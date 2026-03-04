El Salvador

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde

El evento reúne a empresas y profesionales del sector construcción de Centroamérica, promoviendo contactos comerciales, formación técnica y actualizaciones en tendencias, materiales y tecnología, con la expectativa de atraer visitantes de más de diez países.

Construexpo 2026 reunirá a más
Construexpo 2026 reunirá a más de 160 expositores nacionales e internacionales en el Hotel Hilton de San Salvador./ (Casalco)

La vigésima edición de Construexpo, la feria especializada más relevante para el sector construcción de Centroamérica, abrirá sus puertas esta tarde en el Hotel Hilton de San Salvador. Organizada por la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), el evento reúne a más de 160 expositores nacionales e internacionales hasta el 7 de marzo, consolidando a El Salvador como un punto estratégico para la industria y los negocios vinculados a la construcción, infraestructura y vivienda.

Construexpo 2026 se presenta como un espacio de alcance internacional, en el que convergen empresas, profesionales y proveedores de sectores clave como maquinaria, materiales, tecnología, vivienda, financiamiento y decoración. La feria, que se realiza cada dos años, atrae a más de 5,000 visitantes calificados provenientes de al menos 10 países, entre los que destacan Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y Estados Unidos, además del país anfitrión, entre otros. Con una participación internacional superior al 15%, el evento ofrece oportunidades concretas para el intercambio comercial y la actualización en tendencias de productos y servicios.

Según el sitio web del evento, las actividades principales incluyen una exhibición comercial de gran envergadura, lanzamientos de nuevos productos, posicionamiento de marcas y demostraciones en vivo de maquinaria y equipo. La agenda académica contempla charlas magistrales, talleres técnicos y espacios de networking, que permiten la interacción directa entre constructores, contratistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores, gerentes de proyectos y especialistas en marketing y comunicación. Asimismo, la feria recibe a representantes del sector privado y público, así como a consultores y planificadores estratégicos, todos enfocados en fortalecer alianzas y desarrollar proyectos en la región.

La feria especializada en construcción
La feria especializada en construcción de Centroamérica atrae a más de 5,000 visitantes calificados de al menos 10 países, incluyendo Estados Unidos./(CASALCO)

“La sostenibilidad y el cumplimiento de normativas específicas ocupan un lugar central en la edición 2026″, expresa Casalco, entidad que busca destacar el avance del sector hacia prácticas más responsables con el medio ambiente, presentando soluciones constructivas que integran innovación, eficiencia energética y materiales de última generación. El evento también promueve la generación de empleo y la contribución de la construcción al crecimiento económico de El Salvador y sus países aliados.

En la edición anterior, celebrada en 2024, Construexpo mantuvo una convocatoria similar, con más de 160 expositores y 5,000 visitantes registrados. La feria se consolidó como un espacio clave para el lanzamiento de nuevas tecnologías y la concreción de alianzas estratégicas, reflejando el dinamismo y el potencial de crecimiento del sector en la región. Las empresas participantes en 2024 destacaron la oportunidad de conectar con tomadores de decisión y ampliar su presencia en mercados internacionales.

Para este año, la muestra amplía su perfil de visitantes, abriendo sus puertas a técnicos, operarios, instaladores, gerentes de compras, consultores y público calificado interesado en innovaciones para el hogar, la oficina y la vivienda. Entre las categorías de exhibición se incluyen construcción, maquinaria y equipo, materiales y herramientas, tecnología, hogar y decoración, financiamiento y soluciones para oficinas.

Durante el evento también se
Durante el evento también se exhibe maquinaria y equipo utilizado en el sector construcción./(CASALCO)

El acceso a Construexpo 2026 requiere registro previo a través de la plataforma oficial, donde los asistentes pueden programar reuniones de negocios y seleccionar actividades académicas de su interés. Casalco espera que la feria genere nuevas oportunidades de inversión, impulse la transferencia de conocimiento y fortalezca el posicionamiento de El Salvador como un centro regional para el desarrollo de la construcción y la infraestructura.

Con la visión de ser un referente en la industria, Construexpo 2026 reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del sector, brindando una plataforma integral para el intercambio de ideas, productos y tendencias que marcarán el rumbo de la construcción en los próximos años.

