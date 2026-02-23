El Salvador

El Salvador ocupa el primer lugar en el crecimiento turístico en América y el tercero del mundo, según ONU Turismo

El país experimentó un aumento del 92% en la llegada de turistas internacionales respecto a 2019, situándose como líder regional y tercero a nivel global frente a la recuperación de la industria turística mundial

El Salvador ha alcanzado posiciones destacadas en los indicadores internacionales de turismo, de acuerdo con los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo publicados en enero de 2026.

El país muestra un incremento del 92% en la llegada de turistas internacionales respecto a 2019, ubicándose en el tercer lugar mundial entre los destinos con mayor crecimiento, solo superado por Bután (+198%) y Qatar (+138%).

Este avance posiciona a El Salvador como el destino líder en América por aumento relativo en visitantes, por encima de Curazao (+69%), Colombia (+50%), Brasil (+46%), Guyana (+45%) y Guatemala (+44%).

La tendencia positiva también se refleja en el gasto turístico. El Salvador figura en la tercera posición global por aumento en ingresos provenientes del turismo internacional, con un crecimiento del 211% en comparación con los niveles previos a la pandemia, únicamente por detrás de Tayikistán (+858%) y Namibia (+261%).

Esto implica que el país no solo ha incrementado el flujo de turistas, sino que también ha logrado captar un volumen mayor de divisas, lo que contribuye de manera significativa a la economía nacional.

Otros países de la región como Costa Rica (+102%) y Guatemala (+101%) muestran aumentos destacados, aunque por debajo de los resultados salvadoreños.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo indica que, en 2025, la región de las Américas recibió un total de 218 millones de turistas internacionales, con un crecimiento global del 4% respecto a 2024.

El Salvador destaca por su capacidad de atraer visitantes y capitalizar el gasto turístico en un contexto de recuperación y transformación del sector a nivel mundial.

Estos resultados sitúan al país como un referente regional y global en materia de turismo, con indicadores que sugieren un impacto positivo en la generación de empleo, inversión y desarrollo local.

Comparativo por países

En el listado de los veinte destinos con mayor crecimiento porcentual de visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, El Salvador ocupa el primer puesto en América, muy por delante de otros países de la región.

Turistas internacionales recorren destinos emblemáticos
Turistas internacionales recorren destinos emblemáticos como Perquín, El Mozote, Alegría y el Volcán de Conchagua, posicionando a El Salvador como un sitio atractivo por su valor histórico y paisajístico. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Curazao, por ejemplo, registra un aumento del 69% en relación con 2019, mientras que Colombia alcanza un 50%, Brasil un 46% y Guyana un 45%. Guatemala se sitúa ligeramente por debajo, con un 44%, y la República Dominicana reporta un crecimiento del 35%. Panamá cierra el top ten regional con un incremento del 29%.

Si se compara el desempeño en gasto turístico internacional, El Salvador también se coloca a la cabeza de América, con un aumento del 211%. Costa Rica (102%) y Guatemala (101%) siguen en la lista, mientras que Belice se posiciona con un 89% y otros mercados relevantes como Brasil y Colombia no aparecen en el top veinte mundial.

A nivel global, el liderazgo de El Salvador es notorio por su capacidad de recuperación y expansión tras los impactos de la pandemia, superando a destinos tradicionales que aún no logran igualar sus cifras previas a 2019.

El crecimiento observado en el país contrasta con la recuperación más gradual de otras naciones de América Latina y el Caribe.

