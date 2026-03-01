El Salvador

La Cruz Roja Salvadoreña y la Fundación 'We Love U' refuerzan acciones para abastecer el banco de sangre nacional

Un total de veintisiete personas participó como donante altruista, cumpliendo con los requisitos médicos y recibiendo orientación sobre la importancia de donar sangre de manera periódica para atender la demanda en temporadas críticas

Guardar
La Fundación We Love U
La Fundación We Love U impulsó su segunda jornada de donación de sangre junto a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer el banco nacional. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Un total de 27 personas participaron como donantes altruistas en la jornada de donación de sangre organizada por la Fundación “We Love U” en la sede de la Cruz Roja Salvadoreña. Esta actividad, la segunda que impulsa la fundación junto a la institución, tiene como propósito fortalecer las reservas sanguíneas y garantizar la atención de emergencias en el país.

La Fundación “We Love U” enfoca sus esfuerzos en la ayuda al prójimo y promueve acciones orientadas a incentivar la donación voluntaria, fomentando una cultura de solidaridad en la sociedad salvadoreña. Según representantes de la organización, la demanda de componentes sanguíneos suele incrementarse durante las temporadas de vacaciones y en situaciones de emergencia, mientras que la cantidad de donantes disponibles disminuye, lo que incrementa la urgencia de mantener abastecido el banco de sangre nacional.

Durante la jornada, los voluntarios de la Fundación “We Love U” acudieron a las instalaciones de la Cruz Roja Salvadoreña para sumarse a la iniciativa y cumplir con los procedimientos requeridos para la donación. El personal médico realizó las evaluaciones necesarias para garantizar que cada donante cumpliera con los requisitos de salud, edad y peso establecidos. Además, las personas interesadas recibieron información sobre la importancia de la donación regular y los beneficios que este gesto representa tanto para los pacientes como para la salud del propio donante.

La demanda de sangre aumenta
La demanda de sangre aumenta durante vacaciones y emergencias, lo que hace vital mantener reservas suficientes en la Cruz Roja Salvadoreña. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña organiza jornadas de donación de sangre con horarios accesibles para facilitar la participación de la población. El centro de sangre permanece habilitado de lunes a viernes, de 7:00am a 2:30pm, y los sábados, de 7:00am a 11:30am, permitiendo que más personas se acerquen y contribuyan a reforzar las reservas sanguíneas del país.

Centro de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña: horarios y requisitos para donar

Para donar sangre en la Cruz Roja Salvadoreña es necesario cumplir con ciertos requisitos, diseñados para proteger tanto al donante como al receptor. Las personas interesadas deben tener entre 18 y 65 años (mujeres entre 18 y 60 años, hombres entre 18 y 65 años), pesar entre 115 y 270 libras, estar saludables, no haber padecido hepatitis, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, haber dormido al menos cinco horas y consumir alimentos bajos en grasa el día de la donación.

El centro de sangre de
El centro de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña atiende de lunes a viernes y sábados, con requisitos de edad, peso y salud específicos. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El centro de sangre está habilitado para la recepción de donantes de lunes a viernes, de 7:00 a 14:30, y los sábados, de 7:00 a 11:30.

Mitos sobre la donación de sangre

Existen diversos mitos en torno a la donación de sangre que pueden desalentar a las personas a participar en estas jornadas. Algunos de los más frecuentes son los siguientes:

  • Donar sangre no engorda.
  • No se adquieren enfermedades al donar sangre; al contrario, se regeneran las células sanguíneas.
  • Las personas tatuadas pueden donar sangre, siempre que pasen la evaluación médica.
  • El material utilizado en la donación no es reutilizable y es totalmente estéril.
  • Donar sangre no duele.
  • No es obligatorio donar sangre toda la vida.
  • Donar sangre no afecta la fertilidad.
  • Donar sangre no afecta el deseo sexual.

Compromiso y llamado a la solidaridad

Las mujeres pueden donar sangre
Las mujeres pueden donar sangre entre los 18 y 60 años, y los hombres hasta los 65, siempre que cumplan las condiciones establecidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Las autoridades de la Fundación “We Love U” y de la Cruz Roja Salvadoreña reiteraron la importancia de mantener este tipo de acciones humanitarias e invitaron a la población a sumarse a futuras convocatorias. La participación de nuevos donantes es fundamental para asegurar el abastecimiento de sangre y atender oportunamente a quienes lo necesitan, especialmente en periodos donde la demanda aumenta y la disponibilidad es limitada. Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo como valores esenciales para el bienestar de la sociedad salvadoreña.

Temas Relacionados

Fundación We Love UEl SalvadorCruz Roja SalvadoreñaDonación de SangreDonantes VoluntariosBanco de Sangre

Últimas Noticias

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son rescatados cada año en Costa Rica

La mayoría de los animales atendidos presentan heridas o condiciones derivadas de acciones como la tenencia ilegal, los accidentes por infraestructura y el tráfico, situación que exige una mayor concienciación de acciones educativas en la población

Aproximadamente 3,000 animales silvestres son

Regreso a clases en Panamá: La patronal exige capacitación docente ante la transformación del mercado laboral

Más de 876 mil estudiantes inician el ciclo escolar en un contexto marcado por viejos desafíos. Persisten obstáculos logísticos y la demanda de cambios profundos en métodos y recursos educativos

Regreso a clases en Panamá:

Nicaragua mantiene a 46 personas privadas de libertad por motivos políticos, según informe

La última actualización del mecanismo de reconocimiento de presos políticos advierte que los arrestos incluyen a exmiembros cercanos al gobierno y a líderes sociales, con denuncias de desapariciones y vigilancia sobre quienes han sido liberados

Nicaragua mantiene a 46 personas

Secretaría de Salud de Honduras confirma la muerte de cuatro recién nacidos por tosferina en 2026

Las cifras recientes señalan incrementos en los contagios y fallecimientos de niños pequeños, situación que ha llevado a organismos nacionales a insistir en la cobertura oportuna de esquemas de inmunización, especialmente para madres embarazadas y menores

Secretaría de Salud de Honduras

Andrés Berganza logra la primera plata mundial para El Salvador en remo

El joven atleta de 15 años logró el segundo lugar en la categoría sub-17 en el Campeonato Mundial Virtual, consolidando el primer podio internacional en la historia de esta disciplina para El Salvador

Andrés Berganza logra la primera

TECNO

La estrategia de Anthropic: captar

La estrategia de Anthropic: captar usuarios de otras IA con la opción de importar memorias

Convierte Telegram en tu laboratorio de IA: así puedes crear y mejorar tu bot personalizado

Robotaxis de Tesla se estrellan cuatro veces más que un conductor humano, según este informe

Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

ENTRETENIMIENTO

La verdera razón por la

La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”

‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

MUNDO

Francia, Alemania y Reino Unido

Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron que podrían tomar “medidas defensivas” contra el régimen de Irán en el Golfo

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa