El Salvador asistirá a toma de posesión de José Antonio Kast, afirma Cancillería chilena

El Salvador confirma asistencia a la toma de posesión de José Antonio Kast, de acuerdo con un comunicado de prensa de la cancillería chilena. (Cortesía: Presidencial de El Salvador)

La Cancillería chilena confirmó este jueves que El Salvador participará en la ceremonia de investidura de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo de 2026. La noticia subraya la creciente sintonía entre la nación centroamericana y el nuevo gobierno electo en el Cono Sur, marcando el inicio de una era de cooperación estrecha, especialmente en materia de seguridad.

A través de un comunicado de prensa, el ente confirmó que la delegación salvadoreña estará representada por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, consolidando así un eje de cooperación estratégica entre ambos países.

La toma de posesión de Kast se perfila como uno de los eventos diplomáticos más relevantes del año. Junto a Ulloa, la Cancillería chilena confirmó una lista de asistentes de alto nivel que subraya el peso internacional del nuevo gobierno.

Otros jefes de Estado y representantes gubernamentales que confirmaron su asistencia son los siguientes:

Monarquías y Europa: El Rey Felipe VI de España; el presidente de Hungría, Tamás Sulyok; el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Líderes de América: Los presidentes Javier Milei (Argentina) , Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana) , Rodrigo Chaves (Costa Rica) y José Raúl Mulino (Panamá).

Nuevos mandatos: Se suman también Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), Yamandú Orsi (Uruguay) y el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

La lista la completan figuras como el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, reflejando una convocatoria que abarca diversos continentes.

José Antonio Kast liderara Chile durante el periodo 2026-30. (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

El modelo Bukele como hoja de ruta

El interés del nuevo mandatario chileno por la administración salvadoreña no es reciente. A finales de enero de 2026, ya como presidente electo, Kast realizó una gira donde hizo una parada estratégica en el país centroamericano para observar de primera mano el modelo de seguridad implementado por el presidente Bukele.

Durante ese paso, Kast mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de seguridad y el propio mandatario salvadoreño, donde se discutieron los alcances del Plan Control Territorial.

El punto culminante de aquella visita fue el recorrido de Kast por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que se ha convertido en el símbolo de la guerra contra las pandillas en El Salvador y el mundo.

El próximo líder destacó la infraestructura y la disciplina del recinto, señalando que Chile debe “aprender de las experiencias exitosas” para enfrentar el auge del crimen organizado y el narcotráfico en su propio territorio.

La política de seguridad salvadoreña es señalada por Kast como ejemplo ante el auge del crimen organizado y narcotráfico en Chile. (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

De igual manera, ambos mandatarios participaron en la inauguración de 70 escuelas públicas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Bukele para fortalecer el acceso a la educación en comunidades vulnerables. La actividad reunió a diversas autoridades locales y representantes del sector educativo, quienes destacaron los avances alcanzados en materia de infraestructura escolar.

Dicho sea de paso, un sondeo hecho por la empresa Cadem, publicado el 1 de febrero, reveló que para un total de 38% de encuestados la visita al “Pulgarcito de América” fue el punto más relevante en la agenda internacional de Kast .

Con la confirmación de El Salvador en la investidura de Kast, se consolida un bloque regional que prioriza el orden y la seguridad como pilares de desarrollo. La comunidad internacional observa con atención este acercamiento, que promete redefinir las estrategias de combate al crimen en el continente americano.