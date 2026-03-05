El Salvador

El Salvador, a un paso del Campeonato Concacaf W: La Selecta Femenina buscará la gloria ante Trinidad y Tobago

Con el liderato del Grupo F en juego, las salvadoreñas dependen de sí mismas para sellar su boleto al Campeonato Concacaf W 2026 y mantener vivo el sueño de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo

Once titular de la selección
Once titular de la selección femenina de El Salvador posa para la foto oficial antes del partido ante Barbados en las eliminatorias rumbo al Campeonato Concacaf W 2026 (Foto cortesía La Selecta SLV).

La selección femenina de fútbol de El Salvador se encuentra a las puertas de un logro histórico tras consolidar su dominio en el Grupo F de las eliminatorias Concacaf W 2026.

El empate entre Honduras y Trinidad y Tobago dejó a las dirigidas por Eric Acuña con una ruta clara rumbo a la siguiente fase, donde un empate o una victoria en su próximo partido les asegura el boleto directo al torneo continental. Además, la diferencia de goles acumulada y la solidez mostrada en los últimos encuentros han convertido a la selección salvadoreña en una de las protagonistas de la región.

El Salvador lidera el grupo con 6 puntos y una diferencia de +16 goles, superando a Trinidad y Tobago, que suma 4 puntos, y a Honduras, que apenas registra uno. El equipo nacional obtuvo este margen tras golear 13-0 a Barbados, en una actuación que marcó un hito para el fútbol femenino del país.

La última jornada será el 17 de abril, cuando las salvadoreñas enfrenten a Trinidad y Tobago en el Estadio Hasely Crawford de Puerto España. Un empate bastaría para que El Salvador mantenga la cima y avance de forma directa al Campeonato Concacaf W 2026.

Yamil Bukele, presidente de la
Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, visitó el camerino de la selección femenina para felicitarlas tras la victoria 13-0 sobre Barbados (Foto cortesía INDES).

El crecimiento de la selección femenina salvadoreña no solo se refleja en los resultados, sino en la evolución de su juego colectivo. Bajo la conducción de Acuña, el equipo dejó atrás etapas de derrotas abultadas y ahora impone su ritmo en la región.

La Selecta Femenina ha consolidado una racha invicta en Centroamérica y el Caribe, posicionándose como la tercera fuerza de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), solo detrás de Costa Rica y en disputa con Panamá.

Amistosos internacionales y roce profesional impulsan el crecimiento de la Selecta Femenina

El avance en el rendimiento también se ha visto potenciado por amistosos internacionales. El día de ayer, El Salvador derrotó 4-0 a Perú en Lima, con goles de Danya Gutiérrez, Abigail López, Makenna Domínguez y Juana Plata.

Estos encuentros permiten que las jugadoras mantengan el ritmo competitivo fuera de las fechas oficiales y muestren su talento ante visores internacionales. El desempeño en estos fogueos ha incrementado el interés de clubes extranjeros en futbolistas salvadoreñas, un fenómeno que ya permitió que figuras como Brenda Cerén (Atlas, México) y Danielle Fuentes (Necaxa, México) den el salto a ligas profesionales.

Danya Gutiérrez celebra tras anotar
Danya Gutiérrez celebra tras anotar uno de los goles en la victoria de El Salvador 4-0 sobre Perú en el amistoso internacional (Foto cortesía La Selecta SLV).

El Salvador enfrenta su reto decisivo rumbo al Campeonato Concacaf W y al sueño mundialista

El partido ante Trinidad y Tobago representa el último escollo para sellar el pase al torneo continental. El reglamento de la competencia establece que solo el primer lugar del grupo accede de manera directa, por lo que una derrota dejaría a El Salvador fuera de la siguiente ronda.

No obstante, la diferencia de goles construida en las primeras jornadas, les otorga una ventaja estratégica a las salvadoreñas, que llegan con doble oportunidad en el marcador final.

Tabla de posiciones del Grupo
Tabla de posiciones del Grupo F en las eliminatorias Concacaf W: El Salvador lidera con 6 puntos, seguido por Trinidad y Tobago, Honduras y Barbados (Foto cortesía Concacaf W).

Una vez dentro del Campeonato Concacaf W 2026, el desafío se eleva, ya que los cuatro semifinalistas obtendrán el pase directo al Mundial Femenino de Brasil 2027. Aquellos equipos que caigan en cuartos de final tendrán una oportunidad adicional en un play-in interno, que entrega boletos para la Repesca Intercontinental de la FIFA.

La transformación del grupo dirigido por Eric Acuña ha sido paulatina y sostenida. El equipo dejó de ser un rival accesible y ahora compite en igualdad frente a potencias regionales. La profesionalización de las jugadoras y la exposición internacional han sido factores determinantes en este ascenso. El partido clave en Puerto España definirá si la Selecta Femenina continúa escribiendo una nueva página en el deporte nacional.

