BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador

Representantes del BCIE, el Gobierno de Alemania y la Unión Europea durante la firma del acuerdo de cooperación en San Salvador./(Redes de la Unión Europea)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Gobierno de Alemania a través de KfW y la Unión Europea impulsan la inclusión financiera de más de 10 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) salvadoreñas mediante un acuerdo de asistencia técnica no reembolsable con una institución financiera salvadoreña. Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la Iniciativa DINAMICA II, que prioriza el desarrollo de soluciones crediticias responsables y adaptadas a las necesidades del sector mipyme, con énfasis en el liderazgo femenino en los emprendimientos.

La firma del convenio, realizada en San Salvador esta semana, representa la primera vez que DINAMICA II extiende su apoyo directo a una entidad financiera en El Salvador, según la publicación del BCIE en su página web. El acuerdo contempla una inversión de $234,900 destinada a fortalecer las capacidades de 47 cajas de crédito y 7 Bancos de los Trabajadores que integran la institución beneficiaria, con presencia nacional. Este esfuerzo permitirá que más de 10,000 mipymes y emprendimientos, en su mayoría liderados por mujeres, accedan a mejores condiciones de financiamiento y formación.

El proyecto incorpora un enfoque de género transversal, orientado a reducir las brechas que enfrentan las mujeres para acceder a servicios financieros. Asimismo, prioriza el fortalecimiento de los equipos comerciales y el diseño de productos alineados a las necesidades específicas de las empresarias y emprendedoras, impulsando su autonomía económica y su participación en la economía formal del país.

Entre los principales resultados previstos, destaca la creación de la plataforma digital “Red Mi Aliada”, que funcionará como espacio de formación, promoción de productos y servicios, y acceso a financiamiento. El BCIE indicó en su sitio web que esta herramienta busca empoderar a las mujeres emprendedoras, fortalecer sus capacidades y motivarlas a alcanzar sus metas empresariales.

La Iniciativa DINAMICA II es un esfuerzo conjunto del BCIE, el Gobierno de Alemania vía KfW y la Unión Europea mediante la Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF). Su objetivo central radica en el desarrollo empresarial y la generación de empleo, apoyando en particular a mipymes nuevas, jóvenes o innovadoras mediante asistencia técnica, capital semilla, pequeñas donaciones y acceso a servicios financieros adecuados.

Con la firma de este acuerdo se beneficiará a mipymes salvadoreñas./(Redes de la Unión Europea)

En El Salvador, DINAMICA II ha canalizó hasta agosto de 2025 más de $12 millones en créditos y donaciones no reembolsables para más de 100 mipymes, además de destinar más de $6 millones en asistencia técnica y capital semilla. En la región centroamericana, el programa ha entregado más de $52 millones en créditos a más de 2,000 mipymes, contribuyendo a proteger más de 17,000 empleos. El Programa Regional de Capital Semilla, permite otorgar hasta $15,000 mipymes y hasta $25,000 a proyectos de alto impacto con enfoque en transición verde y digital.

El BCIE, el Gobierno de Alemania y la Unión Europea, a través de la Iniciativa DINAMICA II, también ha apoyado a otros sectores de El Salvador. En 2025, firmaron un convenio con la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) para fortalecer a 10 micro y pequeñas empresas (mypes) en Santa Ana e Ilobasco. De acuerdo con datos de la Unión Europea compartidos en su sitio web, el acuerdo establecía asesoría técnica a través de los Centros de Desarrollo de la MYPE (CDMYPE), enfocado en gestión, innovación, digitalización y sostenibilidad.

El acompañamiento técnico incluía tres pilares: fortalecimiento de la gestión empresarial, impulso a la innovación tecnológica y mejora de la oferta de productos y servicios, lo que permite mejorar la eficiencia operativa, la competitividad, las ventas y la sostenibilidad. Cada empresa seleccionada recibe asesoría personalizada para sortear desafíos concretos y alcanzar metas de crecimiento realistas.

La participación universitaria garantiza un vínculo entre estudiantes y profesionales de UNICAES y el sector productivo, creando capacidades permanentes en los CDMYPE y replicabilidad institucional para futuras cohortes empresariales. Este modelo de intervención focalizada se orienta a dinamizar las economías locales en Santa Ana e Ilobasco, descentralizando el acceso a la innovación y el acompañamiento técnico.

La implementación de estos programas refuerza el ecosistema emprendedor salvadoreño y contribuye a diversificar la economía mediante iniciativas de desarrollo moderno, inclusivo y resiliente.