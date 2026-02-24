El Comité Olímpico de El Salvador impulsa capacitación para dirigentes deportivos frente a Los Ángeles 2028

Líderes de más de treinta y cinco federaciones asisten a sesiones sobre gestión, liderazgo y planificación olímpica, respaldadas por Solidaridad Olímpica y autoridades nacionales, con la mirada puesta en mejores resultados en los próximos ciclos deportivos internacionales (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

Más de 35 federaciones deportivas nacionales participaron este lunes en una capacitación dirigida a sus presidentes y directivos, organizada por el Comité Olímpico de El Salvador con el respaldo de Solidaridad Olímpica. El Curso de Administración Deportiva, que tendrá una duración de tres días, tiene como objetivo dotar a los líderes de herramientas clave para la gestión eficaz y el cumplimiento de las metas del Ciclo Olímpico.

En la primera sesión, los participantes accedieron a información relevante sobre la Agenda Olímpica, el Plan Estratégico del Comité Olímpico y la ruta establecida hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los temas tratados se incluyeron los principios y estructura de liderazgo del Movimiento Olímpico, la organización y clasificación de los diferentes juegos, así como la gestión de riesgos y tecnología de la información aplicada al deporte.

La inauguración estuvo marcada por la intervención de Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, quien afirmó: “Continuamos con el trabajo de formación que venimos desarrollando en los últimos años desde el Comité Olímpico de El Salvador, ya que es uno de los pilares fundamentales de nuestra planificación”. Bruni enfatizó además que la consolidación institucional de las federaciones permitirá avanzar hacia los objetivos del deporte nacional reflejados en próximos resultados.

Claudia de Hernández, tesorera del Comité y presidenta de la Academia Olímpica Salvadoreña, abordó el tema Los atletas, el corazón del movimiento olímpico. En tanto, Víctor Hugo de Lucio, director internacional de cursos de administración, profundizó sobre el liderazgo y la estructura en el movimiento olímpico.

Presidentes y directivos de las federaciones participan en tres días de aprendizaje estratégico impulsados por el Comité Olímpico de El Salvador, abordando liderazgo, tecnología y gestión de riesgos rumbo al reto olímpico que representa la próxima cita internacional (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

El Comité Olímpico de El Salvador destacó el compromiso manifestado por los presidentes y directivos de las federaciones para fortalecer la administración deportiva.

Cierre de curso para entrenadores de natación

La Certificación Nacional para Entrenadores de Natación Nivel 1, organizada por la Federación Salvadoreña de Natación y respaldada por Solidaridad Olímpica, el Comité Olímpico de El Salvador y World Aquatics, concluyó este viernes después de tres días de formación intensiva.

De acuerdo con los organizadores, se reunieron 72 entrenadores provenientes de diferentes clubes de El Salvador, quienes asistieron a sesiones teóricas y prácticas dirigidas por José Armando Sánchez, entrenador mexicano certificado por World Aquatics. El programa incluyó las etapas de la educación acuática, el funcionamiento de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos en la natación, técnicas específicas y la estructuración de clubes deportivos.

Durante la ceremonia de clausura estuvieron presentes Rodrigo Colorado, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador; Jamin Ventura, presidente de la federación anfitriona; y Rebeca Sánchez de Bukele, integrante de la Comisión Mujer y Deporte. Colorado resaltó: “Me siento honrado de estar acá con autoridades que comparten la idea de seguir fortaleciendo a nuestras federaciones”.

Más de treinta y cinco federaciones nacionales comenzaron un curso intensivo de administración deportiva, enfocado en fortalecer la gestión directiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y consolidar el desarrollo institucional del deporte salvadoreño (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

A su vez, Jamin Ventura agradeció el apoyo recibido para la realización del curso y puso en valor el compromiso de los entrenadores al asistir a todas las sesiones. El Comité Olímpico de El Salvador transmitió una felicitación a los 72 entrenadores por haber superado la certificación, remarcando la influencia positiva que tendrá en el deporte nacional.

“La responsabilidad de cada uno de ustedes es grande porque siembran en sus alumnos el amor hacia este hermoso deporte. Pero también deben tener claro que su labor va más allá de lo deportivo, ya que el deporte tiene el poder de transformar”, afirmó José Armando Sánchez.