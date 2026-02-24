El Salvador

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador

La ampliación de la suspensión temporal se justifica en la persistencia de amenazas de reorganización de grupos criminales y el deber estatal de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Guardar
Los diputados fundamentaron en el
Los diputados fundamentaron en el artículo 30 de la Constitución salvadoreña, que permite extensiones periódicas de 30 días, el Régimen de Excepción./ (Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy con 57 votos a favor y uno en contra una nueva prórroga de treinta días para la suspensión de garantías constitucionales bajo el Régimen de Excepción. Esta medida, en vigor desde marzo de 2022, fue presentada a consideración del pleno legislativo a fin de garantizar la seguridad, la integridad física y moral, así como la salud de la población salvadoreña, según la correspondencia oficial remitida al órgano legislativo.

La propuesta, que previamente ha sido avalada de forma unánime por el Consejo de Ministros y expuesta por el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, tiene como objetivo mantener las condiciones de seguridad que han permitido la disminución de homicidios en el país. Desde su instauración, El Salvador ha prorrogado de forma continua las restricciones, actualmente limitadas a los derechos recogidos en los artículos 12 inciso 2º (derecho de defensa), 13 inciso 2º (plazo de detención administrativa) y 24 (inviolabilidad de la correspondencia) de la Constitución.

El fundamento jurídico de la medida reside en el artículo 30 de la Constitución de la República. Este artículo establece: “El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. La notificación agrega: “Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas”.

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional respalda la posición gubernamental. De acuerdo con la sentencia 21-2020AC, “es posible prolongar con la debida razonabilidad la suspensión de derechos fundamentales mediante un nuevo decreto de una duración que no exceda de esos mismos 30 días”. El fallo de la Sala también aclara que “del texto de esa frase del art. 30 Cn. no se infiere que la prolongación deba limitarse por una sola vez... la prórroga debe respetar el límite temporal máximo de vigencia del decreto de adopción del régimen de excepción, pero en modo alguno debe entenderse que las prórrogas sucesivas están prohibidas”.

Por mayoría calificada se aprobó
Por mayoría calificada se aprobó hoy una nueva prórroga del Régimen de Excepción./ (Asamblea Legislativa)

En el plano internacional, el documento apunta que varios instrumentos de derechos humanos permiten a los estados, en caso de peligro público o emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, suspendan algunos derechos o garantías. Las autoridades salvadoreñas afirman que la medida no está dirigida a enfrentar la criminalidad común sino que se justifica, tal como se ha hecho en el país, para combatir un fenómeno criminal sin precedentes a nivel mundial.

Los resultados oficiales han sido calificados como un “logro sin precedentes en la disminución de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo”. Según el informe presentado por el Ministro de Seguridad, “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 91,300 terroristas”.

Durante la aprobación del Régimen, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, afirmó que gracias esto El Salvador ahora cuenta con 1,140 días sin homicidios e hizo el recuento de las estadísticas más recientes.

Según la parlamentaria, diciembre de 2025 finalizó con 26 días sin homicidios; mientras que enero de 2026 cerró con 27 días sin homicidios y en lo que va de febrero ya se registran 20 días sin vidas que lamentar debido a la violencia.

En el marco del Régimen
En el marco del Régimen de Excepción, las autoridades han capturado 91,300 pandilleros/. (crédito BBC)

Esto no sería posible sin la seguridad. Según datos más recientes somos líderes regionales en turismo”, agregó la diputada. “Esto habla que ahora en El Salvador los criminales ya no tienen cabida”, sentenció.

El principal argumento para extender el régimen es el riesgo de reorganización de las estructuras criminales: “Se han identificado y capturado sujetos con intención de reorganización de las pandillas, quienes replican sus modos delictivos, y a quienes se les ha decomisado armas de fuego, drogas y otro tipo de objetos vinculados al tráfico ilícito”. Además, se resalta que “en viviendas se están realizando procedimientos para la eliminación de marcas o distintivos corporales alusivos a pandillas”, lo que demuestra intentos de ocultamiento y evasión que requieren vigilancia constante.

El documento aprobado reitera que la prórroga se decreta “en beneficio del derecho a la vida, la seguridad física y la propiedad de los salvadoreños”.

Temas Relacionados

Régimen de ExcepciónEl SalvadorAsamblea LegislativaConstitución de la RepúblicaSeguridad PúblicaPandillas

Últimas Noticias

El Salvador: incendio en planta de conservación atunera en La Unión, obliga a bomberos a intervenir

Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para evitar la propagación del fuego a instalaciones cercanas, realizando maniobras enfocadas en controlar el siniestro y en la protección de materiales usados en refrigeración industrial

El Salvador: incendio en planta

Vientos extremos y las bajas temperaturas afectan a Centroamérica

La región experimenta una situación inusual debido a un sistema de alta presión proveniente del golfo de México, lo que ha generado interrupciones eléctricas, daños materiales y advertencias continuas por parte de las autoridades locales

Vientos extremos y las bajas

El Estado de Guatemala amplía la atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia

Un sistema de centros especializados, conocidos como Caimus, ofrece servicios gratuitos de apoyo legal, psicológico y social, fortaleciendo la recuperación de proyectos de vida y el acceso a la justicia en distintos puntos del territorio nacional

El Estado de Guatemala amplía

Deuda pública panameña subió 409 millones de dólares en enero y alcanza los $59,758 millones

El incremento respondió a nuevos desembolsos externos con garantías multilaterales y a pagos relevantes del servicio financiero del Estado.

Deuda pública panameña subió 409

El sector editorial salvadoreño mostró repunte en exportaciones al finalizar 2025

Un análisis de los datos anuales revela que los envíos de libros impresos experimentaron un incremento notorio en el último trimestre, reflejando una dinámica influida por factores temporales y compras agrupadas

El sector editorial salvadoreño mostró

TECNO

Quién es Alejo Igoa y

Quién es Alejo Igoa y cómo se convirtió en el primer hispano en ganar el Botón de Diamante Rojo en YouTube

Magis TV y su peligro invisible: así convierten un Smart TV en una herramienta de espionaje

Alerta en internet: el cambio en certificados web que podría dejar sitios offline hoy mismo

Así funciona PromptSpy, un malware que marca el inicio de una nueva era de ciberatques

Nokia 1100: dónde se puede comprar y cuántos días dura realmente su batería

ENTRETENIMIENTO

Un nuevo kdrama reuniría a

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027

Tyra Banks contraataca en la disputa legal sobre su empresa de helados

Así se ven hoy los actores de “Lizzie McGuire” a más de 20 años del final de la serie

MUNDO

Tailandia acusó a Camboya de

Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera

Cuatro años de guerra y la amenaza nuclear no cede: el OIEA alerta del riesgo persistente en las centrales de Ucrania

El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días