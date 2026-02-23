Más de 500 permisos de exportación de café salvadoreño entre agosto y diciembre de 2025

Granos de café salvadoreño de la variedad bourbon, listos para ser degustados en mercados internacionales (Foto cortesía de Diáspora SV).

El Banco Central de Reserva de El Salvador, ente encargado de la política monetaria, autorizó 501 permisos exportación café a través del Centro de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), agencia de comercio exterior, entre el 12 de agosto y diciembre de 2025, en coordinación con el Instituto Salvadoreño del Café, organismo promotor del sector cafetalero. Esta gestión permitió la salida de más de 1,9 millones de kilogramos de café salvadoreño durante dicho periodo, según información difundida por el organismo en sus canales oficiales.

Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el volumen exportado representa una parte relevante de la actividad comercial registrada por el Centro de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), plataforma que centraliza los trámites de comercio exterior en el país. Esta cifra de permisos muestra la dinámica del sector cafetalero y su peso en las exportaciones nacionales, en un contexto donde el café continúa como uno de los productos agrícolas de mayor demanda internacional para El Salvador.

Durante el mismo periodo anual, el Centro de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador) reportó la autorización de 165.300 exportaciones en línea y 209,700 importaciones en línea en el conjunto de rubros, lo que representó un incremento del 11,7% respecto a 2024. Las autoridades financieras atribuyen el crecimiento a la digitalización de los procesos y la simplificación de trámites, factores que impulsan la competitividad internacional del país.

Más de 1,900,000 kilogramos de café salvadoreño fueron exportados en los últimos cuatro meses de 2025, según la información difundida por el organismo en sus canales oficiales. EFE/Gustavo Amador

La coordinación interinstitucional entre el Banco Central de Reserva de El Salvador y el Instituto Salvadoreño del Café promueve la inserción del café salvadoreño en los mercados globales para potenciar la capacidad exportadora del sector. El avance en la gestión digital y la emisión eficiente de permisos permite mantener la posición de El Salvador como exportador relevante en la región centroamericana.

A la conquista de nuevos mercados

El café salvadoreño consolida su huella internacional al ingresar en el mercado africano a través de Marruecos, donde la empresa Dahab Coffee distribuye granos nacionales en una red de más de 90 establecimientos, lo que brinda una nueva perspectiva económica para productores y cooperativas locales.

Este avance permite que El Salvador amplíe su alcance en el Cono Sur, específicamente en Uruguay, y prevé la exportación de hasta 583 mil sacos de 60 kilogramos durante la campaña 2025-2026, con Estados Unidos como principal destino. Tales movimientos estratégicos no solo diversifican su base de consumidores, sino que incrementan las oportunidades de desarrollo en el país centroamericano.

El reciente envío de café salvadoreño a Marruecos marca uno de los acuerdos exportadores más relevantes del último lustro para la industria local, ya que se efectuó bajo la Denominación de Origen Cacahuatique. El primer cargamento fue presentado en un acto simbólico a la Casa Real marroquí, lo que permitió iniciar relaciones comerciales que, según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), podrían expandirse con hasta 30 contenedores adicionales en la siguiente cosecha.

ISC impulsa marca "Café de El Salvador". (Foto: ISC)

Durante el mismo periodo, Uruguay se incorporó a la red de mercados en expansión, recibiendo la reconocida variedad bourbon proveniente de la Cordillera Apaneca-Ilamatepec. Las embajadas salvadoreñas en Suramérica destacaron la realización de degustaciones abiertas en Atlántida, Canelones, y en la Expo Café Uruguay 2025 en Montevideo, actividades ideadas para conectar a productores salvadoreños con compradores y baristas del Cono Sur.

Las cifras del USDA Foreign Agricultural Service sitúan la proyección exportadora en 583,000 sacos para la temporada 2025-2026, manteniendo a Estados Unidos como el socio más relevante, aunque Bélgica, Italia, Alemania, Arabia Saudita y Japón continúan generando demanda creciente por cafés certificados y de origen.