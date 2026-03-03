El gobierno de El Salvador impulsa inversión de $1,000 millones para modernizar la red eléctrica con sistemas inteligentes

El gobierno de El Salvador lanzó un plan de inversión de $1,000 millones para transformar la red eléctrica nacional con redes inteligentes. (Foto cortesía ETESAL)

El gobierno de El Salvador ha anunciado un proyecto estratégico que contempla una inversión de $1,000 millones para transformar la red eléctrica nacional mediante la integración de redes inteligentes, en un esfuerzo dirigido a fortalecer la infraestructura energética y consolidar la posición del país en el mercado regional.

Esta iniciativa fue anunciada en el Encuentro Anual de Altos Ejecutivos (ENAE 2026), apoyada en la tendencia de crecimiento del comercio eléctrico en Centroamérica, que alcanzó más de 2,700 GWh en 2024, casi el doble que hace una década, respondiendo al objetivo de ampliar la eficiencia, la sostenibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico salvadoreño.

Durante el ENAE 2026 y la Asamblea General de Comité Regional de la Comisión de Integración Energética Regional para Centroamérica y el Caribe (CECACIER), en la que participó el vicepresidente Félix Ulloa, enfatizando el cambio que ha experimentado El Salvador, pasando de ser uno de los principales importadores regionales de energía eléctrica a consolidar una matriz energética diversificada.

El funcionario expuso que, mientras Costa Rica destaca por su generación renovable casi total, y países como Guatemala y Honduras exhiben mercados en expansión, El Salvador ha avanzado al integrar en su red energía geotérmica, hidroeléctrica y solar.

La estrategia energética salvadoreña apunta a robustecer la infraestructura, incrementar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. (Foto cortesía ETESAL)

La ejecución de este plan de modernización recae en Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), que lidera un enfoque de fortalecimiento de la red de transmisión.

El objetivo central es la incorporación de redes inteligentes, sistemas de almacenamiento en baterías, procesos de digitalización, métodos de análisis predictivo y la aplicación de inteligencia artificial en la gestión de la infraestructura eléctrica. De acuerdo con Ulloa, estos avances buscan “construir un modelo de integración energética regional que pocas partes del mundo han conseguido en tan corto tiempo”.

En su intervención, el vicepresidente describió el entorno actual como favorable para el financiamiento del sector, atribuyendo esta condición a los mecanismos multilaterales y al dinamismo de los mercados internacionales, así como al creciente interés de inversión internacional en el país.

Según apuntó, la estabilidad, la seguridad y una visión estratégica de desarrollo han incentivado la llegada de capital internacional al sector energético nacional.

A la reunión asistieron figuras clave como Edwin Núñez, presidente ejecutivo de ETESAL; Norma Grande, presidenta de CECACIER; Miguel Kattan, secretario de Comercio e Inversión; la ministra de Turismo Morena Valdez, diputados de la Asamblea Legislativa y representantes del sector privado, lo que subraya la relevancia institucional y empresarial del proyecto.

El Salvador registra un crecimiento destacado en el comercio eléctrico en Centroamérica, superando los 2.700 GWh en transacciones durante 2024. (Foto cortesía ETESAL)

Modernización digital de la red eléctrica en 2023

Desde el año 2023, El Salvador ha destinado recursos en proyectos orientados a la modernización de su sistema eléctrico empleando tecnología digital y sensores que permiten gestionar la distribución energética en tiempo real. Según información oficial, estas medidas tienen como finalidad incrementar la eficiencia del servicio, permitiendo además la estabilización remota del sistema y la reducción del número de fallas.

Estas acciones previas han servido de plataforma para la iniciativa presentada en ENAE 2026, consolidando un camino de innovación tecnológica que proyecta a El Salvador como un referente regional en integración y modernización energética.

Previamente ETESAL resaltó que el Estado salvadoreño se mantiene en plena expansión de la red eléctrica. El plan busca fortalecer el suministro tanto en el occidente y al oriente como a los nuevos proyectos turísticos, como Surf City 2.

Desde 2023, la modernización digital con sensores ha permitido un monitoreo en tiempo real que reduce fallas y mejora la confiabilidad eléctrica en El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

Los avances en la industria eléctrica responden a una creciente demanda de infraestructura en zonas que atraviesan por un crecimiento turístico sin precedentes.