Educación entregó equipo tecnológico adaptado a menores con discapacidad visual en El Salvador

El Ministerio de Educación de El Salvador entregó equipo tecnológico adaptado a estudiantes con discapacidad visual para mejorar su inclusión educativa. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Más de 1.2 millones de alumnos del sistema público en El Salvador serán beneficiados este año con la entrega de paquetes escolares que incluyen útiles básicos, uniformes, zapatos y dispositivos tecnológicos.

El objetivo central apunta a ofrecer herramientas especializadas para garantizar el acceso y permanencia en la educación, incluyendo menores con disminución visual o problemas de audición, quienes están recibiendo equipo tecnólogo adaptado a sus necesidades, así lo explicó Karla Trigueros, ministra de Educación, durante una entrevista matutina.

La ministra Trigueros detalló que la entrega de insumos educativos se ejecuta de manera simultánea en cientos de centros escolares de todo el país. El proceso abarca desde zonas urbanas hasta comunidades remotas, con operativos que, en algunos casos, exigen traslados a pie por áreas de difícil acceso, como el caserío Las Anonas al norte de Morazán, cerca de la frontera con Honduras.

Según Trigueros, la presencia estatal llega a cada centro mediante el trabajo articulado de diversas instituciones, como el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y Protección Civil.

Uno de los avances más destacados de esta campaña es la inclusión de equipo tecnológico adaptado para alumnos con discapacidad visual. En El Salvador existen al menos 30 escuelas de educación especial y especializadas para menores con problemas de audición, quienes reciben dispositivos especialmente diseñados para sus necesidades. “Entregamos paquetes escolares en el Centro Escolar para Ciegos Eugenia Viuda de Dueñas, con herramientas especiales para niños o estudiantes con disminución de la visión o que son completamente ciegos”, afirmó la ministra durante su conversación en Frente a Frente.

El Ministerio de Educación de El Salvador entregó equipo tecnológico adaptado a estudiantes con discapacidad visual para mejorar su inclusión educativa. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

En esta estrategia, los paquetes escolares se distribuyen según el nivel educativo: los niños de parvularia cuatro reciben una tablet de ocho pulgadas, mientras que los estudiantes de primero a tercer grado reciben tablets de diez pulgadas.

A partir de cuarto grado y en bachillerato, se entrega computadoras portátiles que cubren las necesidades académicas y de conectividad de los estudiantes. En centros de educación especial, estos dispositivos incluyen adaptaciones específicas de hardware y software para usuarios con baja visión o ceguera.

La cobertura estimada para este año es superior a 1.2 millones de estudiantes, según cálculos oficiales. La ministra Trigueros confirmó que la capacidad logística permite llegar a los 5,200 centros escolares del sistema público, sumando siempre un margen del 10% adicional para cubrir incrementos en la matrícula. Destacó que el censo escolar está completamente actualizado y vincula cada institución a un código de infraestructura único, lo que asegura que no se omite ningún establecimiento educativo ni se duplican entregas.

El vicepresidente de El Salvador y el Director General de la UNESCO impulsan una cooperación reforzada enfocada en modernización educativa y transformación institucional. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El esfuerzo interinstitucional involucra a comunidades y familias

La ministra remarcó el papel de las comunidades y familias en la logística de entrega, especialmente en escuelas ubicadas en zonas alejadas donde el acceso vehicular es limitado o inexistente.

“Cuando no hay forma de llegar en vehículo, todo el equipo hace un esfuerzo físico adicional para trasladar los paquetes. La comunidad participa activamente, asignando turnos para ayudar”, relató Trigueros en la entrevista.

Las historias de superación personal surgen a la par de la política pública. Trigueros narró el caso de doña Catalina, una mujer de 94 años que, acompañada por su hija de 71 y el bisnieto, asiste a clases en una escuela con modalidad flexible. “Nunca había ido a la escuela antes”, relató la ministra. Tanto Catalina como su hija y bisnieto recibieron los paquetes escolares, incluida la tablet correspondiente al primer grado, reforzando la inclusión y el alcance generacional del programa.

La entrega de insumos también admite ajustes, si a algún estudiante no le queda el uniforme o los zapatos, el sistema permite el cambio de tallas hasta que cada alumno reciba el paquete completo y adecuado.

Con los materiales de alta calidad incluidos en su paquete escolar, Edwin desarrolla su talento artístico. (Cortesía: Ministerio de educación)

Una inversión superior a $1,000 millones

Desde 2010, la distribución masiva y gratuita de materiales educativos busca sostener el número de alumnos en las escuelas públicas. El salto en la modernización vino a partir de 2021, cuando la administración ordenó dotar a todos los alumnos con computadoras, tablets y otros dispositivos.

“Hasta este día hemos entregado aproximadamente 1.2 millones de aparatos tecnológicos. Esta inversión supera los $1,000 millones solo en equipo tecnológico”, destacó Trigueros.