La Cruz Roja Salvadoreña y la Fundación 'We Love U' refuerzan acciones para abastecer el banco de sangre nacional

La Fundación We Love U impulsó su segunda jornada de donación de sangre junto a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer el banco nacional. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Un total de 27 personas participaron como donantes altruistas en la jornada de donación de sangre organizada por la Fundación “We Love U” en la sede de la Cruz Roja Salvadoreña. Esta actividad, la segunda que impulsa la fundación junto a la institución, tiene como propósito fortalecer las reservas sanguíneas y garantizar la atención de emergencias en el país.

La Fundación “We Love U” enfoca sus esfuerzos en la ayuda al prójimo y promueve acciones orientadas a incentivar la donación voluntaria, fomentando una cultura de solidaridad en la sociedad salvadoreña. Según representantes de la organización, la demanda de componentes sanguíneos suele incrementarse durante las temporadas de vacaciones y en situaciones de emergencia, mientras que la cantidad de donantes disponibles disminuye, lo que incrementa la urgencia de mantener abastecido el banco de sangre nacional.

Durante la jornada, los voluntarios de la Fundación “We Love U” acudieron a las instalaciones de la Cruz Roja Salvadoreña para sumarse a la iniciativa y cumplir con los procedimientos requeridos para la donación. El personal médico realizó las evaluaciones necesarias para garantizar que cada donante cumpliera con los requisitos de salud, edad y peso establecidos. Además, las personas interesadas recibieron información sobre la importancia de la donación regular y los beneficios que este gesto representa tanto para los pacientes como para la salud del propio donante.

La demanda de sangre aumenta durante vacaciones y emergencias, lo que hace vital mantener reservas suficientes en la Cruz Roja Salvadoreña. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña organiza jornadas de donación de sangre con horarios accesibles para facilitar la participación de la población. El centro de sangre permanece habilitado de lunes a viernes, de 7:00am a 2:30pm, y los sábados, de 7:00am a 11:30am, permitiendo que más personas se acerquen y contribuyan a reforzar las reservas sanguíneas del país.

Centro de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña: horarios y requisitos para donar

Para donar sangre en la Cruz Roja Salvadoreña es necesario cumplir con ciertos requisitos, diseñados para proteger tanto al donante como al receptor. Las personas interesadas deben tener entre 18 y 65 años (mujeres entre 18 y 60 años, hombres entre 18 y 65 años), pesar entre 115 y 270 libras, estar saludables, no haber padecido hepatitis, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, haber dormido al menos cinco horas y consumir alimentos bajos en grasa el día de la donación.

El centro de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña atiende de lunes a viernes y sábados, con requisitos de edad, peso y salud específicos. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El centro de sangre está habilitado para la recepción de donantes de lunes a viernes, de 7:00 a 14:30, y los sábados, de 7:00 a 11:30.

Mitos sobre la donación de sangre

Existen diversos mitos en torno a la donación de sangre que pueden desalentar a las personas a participar en estas jornadas. Algunos de los más frecuentes son los siguientes:

Donar sangre no engorda.

No se adquieren enfermedades al donar sangre; al contrario, se regeneran las células sanguíneas.

Las personas tatuadas pueden donar sangre, siempre que pasen la evaluación médica.

El material utilizado en la donación no es reutilizable y es totalmente estéril.

Donar sangre no duele.

No es obligatorio donar sangre toda la vida.

Donar sangre no afecta la fertilidad.

Donar sangre no afecta el deseo sexual.

Compromiso y llamado a la solidaridad

Las mujeres pueden donar sangre entre los 18 y 60 años, y los hombres hasta los 65, siempre que cumplan las condiciones establecidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Las autoridades de la Fundación “We Love U” y de la Cruz Roja Salvadoreña reiteraron la importancia de mantener este tipo de acciones humanitarias e invitaron a la población a sumarse a futuras convocatorias. La participación de nuevos donantes es fundamental para asegurar el abastecimiento de sangre y atender oportunamente a quienes lo necesitan, especialmente en periodos donde la demanda aumenta y la disponibilidad es limitada. Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo como valores esenciales para el bienestar de la sociedad salvadoreña.