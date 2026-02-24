El Salvador

El Comité Olímpico de El Salvador impulsa capacitación para dirigentes deportivos frente a Los Ángeles 2028

La iniciativa, respaldada por Solidaridad Olímpica, busca reforzar habilidades directivas de más de 35 federaciones mediante un curso que aborda desde la gestión estratégica hasta la ruta hacia los próximos Juegos Olímpicos

Guardar
Líderes de más de treinta
Líderes de más de treinta y cinco federaciones asisten a sesiones sobre gestión, liderazgo y planificación olímpica, respaldadas por Solidaridad Olímpica y autoridades nacionales, con la mirada puesta en mejores resultados en los próximos ciclos deportivos internacionales (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

Más de 35 federaciones deportivas nacionales participaron este lunes en una capacitación dirigida a sus presidentes y directivos, organizada por el Comité Olímpico de El Salvador con el respaldo de Solidaridad Olímpica. El Curso de Administración Deportiva, que tendrá una duración de tres días, tiene como objetivo dotar a los líderes de herramientas clave para la gestión eficaz y el cumplimiento de las metas del Ciclo Olímpico.

En la primera sesión, los participantes accedieron a información relevante sobre la Agenda Olímpica, el Plan Estratégico del Comité Olímpico y la ruta establecida hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los temas tratados se incluyeron los principios y estructura de liderazgo del Movimiento Olímpico, la organización y clasificación de los diferentes juegos, así como la gestión de riesgos y tecnología de la información aplicada al deporte.

La inauguración estuvo marcada por la intervención de Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, quien afirmó: “Continuamos con el trabajo de formación que venimos desarrollando en los últimos años desde el Comité Olímpico de El Salvador, ya que es uno de los pilares fundamentales de nuestra planificación”. Bruni enfatizó además que la consolidación institucional de las federaciones permitirá avanzar hacia los objetivos del deporte nacional reflejados en próximos resultados.

Claudia de Hernández, tesorera del Comité y presidenta de la Academia Olímpica Salvadoreña, abordó el tema Los atletas, el corazón del movimiento olímpico. En tanto, Víctor Hugo de Lucio, director internacional de cursos de administración, profundizó sobre el liderazgo y la estructura en el movimiento olímpico.

Presidentes y directivos de las
Presidentes y directivos de las federaciones participan en tres días de aprendizaje estratégico impulsados por el Comité Olímpico de El Salvador, abordando liderazgo, tecnología y gestión de riesgos rumbo al reto olímpico que representa la próxima cita internacional (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

El Comité Olímpico de El Salvador destacó el compromiso manifestado por los presidentes y directivos de las federaciones para fortalecer la administración deportiva.

Cierre de curso para entrenadores de natación

La Certificación Nacional para Entrenadores de Natación Nivel 1, organizada por la Federación Salvadoreña de Natación y respaldada por Solidaridad Olímpica, el Comité Olímpico de El Salvador y World Aquatics, concluyó este viernes después de tres días de formación intensiva.

De acuerdo con los organizadores, se reunieron 72 entrenadores provenientes de diferentes clubes de El Salvador, quienes asistieron a sesiones teóricas y prácticas dirigidas por José Armando Sánchez, entrenador mexicano certificado por World Aquatics. El programa incluyó las etapas de la educación acuática, el funcionamiento de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos en la natación, técnicas específicas y la estructuración de clubes deportivos.

Durante la ceremonia de clausura estuvieron presentes Rodrigo Colorado, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador; Jamin Ventura, presidente de la federación anfitriona; y Rebeca Sánchez de Bukele, integrante de la Comisión Mujer y Deporte. Colorado resaltó: “Me siento honrado de estar acá con autoridades que comparten la idea de seguir fortaleciendo a nuestras federaciones”.

Más de treinta y cinco
Más de treinta y cinco federaciones nacionales comenzaron un curso intensivo de administración deportiva, enfocado en fortalecer la gestión directiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y consolidar el desarrollo institucional del deporte salvadoreño (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

A su vez, Jamin Ventura agradeció el apoyo recibido para la realización del curso y puso en valor el compromiso de los entrenadores al asistir a todas las sesiones. El Comité Olímpico de El Salvador transmitió una felicitación a los 72 entrenadores por haber superado la certificación, remarcando la influencia positiva que tendrá en el deporte nacional.

“La responsabilidad de cada uno de ustedes es grande porque siembran en sus alumnos el amor hacia este hermoso deporte. Pero también deben tener claro que su labor va más allá de lo deportivo, ya que el deporte tiene el poder de transformar”, afirmó José Armando Sánchez.

Temas Relacionados

Comité Olímpico de El SalvadorEl SalvadorSolidaridad OlímpicaAcademia Olímpica SalvadoreñaAdministración DeportivaCiclo Olímpico

Últimas Noticias

El programa Google Launchpad for Women amplía acceso a entrenamiento en tecnología

La edición regional de Google Launchpad facilitará certificaciones en tecnologías cloud para mujeres guatemaltecas

El programa Google Launchpad for

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.

El Ejecutivo asegura que la utilización temporal de las terminales permitirá mantener operaciones mientras se define su valoración.

Mulino descarta expropiación de puertos

El Salvador busca digitalización de procesos públicos con fondos de préstamo externo

El refuerzo financiero, orientado a modernizar diversos procedimientos y servicios ofrecidos por instituciones estatales, se enmarca dentro de un programa estratégico para mejorar la competitividad y eficiencia administrativa del país

El Salvador busca digitalización de

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben

La comisión mixta del Congreso de Guatemala excluye a ocho candidatos en proceso de selección para la Corte de Constitucional

La depuración inicial, realizada con apoyo técnico y con base en requisitos jurídicos estrictos, dio como resultado que solo los expedientes completos y en regla continuarán a la siguiente fase de evaluación y votación

La comisión mixta del Congreso

TECNO

¿Instalaste Magis TV?: descubre los

¿Instalaste Magis TV?: descubre los permisos que solicita y los riesgos para tu privacidad

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

Top 5 de agentes IA que hacen tareas por ti sin instalaciones largas ni enredos

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Project Runway’,

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

MUNDO

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos

¿Cita o amistad? Así es la singular app de Stanford que revoluciona la vida universitaria