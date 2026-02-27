Operativo de la Fiscalía desarticula red de venta de drogas en El Salvador

El operativo logró la captura de 18 personas vinculadas a la distribución de drogas, entre ellas el supuesto líder José Antonio Pérez Montoya./(Fiscalía General de la República)

La madrugada del 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desplegó un amplio operativo dirigido a desmantelar una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en distintos puntos del país.

El golpe, que incluyó 24 registros en los distritos de Santa Tecla, Lourdes y Soyapango, permitió la captura de al menos 18 personas vinculadas a la organización, entre ellas su supuesto cabecilla, José Antonio Pérez Montoya.

Las investigaciones preliminares señalan que la red operaba bajo un esquema que imitaba servicios de mensajería y entrega de mercancía, utilizando plataformas de entrega para simular la distribución de productos y, de esta forma, evadir el control de las autoridades. Los implicados entregaban paquetes que, en realidad, contenían sustancias ilícitas como cocaína y crack, con la intención de no ser detectados durante los traslados.

En el operativo, las autoridades incautaron porciones de cocaína y crack listas para su venta, así como 18 teléfonos celulares que, según las fuentes oficiales, contienen información relevante para el avance de las investigaciones.

Además, se decomisaron más de $3,000 en efectivo, presuntamente producto de las actividades ilícitas realizadas por el grupo. Entre los objetos asegurados también se encontraron instrumentos de pesaje y materiales de embalaje, lo que evidencia el nivel de organización de la estructura.

Los detenidos transportaban cocaína y crack simulando servicios de entrega, aprovechando plataformas de mensajería para evadir controles policiales./(Fiscalía General de la República)

El jefe de la red, José Antonio Pérez Montoya, fue detenido junto a otros miembros que, en algunos casos, son familiares suyos. Entre los capturados se encuentran Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares. Asimismo, la FGR reportó la aprehensión de William Alexander Rivera Huevo, Edwin Egardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Miron Noyola, Pamela Saraí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel ángel González Villarán.

El despliegue policial y fiscal incluyó allanamientos simultáneos en viviendas y establecimientos comerciales, donde se hallaron las pruebas que sustentan las acusaciones por tráfico ilícito de drogas.

Fotografías difundidas por la FGR muestran a los agentes en acción, así como a varios de los detenidos y parte de la evidencia decomisada, entre la que destacan fajos de billetes, dosis de droga envueltas en papel y bolsas plásticas, y decenas de teléfonos móviles.

La FGR subrayó que la operación fue producto de meses de trabajo de inteligencia, seguimiento y coordinación interinstitucional, con el objetivo de desarticular una estructura que, según los reportes, tenía presencia y operaciones en varias zonas urbanas y periurbanas de San Salvador.

El modelo de distribución empleado por la red respondía a una tendencia observada en los últimos años, en la que las bandas narcotraficantes adoptan métodos de entrega similares a los utilizados por empresas de mensajería para minimizar el riesgo de ser detectados.

Las autoridades decomisaron porciones de droga, más de $3,000 en efectivo, 18 teléfonos celulares y material para el empaque y pesaje de estupefacientes./(Fiscalía General de la República)

El operativo de esta madrugada representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en el área Metropolitana de San Salvador, reafirmando la estrategia estatal de persecución y desmantelamiento de redes delictivas dedicadas al comercio ilegal de drogas.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes impulsadas por la FGR y la PNC para combatir el narcotráfico en El Salvador.

En las últimas semanas, las autoridades han reportado otros decomisos relevantes y la captura de personas vinculadas a estructuras nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Según datos oficiales, durante el 2025 y lo que va de 2026, se han realizado incautaciones de cargamentos de droga en puertos, carreteras y zonas fronterizas, así como la desarticulación de pequeños y medianos grupos dedicados al narcomenudeo, lo que refleja el enfoque de las autoridades en atacar tanto la venta minorista como las rutas de distribución a mayor escala.