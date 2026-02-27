El Salvador

El Salvador asistirá a toma de posesión de José Antonio Kast, afirma Cancillería chilena

El vicepresidente Félix Ulloa representará a El Salvador en un acto previsto para marzo en Santiago, que reunirá a diversas figuras de la política internacional, como los mandatarios Javier Milei, Nasry Asfura y Luis Abinader

Guardar
El Salvador confirma asistencia a
El Salvador confirma asistencia a la toma de posesión de José Antonio Kast, de acuerdo con un comunicado de prensa de la cancillería chilena. (Cortesía: Presidencial de El Salvador)

La Cancillería chilena confirmó este jueves que El Salvador participará en la ceremonia de investidura de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo de 2026. La noticia subraya la creciente sintonía entre la nación centroamericana y el nuevo gobierno electo en el Cono Sur, marcando el inicio de una era de cooperación estrecha, especialmente en materia de seguridad.

A través de un comunicado de prensa, el ente confirmó que la delegación salvadoreña estará representada por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, consolidando así un eje de cooperación estratégica entre ambos países.

La toma de posesión de Kast se perfila como uno de los eventos diplomáticos más relevantes del año. Junto a Ulloa, la Cancillería chilena confirmó una lista de asistentes de alto nivel que subraya el peso internacional del nuevo gobierno.

Otros jefes de Estado y representantes gubernamentales que confirmaron su asistencia son los siguientes:

  • Monarquías y Europa: El Rey Felipe VI de España; el presidente de Hungría, Tamás Sulyok; el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
  • Líderes de América: Los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y José Raúl Mulino (Panamá).
  • Nuevos mandatos: Se suman también Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), Yamandú Orsi (Uruguay) y el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

La lista la completan figuras como el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, reflejando una convocatoria que abarca diversos continentes.

José Antonio Kast liderara Chile
José Antonio Kast liderara Chile durante el periodo 2026-30. (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

El modelo Bukele como hoja de ruta

El interés del nuevo mandatario chileno por la administración salvadoreña no es reciente. A finales de enero de 2026, ya como presidente electo, Kast realizó una gira donde hizo una parada estratégica en el país centroamericano para observar de primera mano el modelo de seguridad implementado por el presidente Bukele.

Durante ese paso, Kast mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de seguridad y el propio mandatario salvadoreño, donde se discutieron los alcances del Plan Control Territorial.

El punto culminante de aquella visita fue el recorrido de Kast por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que se ha convertido en el símbolo de la guerra contra las pandillas en El Salvador y el mundo.

El próximo líder destacó la infraestructura y la disciplina del recinto, señalando que Chile debe “aprender de las experiencias exitosas” para enfrentar el auge del crimen organizado y el narcotráfico en su propio territorio.

La política de seguridad salvadoreña
La política de seguridad salvadoreña es señalada por Kast como ejemplo ante el auge del crimen organizado y narcotráfico en Chile. (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

De igual manera, ambos mandatarios participaron en la inauguración de 70 escuelas públicas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Bukele para fortalecer el acceso a la educación en comunidades vulnerables. La actividad reunió a diversas autoridades locales y representantes del sector educativo, quienes destacaron los avances alcanzados en materia de infraestructura escolar.

Dicho sea de paso, un sondeo hecho por la empresa Cadem, publicado el 1 de febrero, reveló que para un total de 38% de encuestados la visita al “Pulgarcito de América” fue el punto más relevante en la agenda internacional de Kast .

Con la confirmación de El Salvador en la investidura de Kast, se consolida un bloque regional que prioriza el orden y la seguridad como pilares de desarrollo. La comunidad internacional observa con atención este acercamiento, que promete redefinir las estrategias de combate al crimen en el continente americano.

Temas Relacionados

José Antonio KastChileNayib BukelePlan Control TerritorialSeguridad PúblicaCentro de Confinamiento del Terrorismo

Últimas Noticias

El aeropuerto La Aurora en Guatemala mantiene protocolo especial por ceniza volcánica

Las acciones adoptadas por la administración aeroportuaria responden a la presencia de partículas expulsadas por el volcán de Fuego, mientras los organismos competentes vigilan en tiempo real la evolución del fenómeno y comunican con aerolíneas y pasajeros

El aeropuerto La Aurora en

El motor dulce de Costa Rica: Sector azucarero genera más de 58,000 empleos y lidera la descarbonización agrícola

La industria azucarera costarricense ha impulsado la creación de 58,000 puestos directos e indirectos, consolidándose como motor clave para el desarrollo rural y la estabilidad social en veinticinco cantones del país

El motor dulce de Costa

La reducción de la jornada laboral seguirá siendo voluntaria en República Dominicana

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que el ajuste en los horarios continuará bajo el esquema de plan piloto, sin que se realicen por ahora cambios al Código existente ni discusiones en el Congreso

La reducción de la jornada

Postuladora reforma criterios de evaluación para aspirantes a Fiscal General de Guatemala

Un ajuste en la calificación de la experiencia profesional será implementado en la selección, tras acciones legales que motivaron a la comisión a eliminar límites y revisar la coherencia normativa conforme al marco constitucional

Postuladora reforma criterios de evaluación

Reforma de la Ley de Aviación Civil en El Salvador: entre la apertura laboral y la armonización internacional

La iniciativa para cambiar el criterio de nacionalidad por competencia técnica en tripulaciones aéreas introduce un debate sobre competitividad, oportunidades y adaptación del país a regulaciones globales en el transporte aéreo

Reforma de la Ley de

TECNO

Telegram bajo la lupa: las

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

ENTRETENIMIENTO

“Odio el término antiedad”: la

“Odio el término antiedad”: la firme postura de Diane Kruger sobre el envejecimiento y la presión hacia las mujeres

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial