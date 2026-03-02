El Salvador

Parque Natural Balboa en El Salvador lidera las preferencias de visitantes en 2026

La lista de destinos más concurridos supervisados por el Instituto Salvadoreño de Turismo muestra variaciones mensuales según el clima, y destaca la importancia de la oferta gastronómica y recreativa en los parques administrados por la institución

El Parque Natural Balboa lidera
El Parque Natural Balboa lidera en 2026 la lista de los parques más visitados en El Salvador, seguido de Sunset Park y Puerta del Diablo.

En 2026, el Parque Natural Balboa encabeza la lista de destinos más visitados entre los 18 espacios administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Le siguen el parque de diversiones Sunset Park, Puerta del Diablo, Cerro Verde y el Parque Recreativo Amapulapa.

Este ranking cambia mes a mes según el clima. Durante los frentes fríos, los parques de montaña son preferidos, mientras que en temporadas cálidas, los acuáticos reciben mayor afluencia. Costa del Sol se ubicó este año en el sexto lugar, aunque en otras ocasiones ha logrado posiciones más altas.

Las tarifas para ingresar a estos espacios varían según la nacionalidad:

  • Salvadoreños: tarifa social entre $1,50 y $5 en la mayoría de los parques.
  • Extranjeros: tarifa de $3 a $10.
  • Entrada gratuita en: Puerta del Diablo, Parque Natural Balboa y Sunset Park (Solo se cobra estacionamiento, válido por tres a cinco horas).

  • Parque Surf City Walter Thilo Deininger:

- $5 para nacionales (consumible en actividades internas)

  • Parque Recreativo Costa del Sol:

- $2,50 para salvadoreños

Las tarifas de acceso a
Las tarifas de acceso a los parques administrados por el ISTU varían según la nacionalidad, con precios sociales para salvadoreños y extranjeros.

Dentro de los parques, la oferta gastronómica es otro atractivo. Espacios como Balboa y Puerta del Diablo permiten degustar pupusas, riguas, empanadas y bebidas tradicionales, fortaleciendo la economía local y preservando las tradiciones culinarias salvadoreñas.

Programa Buses Alegres: excursiones accesibles y seguras

Aguiñada destacó el programa Buses Alegres como una herramienta clave para facilitar el acceso de las familias salvadoreñas a los destinos turísticos. Este programa de excursionismo social ofrece rutas a precios accesibles, con boletos entre $7 y $12 ida y regreso, dependiendo de la distancia.

Las unidades, ahora “premium”, cuentan con aire acondicionado, asientos cómodos y proyección de películas. Se requiere reserva telefónica previa. “Eso nos permite llevar un mejor control para que las personas ya lleguen a lo seguro”, explicó la funcionaria.

El sistema de transporte está reforzado con pruebas aleatorias de antidoping a motoristas y mantiene un historial sin accidentes viales. Para más información sobre rutas y actividades, el ISTU actualiza su programación mensual en Facebook e Instagram. La presidenta subrayó que la institución ofrece espacios de sano esparcimiento para todas las edades, reafirmando su vocación social.

Protocolos, cultura ambiental y mantenimiento

El ISTU ha implementado normas para garantizar el uso responsable de los parques. Está prohibido el ingreso, consumo y venta de bebidas alcohólicas, lo que eliminó reportes de conflictos y violencia intrafamiliar en los fines de semana. Además, se exige el uso de traje de baño de tela licrada en piscinas, para preservar la higiene, proteger los sistemas de filtrado y evitar la decoloración del agua. El personal acompaña a los visitantes para su seguridad y para orientar sobre el cuidado de los espacios, especialmente en zonas con fauna silvestre.

Puerta del Diablo, Parque Natural
Puerta del Diablo, Parque Natural Balboa y Sunset Park ofrecen entrada gratuita, cobrando únicamente por estacionamiento por varias horas.

El esfuerzo por mejorar los estándares ha posicionado a El Salvador en rankings internacionales, superando a países como Curazao y Colombia. El turismo deportivo ha crecido con eventos como Ironman 70.3, torneos de surf, ciclismo y maxi baloncesto, dinamizando la economía local.

En cuanto al Parque Recreativo Los Chorros, Aguiñada aclaró que permanece abierto al público a pesar de los trabajos viales en la ruta principal. Se han habilitado accesos alternos y señalizados para garantizar el ingreso, y el parque nunca ha estado cerrado.

El instituto fomenta la cultura ambiental entre los visitantes, promoviendo el respeto y la protección de la flora y fauna. En parques como Walter Thilo Deininger, el centro interpretativo brinda información ambiental y sensibiliza sobre la importancia de conservar los ecosistemas.

