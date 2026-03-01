Andrés Berganza logra la primera plata mundial para El Salvador en remo

Andrés Berganza gana la medalla de plata en la categoría U17 del Campeonato Mundial Virtual de Remo Indoor 2026, logrando el primer podio mundial para El Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Andrés Berganza, con 15 años, obtuvo la medalla de plata en la categoría U17 del Campeonato Mundial Virtual de Remo Indoor 2026, marcando el primer podio mundial para el remo salvadoreño. Berganza completó la prueba en 03:02.0 minutos, superado únicamente por Fletcher Howden de Nueva Zelanda, quien registró 03:00.0 minutos y se llevó el oro. El tercer lugar fue para Omar Mohamed de Egipto, con 03:05.7 minutos.

Roberto Carlos López, presidente de la Federación Salvadoreña de Remo, valoró el significado del logro y lo atribuyó al compromiso de los atletas y su entorno: “El remo salvadoreño logra, gracias a Dios, un resultado muy importante en un evento de nivel mundial. Pues tenemos al atleta Andrés Berganza, que se consagra subcampeón del mundo en su categoría de menos de 17 años. Y esto, pues, demuestra el esfuerzo, el sacrificio, el apoyo del equipo técnico, de sus padres y reflejan este resultado. Pues nosotros como equipo de la federación, junta directiva, únicamente trabajamos para brindarle las herramientas a los atletas, pero ese compromiso nace de ellos. Esa hambre de ganar, ese deseo de superarse es algo propio y pues Andrés Berganza lo demostró este día y por lo cual nosotros estamos para celebrar esta medalla histórica.”

Dora Escobar logra un destacado cuarto lugar en la categoría peso ligero 40-44 años del Mundial Virtual de Remo Indoor, quedando a solo dos segundos del podio. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El presidente también destacó el papel de Dora Escobar, quien terminó cuarta en la categoría peso ligero 40-44 años con un tiempo de 03:45.1 minutos: “Dora Escobar fue la primera en romper el hielo este día y la verdad es que nos quedamos muy cerca de esa medalla, dos segundos. Dos segundos para nosotros no son nada, pero lastimosamente así es esto. Sin embargo, estamos muy contentos por ella. Dora es una agente de la PNC que ahora cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, con el cual ella se encuentra entrenando, preparándose para los Juegos Centroamericanos del Caribe en Santo Domingo. Y pues también logró demostrar un resultado muy bueno, cuarto en un mundial en su categoría también nos llena de mucha alegría.”

Sobre Diego Peña, López subrayó su avance tras quedar cuarto en la final U19 con 03:03.0 minutos: “Al igual que Diego Peña, también atleta clasificado a los Juegos Centroamericanos del Caribe en Santo Domingo, que se ubica también en la cuarta posición. Diego demostró estar a cinco segundos del tercer lugar y ahora pudo recortar hasta estar a dos segundos de ese tercer lugar. Son los mismos dos segundos también que nos duelen, se nos va esa medalla, pero son atletas que siguen demostrando la pasión por este deporte, el compromiso y pues de nuestro lado no queda más que seguirles apoyando para que sigan sumando muchos más resultados en el futuro.”

El balance general, con una medalla de plata y dos cuartos lugares, evidencia el progreso del remo salvadoreño y refuerza las expectativas de cara a futuras competencias internacionales. El desempeño de estos atletas marca un punto de inflexión para el equipo nacional y abre nuevas perspectivas en el escenario mundial.

La actuación de la delegación salvadoreña, con una plata y dos cuartos lugares, resalta el avance del remo nacional en escenarios internacionales. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El remo indoor consiste en competencias realizadas sobre máquinas ergométricas conocidas como remadoras, donde los deportistas simulan el movimiento del remo tradicional en el agua. Cada participante debe completar una distancia determinada en el menor tiempo posible, evaluando resistencia, fuerza y técnica a través de sensores electrónicos. Esta modalidad permite que atletas de diferentes países compitan de manera remota bajo condiciones controladas y comparables.