Las remesas familiares alcanzan un récord histórico en El Salvador al inicio de 2026, según el Banco Central de Reserva

El flujo de remesas familiares que ingresan a El Salvador consolidó su papel como motor clave de la economía nacional durante enero de 2026. Según datos divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió USD 759.4 millones, marcando así el mayor monto registrado para un mes de enero.

Esta cifra representa un incremento de USD 83.1 millones respecto al mismo periodo de 2025, lo que equivale a un crecimiento del 12.3 %.

El reporte del BCR atribuye esta tendencia al dinamismo observado durante el cierre de 2025, cuando las remesas anuales alcanzaron un récord histórico de USD 9,987.9 millones y un crecimiento interanual del 12.7 %. Este flujo constante de divisas mantiene su relevancia, ya que más del 24 % del producto interno bruto (PIB) del país proviene de estas transferencias.

Estos ingresos provenientes en más de un 90% de Estados Unidos han mantenido un crecimiento sostenido. Solo al realizar un comparativo en los meses de enero de los últimos cuatro años se puede observar el constante crecimiento.

Por ejemplo entre enero de 2023 y enero de 2026, el monto de remesas familiares aumentó aproximadamente $159 millones, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 26.5% en ese periodo.

El salto más significativo se da entre enero de 2025 y enero de 2026, con un incremento de alrededor de $89 millones, equivalente a una variación anual de aproximadamente 13.3%.

Estados Unidos, la principal fuente de remesas

El análisis del BCR señala que Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de los envíos, con una participación del 92 %. En enero de 2026, los salvadoreños residentes en ese país enviaron USD 698.6 millones, lo que supuso un aumento del 11.8 % frente al mismo mes del año anterior.

Otras naciones también mostraron un comportamiento positivo, aunque en menor escala. Canadá aportó USD 6.7 millones (incremento del 1.5 %), mientras que España y Italia registraron alzas del 34.8 % cada una, con envíos de USD 6.1 millones y USD 5.6 millones, respectivamente.

El porcentaje de crecimiento más alto provino de Alemania, con un 54.4 %, aunque en valores absolutos apenas significó USD 300,000.

El promedio nacional de remesas también experimentó un salto relevante al colocarse en USD 372.6, un 6,4 % por encima de los USD 350 reportados a finales de 2025.

El BCR destacó que Chalatenango rompió por primera vez la marca de los USD 500 mensuales, con un promedio de USD 505.5 en enero de 2026.

Este incremento en el promedio sugiere una tendencia hacia envíos más voluminosos por parte de la diáspora salvadoreña, lo cual podría estar vinculado a factores como la mejora en las condiciones laborales de los migrantes o el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios.

Remesas y su peso en la economía salvadoreña

La importancia estructural de las remesas queda reflejada en su peso sobre el PIB, superando el umbral del 24 %. Este flujo de divisas no solo sostiene la economía familiar de cientos de miles de hogares, sino que también condiciona la estabilidad macroeconómica de El Salvador.

El comportamiento ascendente de las remesas en enero de 2026 refuerza la tendencia de los años recientes y anticipa un impacto significativo en el consumo interno, ahorro y financiamiento de proyectos personales y comunitarios.