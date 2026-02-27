Nayib Bukele recibió las credenciales de nuevos embajadores: Japón, Uruguay, Guatemala y Palestina

ARCHIVO: El mandatario salvadoreño estrecha lazos con potencias globales y socios regionales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presidió una ceremonia donde recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Japón, Guatemala, Palestina y Uruguay. Este acto protocolar, oficializó la acreditación de:

Sano Taketoshi (Japón)

Antonio Castellanos (Guatemala)

Reena S.M. Fattouh (Palestina)

María Alejandro Costa (Uruguay).

Como representantes diplomáticos de sus respectivos países ante el gobierno salvadoreño. La entrega de credenciales, marca el inicio formal de sus funciones y abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales de El Salvador con estas naciones.

El respectivo protocolo de recepción de cartas credenciales otorga a los diplomáticos el reconocimiento oficial como jefes de misión, permitiéndoles actuar en nombre de sus gobiernos ante las autoridades de El Salvador. Este procedimiento es indispensable para habilitar iniciativas de cooperación, proyectos comerciales, intercambios culturales y asistencia técnica, ámbitos que el gobierno de Bukele busca fortalecer durante este nuevo ciclo diplomático.

El presidente Nayib Bukele recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Guatemala y Uruguay (Foto cortesía Diario El Salvador).

Perfiles de los nuevos embajadores acreditados en El Salvador

La representación de Japón queda a cargo de Sano Taketoshi, quien cuenta con experiencia en misiones multilaterales y una trayectoria orientada a promover inversiones japonesas en América Latina.

Esta cooperación japonesa ha sido constante, especialmente en desarrollo agrícola, educación y gestión de riesgos ante desastres naturales. Japón ha impulsado programas técnicos y donaciones que han beneficiado a comunidades salvadoreñas en distintos departamentos del país.

El embajador de Japón, Sano Taketoshi, durante un encuentro oficial en la sede diplomática de El Salvador (Foto cortesía @PattyNGodinez).

Por parte de Guatemala, Antonio Castellanos suma años de carrera diplomática y participación en negociaciones de integración centroamericana. Su llegada a San Salvador busca consolidar mecanismos de intercambio comercial y cooperación en materia de seguridad fronteriza. Guatemala y El Salvador mantienen una agenda bilateral activa dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con prioridad en proyectos de infraestructura y controles aduaneros.

El embajador de Guatemala en El Salvador, Antonio Castellanos, participó en el lanzamiento de “Destino Guatemala” (Foto cortesía @RadioTGWTV).

En representación de Palestina, Reena S.M. Fattouh asumirá la misión diplomática con un perfil enfocado en relaciones internacionales y experiencia en organismos multilaterales. Su gestión apunta a fortalecer la cooperación Sur-Sur y a impulsar iniciativas culturales y educativas entre ambos países.

La embajadora de Palestina, Reena S. M. Fattouh, entrega las Copias de Estilo a la canciller Alexandra Hill Tinoco, formalizando su acreditación ante el Gobierno de El Salvador (Foto cortesía @embpalsv).

La diplomacia uruguaya estará representada por María Alejandro Costa, especialista en derecho internacional y en la gestión de proyectos de cooperación. Costa priorizará la promoción de comercio bilateral, el intercambio académico y el desarrollo de proyectos conjuntos vinculados con la sostenibilidad.

Uruguay y El Salvador han colaborado en foros regionales y poseen acuerdos en materia educativa y de intercambio tecnológico.

Impacto de la acreditación diplomática y perspectivas para El Salvador

La acreditación de los nuevos embajadores permite la reactivación de agendas bilaterales y multilaterales, así como la creación de oportunidades para el intercambio de experiencias en sectores clave.

Las autoridades salvadoreñas consideran que la llegada de estos diplomáticos facilitará la negociación de acuerdos y el acceso a recursos técnicos y financieros provenientes de sus países de origen. Asimismo, el acto de entrega de credenciales, acorde a los estándares diplomáticos internacionales, también simboliza el respeto mutuo y la voluntad de mantener relaciones estables entre El Salvador y las naciones representadas.

La Casa Presidencial anticipa que este nuevo ciclo diplomático contribuirá a diversificar las relaciones exteriores y a profundizar los vínculos con Asia, América Latina y Medio Oriente, conforme a los objetivos de la actual administración.