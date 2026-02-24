Blanca Saraí Palacios, un viaje por el Día de San Valentín, cámaras de vigilancia y un automóvil hallado con misterios sin resolver en Guatemala

La joven salvadoreña, quien viajó para celebrar el Día de San Valentín, fue encontrada muerta el 14 de febrero con heridas de bala. (Cortesía en redes sociales).

El crimen de Blanca Saraí Palacios Reyes en la ciudad de Guatemala comenzó a develarse cuando las cámaras de vigilancia y el hallazgo de huellas dactilares en su vehículo permitieron a las autoridades reconstruir sus últimos movimientos.

La joven salvadoreña, quien viajó para celebrar el Día de San Valentín, fue encontrada muerta el 14 de febrero con heridas de bala, desencadenando una investigación que sigue sumando pruebas técnicas y testimoniales, según informó el medio Prensa Libre.

La localización del automóvil y los indicios recogidos por la Fiscalía

El 20 de febrero, cinco días después del crimen, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio junto a la Policía Nacional Civil realizó un operativo autorizado por la jueza María Sandoval Valdez de Primera Instancia Penal.

El hallazgo más relevante fue el Ford Escape S negro, modelo 2017, placas P86 A45, conducido por Palacios Reyes desde El Salvador e identificado en imágenes de videovigilancia de las zonas 1, 7 y 11 de la capital.

El vehículo fue localizado en el sótano del edificio Altillos en la 7a avenida 3-37, zona 1. En su interior, los fiscales encontraron dos tarjetas negras, dos latas de cerveza, un recipiente con café y varias huellas dactilares.

Además, se detectó que la unidad presentaba daños en la parte delantera, que podrían corresponder a un choque reciente, indicó el informe de Prensa Libre.

Las pesquisas indican que Palacios Reyes ingresó la mañana del 14 de febrero a Guatemala y se dirigió al Centro Histórico. Allí habría acordado reencontrarse con su pareja, a quien se presume, había conocido por redes sociales.

Esa noche, alrededor de las 21 horas, una llamada movilizó a los Bomberos Voluntarios hacia la 23 calle y auxiliar del Anillo Periférico, colonia Granai Townson Tres, donde fue hallada herida mortalmente.

La activación de la alerta y el periplo familiar en busca de respuestas

Hasta el 18 de febrero, la familia de la joven desconocía su muerte. Viajaron a Guatemala tras la activación de una alerta Isabel Claudina que aportaba detalles de su ropa al momento de la desaparición: minifalda blanca, suéter negro y zapatos negros.

Horas después de presentar la denuncia, los familiares identificaron el cuerpo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El organismo forense confirmó que la causa de muerte fueron heridas por proyectil de arma de fuego.

Palacios Reyes, quien era maestra de profesión, fue vista por última vez en la zona 1 de la capital, según las imágenes extraídas por los investigadores.

Cámaras, tiempo y movimiento: las pruebas registradas en el expediente

Las autoridades articularon la reconstrucción de los hechos utilizando secuencias de circuito cerrado desde varias zonas de la ciudad. En ellas se observa tanto a Palacios Reyes como a su automóvil en circulación, permitiendo a la Fiscalía definir horarios y trayectorias que hoy forman parte fundamental del caso judicial, relató Prensa Libre.

El análisis de indicios balísticos recuperados en el lugar del homicidio se sumó al rastreo de huellas y la recolección de objetos personales en el vehículo. Estos materiales serán comparados con registros y bases de datos criminales para intentar identificar a los responsables.

Hasta el momento, la información técnica y los elementos periciales recabados son las claves centrales de la investigación impulsada por el Ministerio Público.

Una maestra chalateca

La joven salvadoreña era originaria de San Ignacio en Chalatenango, al norte de la capital salvadoreña.

Tenía 25 años y se desempeñaba como maestra. El centro escolar donde ella estudió, en El Rosario, San Ignacio, Chalatenango, incluso publicó una esquela lamentando su muerte y varios comentarios apuntaban a que era una joven alegre y dedicada a enseñar.

Por ahora no hay información sobre lo que ocurrió ese sábado en el que ella viajó sola hasta la capital guatemalteca para celebrar San Valentín. Las autoridades mantienen abierta una investigación.