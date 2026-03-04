El Salvador

Líderes de doce países han sido convocados el sábado a Miami para cumbre con presidente Trump

La Casa Blanca reunirá este sábado en Miami a mandatarios de doce países latinoamericanos con el objetivo de consolidar un bloque regional afín a Washington y restringir la influencia china sobre recursos y mercados estratégicos

Guardar

Las prioridades estratégicas de Estados Unidos en América Latina se redefinen con la convocatoria de la cumbre Escudo de las Américas, agendada para el sábado en Miami.

El evento, que reunirá a mandatarios de doce países de la región, busca fortalecer un bloque afín a Washington y frenar el avance de China sobre los recursos y mercados latinoamericanos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, puntualizó que la iniciativa tiene como meta central “promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región”.

Entre los invitados figuran líderes
Entre los invitados figuran líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Entre los invitados figuran líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. La lista podría ampliarse con la presencia de otros mandatarios, adelantó la portavoz.

La reunión en Miami, organizada por el presidente Donald Trump, se perfila como un espacio para consolidar una alianza hemisférica que contrarreste la influencia de Beijing.

Como ya ha adelantado Infobae, el plan estadounidense apunta a impedir que la administración de Xi Jinping logre controlar recursos naturales, la producción alimentaria y vías comerciales estratégicas en América Latina.

La portavoz de la Casa
La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt detalló en conferencia de prensa algunos de los temas a tratar en la cumbre y mencionó a los países invitados. REUTERS/Nathan Howard

Esta preocupación se refleja en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y en la actualización de la Doctrina Monroe, ahora adaptada como el “Corolario Trump”.

La cumbre tendrá un enfoque no solo económico, sino también de seguridad regional.

Según la portavoz, los mandatarios abordarán desafíos como el combate al narcotráfico, el enfrentamiento a las bandas criminales y la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal y masiva.

El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva”, declaró Leavitt.

Objetivos de la cumbre y contexto geopolítico

La administración republicana considera prioritaria la contención de la influencia china. Hacia fines de 2025, la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el gobierno estadounidense propuso restringir la actuación de actores extrarregionales en América Latina.

A esta directriz se sumó la nueva Doctrina de Defensa, que establece mecanismos de disuasión frente a China y otorga a la región un papel preferencial en la política exterior de Washington.

En los últimos días, Estados Unidos también encabezó en Washington una cumbre global sobre minerales críticos, con el objetivo de limitar el acceso de China a estos insumos, fundamentales para la seguridad internacional y la economía mundial.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), al saludar a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele (2d), este lunes, 14 de abril, en una de las entradas de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

El país norteamericano busca blindar su posición y garantizar que sus aliados latinoamericanos reciban un trato preferencial en el comercio y las inversiones estratégicas.

La selección de invitados evidencia la intención de articular un bloque alineado ideológicamente con la actual Casa Blanca. Entre los presidentes mencionados figuran Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras), todos con un perfil de cercanía y cooperación con Estados Unidos.

Movimientos diplomáticos y acuerdos recientes

En la antesala de la cumbre, algunos países ya han avanzado en acuerdos bilaterales con el Departamento de Estado. Se trata de compromisos orientados a distanciarse de las ambiciones chinas respecto al control de recursos estratégicos, a cambio de acceso privilegiado a inversiones estadounidenses en sectores clave de la economía.

En conclusión, la cumbre Escudo de las Américas marca un nuevo capítulo en la competencia estratégica por la influencia en Latinoamérica.

Estados Unidos apuesta por consolidar su liderazgo en la región, tejiendo alianzas con gobiernos afines y buscando frenar el avance de China en áreas sensibles para la seguridad y la economía del hemisferio.

Temas Relacionados

Estados UnidosMiamiCasa BlancaDoctrina MonroeInfluencia ChinaSeguridad Regional

Últimas Noticias

Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes

El almacenamiento actual de combustibles garantiza la continuidad del abastecimiento en caso de interrupción total de importaciones, según estimaciones oficiales y empresariales

Las reservas de combustibles garantizan

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reporta alta tasa de aprobación en pruebas nacionales de 2025

Una cifra de aprobación generalizada entre los niveles básicos destaca la última implementación de este formato de examen, ante la inminente transición hacia una nueva etapa de valoración educativa a partir del próximo año

Ministerio de Educación Pública de

La esperanza y la continuidad marcaron la decisión del voto en la elecciones presidenciales de Costa Rica

El estudio sobre comportamiento electoral del CIEP-UCR revela que las emociones y la identificación con proyectos de largo plazo fueron determinantes para la preferencia de la ciudadanía en la jornada electoral

La esperanza y la continuidad

Panamá afronta el Clásico Mundial de Béisbol con una selección reforzada por figuras de Grandes Ligas

Panamá presenta una nómina de 30 peloteros con experiencia en Grandes Ligas para buscar su mejor actuación histórica en el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá afronta el Clásico Mundial

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

La llegada del circuito Oceanman a El Salvador subraya la creciente capacidad del país para atraer eventos globales y plantea desafíos de consolidación como destino deportivo de alto impacto en la región.

El Salvador suma una parada

TECNO

Instagram estrena Amigos Secretos, la

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

Señales de que tu PC necesita mantenimiento y cada cuánto tiempo debes hacerlo

Steam: cómo conseguir más de 100 juegos gratis para tu PC

ENTRETENIMIENTO

“Hubo un punto de inflexión”:

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán