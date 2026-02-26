La sorpresa detrás de la puerta: Ricardo Arjona sorprende a dos salvadoreñas y las invita a su concierto

Ricardo Arjona, se encuentra realizando su gira “Lo que el seco no dijo” 2026. Infobae

El cantautor Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales un video que muestra cómo invita personalmente a dos salvadoreñas a uno de sus conciertos en Estados Unidos, durante una escala en su gira internacional.

La grabación, revela la cercanía del artista con sus seguidores latinoamericanos y la espontaneidad que caracteriza sus encuentros fuera del escenario. El metraje inicia cuando tres mujeres latinoamericanas, empleadas en el lugar donde se hospedaba Arjona, se acercan a la habitación del músico para saludarlo.

El artista las recibe con amabilidad y aprovecha el momento para agradecer los obsequios que habitualmente le entregan sus seguidoras, como chocolates, cremas y cartas. “Estoy pensando seriamente poner una chocolatería o una tienda de cremas humectantes próximamente. Estas bellezas, paisanas latinoamericanas, me llenan de regalos por dondequiera que vamos”, comentó Arjona en tono de broma, según comparte el propio músico en la publicación.

Durante el breve encuentro, el cantautor pregunta a las visitantes de dónde son. Dos de ellas responden que son originarias de El Salvador y una de México. En ese contexto, Arjona les propone asistir al concierto que ofreció en Seattle, Washington, como parte de su gira “Lo que el seco no dijo”.

Las mujeres, visiblemente emocionadas, aceptan la invitación y agradecen el gesto, que para ellas representa una oportunidad única de ver a uno de los referentes de la música latina en directo.

Tres empleadas de un hotel se llevan la sorpresa de su vida cuando al tocar la puerta de una habitación, el mismísimo Ricardo Arjona les abre. Lo que sigue es un momento lleno de emoción y un gesto increíble: una invitación personal a su concierto esa misma noche.

Sin lugar a dudas, el intercambio entre el artista y las trabajadoras transcurre en un ambiente relajado y espontáneo, marcado por bromas y risas. El artista se mostró dispuesto a facilitar el traslado, reafirmando su interés en que sus seguidoras disfruten del espectáculo.

El valor del vínculo latinoamericano en la gira de Ricardo Arjona

La publicación del guatemalteco en redes sociales destaca la importancia que el músico otorga al vínculo con sus seguidores latinoamericanos en el extranjero. “Ellas vendrán con nosotros. Nuestros pedacitos de Latinoamérica en todas partes del mundo. Puras sonrisas, como debe de ser”, expresó el cantante.

Este tipo de gestos refuerza la imagen de cercanía que el guatemalteco cultiva con su público y pone en valor la diversidad de la comunidad latina en Norteamérica. El video rápidamente generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios celebraron la generosidad y sencillez del artista.

Además del gesto hacia las trabajadoras, la publicación evidencia el fenómeno de la migración latinoamericana y la manera en que la música conecta a personas de distintos países lejos de sus lugares de origen. Las protagonistas del video, procedentes de El Salvador y México, representan el mosaico cultural que caracteriza a la comunidad hispana en Norteamérica y la relevancia de la música como punto de encuentro.

Esto es lo que sucede cuando un artista decide no solo tomarse una foto, sino compartir una experiencia real. Un evento lleno de complicidad, canciones icónicas y la alegría de fans que vivieron un sueño hecho realidad.

La grabación se suma a otros episodios recientes en los que Arjona ha buscado acercarse a sus seguidores fuera de los escenarios, fortaleciendo el vínculo con su audiencia internacional.

La gira “Lo que el seco no dijo” continúa su recorrido por distintas ciudades, con fechas agendadas en varios puntos de Estados Unidos. El concierto en Seattle marcó un nuevo capítulo en la relación entre Ricardo Arjona y sus seguidores, resaltando la presencia y el aporte de la comunidad latina en el circuito musical internacional.