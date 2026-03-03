El Salvador acoge por primera vez el Encuentro Anual de Altos Ejecutivos del sector energético regional

El Salvador acoge por primera vez el Encuentro Anual de Altos Ejecutivos del sector energético de Centroamérica y el Caribe. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la República)

Desde el 2 de marzo, El Salvador es sede del Encuentro Anual de Altos Ejecutivos (ENAE) 2026, la principal cita del sector energético de Centroamérica y el Caribe, donde confluyen empresarios, inversionistas y autoridades de la región para analizar tendencias, intercambiar experiencias y promover nuevas inversiones.

El evento, que se desarrolla en el Palacio Nacional hasta el 6 de marzo, marca la primera ocasión en que el país acoge esta reunión, organizada por la Comisión de Integración Energética Regional (Cecacier).

El presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ENAE), Edwin Núñez, destacó que el ENAE 2026 reúne a los máximos representantes de empresas eléctricas y organismos energéticos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador.

Núñez enfatizó que la elección de la sede responde a factores como la estabilidad, las condiciones de seguridad y el dinamismo económico del país. “Este evento es el más importante del sector energético en la región. Reúne a los principales actores, no solo públicos, sino también empresas privadas que vienen a discutir diferentes temas”, señaló Núñez.

Empresarios, inversionistas y autoridades energéticas analizan tendencias y promueven inversiones en el ENAE 2026 en San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la República)

El programa del ENAE incluye sesiones técnicas, ruedas de negocios, networking y visitas a infraestructuras estratégicas nacionales, como la planta de gas Energía del Pacífico, inaugurada en 2019 con una inversión superior a los 1,000 millones de dólares, y el Parque Eólico Ventus, en Metapán, el cual es el más grande de Centroamérica, que junto con la expansión de la generación solar, han favorecido la diversificación de la matriz energética salvadoreña.

Durante la inauguración, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en el evento y en la Asamblea General de Asociados de Cecacier, espacio que reúne a más de 50 empresas eléctricas de siete naciones que comparten un mercado energético regional.

En su discurso, Ulloa subrayó que cada país aporta fortalezas únicas a la matriz regional: Costa Rica, con una generación casi 100 % renovable; Guatemala y Honduras, con mercados en expansión; y El Salvador, que ha pasado de ser uno de los mayores importadores de energía a fortalecer su matriz mediante la integración geotérmica, hidroeléctrica y solar.

El evento organizado por Cecacier destaca la estabilidad y dinamismo económico de El Salvador como clave para la elección de la sede. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Ulloa resaltó que en 2024 el Mercado Eléctrico Regional transó más de 2,700 GWh, casi el doble que hace una década, con participación activa de los países centroamericanos. Este crecimiento consolida un modelo de integración energética regional que pocas regiones en el mundo han logrado en tan poco tiempo.

Ulloa concluyó que la integración energética regional no solo depende de infraestructura, sino también de la cooperación técnica y la confianza entre naciones. Al ENAE 2026 asisten también la presidenta de Cecacier, Norma Grande; el secretario de Comercio e Inversión, Miguel Kattan; la ministra de Turismo, Morena Valdez; diputados de la Asamblea Legislativa y representantes del sector privado.