y retome el ritmo habitual en el circuito ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

El tenista salvadoreño superó días de suspenso tras verse atrapado por el cierre aéreo por el conflicto en Medio Oriente. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

El viaje entre Dubái y Milán se ha considerado, según el documento oficial, una “escala técnica y logística estratégica” que garantiza el retorno seguro del equipo y la reincorporación inmediata a la élite del tenis mundial.

“Marcelo Arévalo ya se encuentra rumbo a Milán, Italia, agradezco en nombre de mi familia y la Federación Salvadoreña de Tenis al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por sus ágiles gestiones”, escribió Rafael Arévalo, quien es presidente de la federación de tenis y hermano de “Chelo”.

El rescate diplomático permitió romper el bloqueo logístico en Dubái

La crisis sorprendió a Marcelo Arévalo poco después de disputar la final del ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, acompañado de su compañero habitual, el croata Mate Pavić el domingo pasado. El resultado deportivo quedó en segundo plano cuando la escala militar regional forzó a cientos de viajeros, incluido el tenista salvadoreño, a buscar alternativas de salida ante la suspensión masiva de vuelos.

Durante el periodo de espera, el círculo cercano de Arévalo sostuvo que el jugador mantuvo una rutina estricta para preservar el estado físico y la concentración, pese a varias jornadas bajo la incertidumbre de un posible agravamiento del conflicto regional.

La Federación Salvadoreña de Tenis
La Federación Salvadoreña de Tenis confirmó que Arévalo retomará la temporada en Indian Wells tras varios días de angustia y bloqueo aéreo. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

La prioridad del equipo técnico y familiar fue en todo momento la seguridad personal, según explicó la Federación.

La comunidad deportiva salvadoreña expresó su alivio al conocer la noticia de la salida segura del sonsonateco, cuya presencia en la final emiratí había desatado expectativas antes del giro abrupto provocado por el conflicto regional.

Durante su estancia en Dubái, Arévalo llegó a la final del torneo ATP 500 junto a Pavić, aunque no logró alzar el trofeo tras un reñido enfrentamiento frente a la pareja conformada por el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten.

Indian Wells será el próximo escenario tras días de incertidumbre

El Open de Indian Wells, conocido popularmente como el “Quinto Grand Slam”, representa la siguiente parada del calendario profesional para Marcelo Arévalo.

El torneo estadounidense, que otorga 1000 puntos de ATP a los campeones y es considerado el evento de mayor prestigio fuera de los cuatro principales (Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open), marca la continuidad del objetivo deportivo tras superar la emergencia logística en Dubái.

El tenista salvadoreño y su compañero Pavić confirmaron su participación en el certamen de California, siendo este el quinto torneo que disputan durante 2026.

De momento, el centroamericano y el balcánico se ubican en el noveno y décimo lugar, respectivamente, en el ranking de dobles masculino de la ATP.

Temas Relacionados

Marcelo ArévaloDubáiFederación Salvadoreña de TenisGobierno de El SalvadorBloqueo AéreoTensiones Medio Oriente

Últimas Noticias

Sector empresarial en Honduras a la expectativa de reducción de aranceles tras cumbre en Washington

Los empresarios consideran que este encuentro representa una posibilidad concreta para negociar la reducción de aranceles, ampliar la presencia de productos hondureños en el mercado estadounidense y consolidar el papel de las exportaciones como motor del empleo y la retención de talento en el país

Sector empresarial en Honduras a

El Salvador incrementará oportunidades formativas para migrantes retornados a través de cooperación internacional

Un acuerdo formal marca el inicio de un proyecto con duración de treinta meses que busca fortalecer las capacidades, mejorar la infraestructura escolar y ampliar el acceso a formación técnica en varias regiones del país

El Salvador incrementará oportunidades formativas

Universidad Nacional de Costa Rica invertirá más de ₡13,000 millones en infraestructura en 2026: regiones y sedes serán prioridad

Nuevas bibliotecas, laboratorios STEM, residencias y un hospital veterinario forman parte del plan anunciado por la Rectoría

Universidad Nacional de Costa Rica

Guatemala consolida su integración a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

El país centroamericano concretó la entrega formal de su Instrumento de Aceptación, adquiriendo atribuciones en la creación de marcos jurídicos internacionales y reforzando su relevancia en asuntos de cooperación y gobernanza en el entorno global

Guatemala consolida su integración a

La adquisición de AES Corporation transforma el sector energético dominicano

Un grupo liderado por GIP y EQT asumirá el control de la multinacional tras desembolsar más de diez mil millones de dólares, mientras la operación genera expectativas sobre el desarrollo de infraestructuras eléctricas en la región

La adquisición de AES Corporation

TECNO

Usuarios de ChatGPT desinstalan la

Usuarios de ChatGPT desinstalan la app por acuerdo de OpenAI con el Pentágono

Cómo transformar tu WhatsApp con el modo ‘vuelta al cole’ en solo unos pasos

Ni Xuper TV ni Magis TV: estas son las plataformas gratuitas y legales que deberías probar

Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

Google Cloud descubre que más de la mitad de las instituciones financieras mexicanas no puede abrir cuentas digitalmente

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Family Guy’

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

MUNDO

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó la fabricación de un nuevo buque con potencial nuclear

Pakistán anunció la muerte de más de 480 combatientes talibanes tras una semana de ofensiva contra Afganistán

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen