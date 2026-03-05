El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo sale de Dubái tras días de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente

Marcelo Arévalo logró salir de Dubái tras el cierre del espacio aéreo causado por las tensiones bélicas en Medio Oriente. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Marcelo Arévalo logró este martes abandonar los Emiratos Árabes Unidos tras permanecer varado en Dubái debido al cierre del espacio aéreo ocasionado por el aumento de tensiones bélicas en Medio Oriente.

La Federación Salvadoreña de Tenis confirmó que el atleta vuela hacia Europa previo a su participación en el Masters 1000 de Indian Wells, tras varios días de incertidumbre que lo pusieron en incertidumbre.

El bloqueo aéreo que afectó a Arévalo fue consecuencia directa del escalamiento militar entre Irán, Israel y Estados Unidos. Dicha crisis obligó a cancelar los vuelos internacionales y mantuvo retenido al equipo del tenista en Dubái.

Según una nota oficial de la Federación, “Chelo” abordó finalmente el vuelo EK101 con destino a Milán. El operativo diplomático, coordinado entre la cancillería salvadoreña y autoridades locales, tuvo como fin principal garantizar la integridad física del jugador mientras la volatilidad regional imponía un cierre inmediato de fronteras aéreas.

El trabajo en conjunto entre la coordinación consular y respaldo familiar permitió que el tenista dejara atrás un entorno bajo máxima alerta y retome el ritmo habitual en el circuito ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

El tenista salvadoreño superó días de suspenso tras verse atrapado por el cierre aéreo por el conflicto en Medio Oriente. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

El viaje entre Dubái y Milán se ha considerado, según el documento oficial, una “escala técnica y logística estratégica” que garantiza el retorno seguro del equipo y la reincorporación inmediata a la élite del tenis mundial.

“Marcelo Arévalo ya se encuentra rumbo a Milán, Italia, agradezco en nombre de mi familia y la Federación Salvadoreña de Tenis al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por sus ágiles gestiones”, escribió Rafael Arévalo, quien es presidente de la federación de tenis y hermano de “Chelo”.

El rescate diplomático permitió romper el bloqueo logístico en Dubái

La crisis sorprendió a Marcelo Arévalo poco después de disputar la final del ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, acompañado de su compañero habitual, el croata Mate Pavić el domingo pasado. El resultado deportivo quedó en segundo plano cuando la escala militar regional forzó a cientos de viajeros, incluido el tenista salvadoreño, a buscar alternativas de salida ante la suspensión masiva de vuelos.

Durante el periodo de espera, el círculo cercano de Arévalo sostuvo que el jugador mantuvo una rutina estricta para preservar el estado físico y la concentración, pese a varias jornadas bajo la incertidumbre de un posible agravamiento del conflicto regional.

La Federación Salvadoreña de Tenis confirmó que Arévalo retomará la temporada en Indian Wells tras varios días de angustia y bloqueo aéreo. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

La prioridad del equipo técnico y familiar fue en todo momento la seguridad personal, según explicó la Federación.

La comunidad deportiva salvadoreña expresó su alivio al conocer la noticia de la salida segura del sonsonateco, cuya presencia en la final emiratí había desatado expectativas antes del giro abrupto provocado por el conflicto regional.

Durante su estancia en Dubái, Arévalo llegó a la final del torneo ATP 500 junto a Pavić, aunque no logró alzar el trofeo tras un reñido enfrentamiento frente a la pareja conformada por el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten.

Indian Wells será el próximo escenario tras días de incertidumbre

El Open de Indian Wells, conocido popularmente como el “Quinto Grand Slam”, representa la siguiente parada del calendario profesional para Marcelo Arévalo.

El torneo estadounidense, que otorga 1000 puntos de ATP a los campeones y es considerado el evento de mayor prestigio fuera de los cuatro principales (Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open), marca la continuidad del objetivo deportivo tras superar la emergencia logística en Dubái.

El tenista salvadoreño y su compañero Pavić confirmaron su participación en el certamen de California, siendo este el quinto torneo que disputan durante 2026.

De momento, el centroamericano y el balcánico se ubican en el noveno y décimo lugar, respectivamente, en el ranking de dobles masculino de la ATP.