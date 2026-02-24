Inversión privada de USD 160 millones impulsa renovación del transporte colectivo de San Salvador

Una apuesta sin precedentes pretende revolucionar el sector con una inversión millonaria y la integración de dueños históricos. Cambios en la banca y nuevos actores prometen alterar el mapa del transporte (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El primer consorcio de transporte del área metropolitana de San Salvador fue presentado oficialmente este lunes, junto con un anuncio de inversión privada de USD 160 millones para la renovación de más de 1,200 unidades de transporte colectivo en San Salvador Este, el segundo municipio más grande en el departamento de San Salvador (capitalino). El nuevo esquema empresarial tiene como objetivo transformar la estructura del sector y elevar la calidad del servicio, consolidando operaciones de numerosas rutas bajo una sola figura jurídica.

Esta estructura permitirá acceder a financiación y asumir compromisos a largo plazo, según explicó El Consorcio de Empresas de Movilidad de El Salvador durante el evento de lanzamiento en un hotel capitalino, al que asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Actualmente, el consorcio agrupa a 770 unidades de transporte de la zona este de la capital. Se prevé que este número aumente en las próximas semanas, ya que más empresarios avanzan en el cumplimiento de los requisitos para integrarse. Este proceso implica que muchos transportistas dejarán atrás un modelo atomizado y pasarán a ser accionistas de una sociedad formalmente constituida. Castro señaló ante los asistentes: “Debería de ser bien vista por la banca”.

Al dirigirse a los presentes en la presentación, Castro subrayó la decisión del sector de organizarse bajo una entidad única. Explicó que, hasta ahora, los operadores trabajaban en forma individual y afrontaban la obtención de créditos de manera dispersa, lo que generaba una relación compleja con el sistema financiero. “Ahora lo vamos a entender como un consorcio, como una entidad jurídica legalmente establecida, con todas las obligaciones y responsabilidades que eso conlleva”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, subrayando que, dentro de este marco, los empresarios “se vuelven atractivos para la banca”.

Un proyecto inesperado congrega a múltiples operadores bajo una misma figura legal. El cambio busca mejorar el servicio e impactar la vida diaria, mientras crecen expectativas en el sector financiero salvadoreño (Foto cortesía Ernesto Castro)

“Se han hecho algunos intentos de modernización, pero que no han sido suficientes. Ustedes han visto que el país ha generado un cambio sustancial en todos los sentidos: infraestructura, seguridad y una serie de, de, de cambios que realmente nosotros, que, que hemos vivido la delincuencia, que nos ha afectado muchísimo por años, hoy reconocemos ese esfuerzo”, expuso en el evento Abel Reyna, presidente de CEMMOVIL.

De momento no se conocen las rutas de autobuses asociadas.

Promesa de un cambio estructural para el transporte

La iniciativa, que reúne tanto vehículos como dueños históricos de rutas, representa un cambio sin precedentes para el transporte colectivo en el país, ya que hasta ahora el sector funcionaba de manera fragmentada. Según Ernesto Castro, la unión empresarial es inédita: “Por primera vez en la historia, empresarios del transporte colectivo se unen con la finalidad de llevar un cambio humano y digno al pueblo salvadoreño”.

Al finalizar la jornada, Castro reafirmó el apoyo legislativo al proceso e invitó a los asistentes a verse como parte de la transformación social que experimenta el país: “Ustedes son parte de este cambio que se está viviendo”.

Ante el énfasis de Castro sobre el apoyo que prometió desde el Órgano Legislativo, vale recordar que en julio de 2024 la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de un préstamo que permitiría al Estado la adquisición de 1,500 buses chinos destinados a la renovación total del sistema de transporte público. Con 56 votos a favor, los diputados avalaron la suscripción de un convenio de financiamiento con YUTONG BUS CO.LTD por un monto equivalente a USD 179.577.857 (1.301.656.680 yuanes).

Transportistas históricos dejan atrás la competencia aislada para asociarse en una entidad inédita. Apoyos desde la asamblea legislativa y la sociedad transforman la rutina de miles en San Salvador este (Foto cortesía Ernesto Castro)

El proyecto contemplaba la incorporación de 1.100 unidades de 12 metros de largo, con entre 41 y 50 asientos y capacidad para transportar hasta 90 pasajeros cada una, junto a 400 autobuses de 8,6 metros, con un máximo de 50 pasajeros y hasta 30 asientos. La operación financiera se estructuró con un plazo de ocho años, una tasa de interés del 6,5 % y una prima inicial del 15 %. También se incluyó un período de gracia de seis meses desde el desembarque de los vehículos en puerto.

El Ejecutivo buscaba reemplazar el 100 % de las unidades en circulación ante el deterioro del parque automotor actual, considerado de baja calidad y con condiciones inadecuadas para los usuarios. La adquisición se fundamenta en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, vigente desde 2022. En el proceso de licitación se analizaron propuestas de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y resultó seleccionada la de China.