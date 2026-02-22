El Salvador

Salvadoreños retornados conquistan el IRONMAN 70.3 con la Tienda “Rincón Azul”

La iniciativa facilitó la participación de negocios liderados por retornados en espacios comerciales dirigidos a audiencias extranjeras, promoviendo el arraigo y la formalización empresarial

Guardar
El evento representó un punto
El evento representó un punto de inflexión para migrantes retornados, que ahora lideran negocios formales y encuentran oportunidades frente a compradores globales. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Mientras más de mil triatletas de todo el mundo se preparan para desafiar sus límites físicos en el IRONMAN 70.3, San Salvador, un grupo de salvadoreños libra su propia competencia de resiliencia y éxito.

Se trata de emprendedores retornados que, tras vivir el proceso de la migración, han regresado a su país para transformar sus vidas a través de la Tienda “Rincón Azul”, una iniciativa en el marco del magno evento deportivo.

En una alianza estratégica entre Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comerciantes vendieron sus productos, la mayoría elaborados por ellos mismos, demostrando que el retorno al país de origen puede ser el inicio de una carrera exitosa hacia el desarrollo económico.

De la migración al mercado global

“Rincón Azul” no es solo un punto de venta; es el símbolo del programa Transformando Vidas, impulsado por la Cancillería salvadoreña. Este espacio reúne a personas que alguna vez buscaron oportunidades fuera de sus fronteras y que hoy, tras su retorno, lideran negocios sostenibles.

En el marco del evento IRONMAN, que se celebrará este 21 de febrero, los emprendedores instalaron su venta en un reconocido centro comercial. La oferta es un reflejo de la identidad salvadoreña con acabados de exportación:

  • Textiles: Ropa y confecciones teñidas en añil, el “oro azul” de El Salvador.
  • Artesanía de lujo: Joyería como aritos, pulseras y cadenas, artículos de cuero fino y tallados en madera.
  • Gastronomía: Alimentos empacados con estándares internacionales de calidad.

Para los triatletas y turistas extranjeros que llegaron al “Pulgarcito de América”, estos productos representan una conexión directa con la historia de superación de quienes los fabrican.

Emprendedores retornados exhibieron productos en
Emprendedores retornados exhibieron productos en el marco del IRONMAN 70.3 San Salvador. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un puente hacia la reinserción

La participación de los emprendedores previo al IRONMAN 70.3 no es casualidad. El Gobierno de El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, ha priorizado la creación de plataformas de alta visibilidad para la población migrante retornada. El objetivo es generar condiciones de bienestar que eviten la migración irregular y fomenten el arraigo a través del éxito financiero.

A pesar de que el proceso de retorno suele estar marcado por complejos desafíos estructurales y estigmas sociales que dificultan la reinserción económica, los programas de protección han demostrado ser un catalizador de cambio. La transición de migrante a emprendedor en el país de origen no es sencilla; sin embargo, el acompañamiento integral gubernamental permite que estos salvadoreños desarrollen una resiliencia transformadora.

Al convertir las experiencias de la migración en habilidades competitivas para el mercado local, estas iniciativas logran que los retornados no solo recuperen su estabilidad financiera, sino que se conviertan en motores de innovación que fortalecen el tejido social de sus comunidades.

El evento representó un punto
El evento representó un punto de inflexión para migrantes retornados, que ahora lideran negocios formales y encuentran oportunidades frente a compradores globales. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Los emprendedores participantes llegaron de las sedes de “Rincón Azul” en Santa Ana, el Cerro Verde y el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, puntos estratégicos que ya captan la atención de los viajeros.

Según un comunicado de prensa, estos emprendedores han recibido apoyo integral que incluye desde asistencia psicosocial hasta capacitación técnica y financiera.

De igual forma, la llegada del evento consolida al país centroamericano como una vitrina internacional, posicionándolo no solo como un destino deportivo y turístico, sino como un escenario idóneo para la inversión social.

El respaldo de la OIM ha sido fundamental para dotar a estos negocios de las herramientas necesarias para competir en mercados modernos. Esta colaboración bilateral entre organismos internacionales y el Estado salvadoreño asegura que la reinserción económica no sea un proceso temporal, sino una transformación estructural de las comunidades de origen.

Temas Relacionados

Transformando VidasEl SalvadorMinisterio de Relaciones ExterioresOrganización Internacional para las MigracionesMigración y RetornoEmprendimientos Sostenibles

Últimas Noticias

El Ironman 70.3 San Salvador: estos serán los cierres viales y control de tráfico este domingo

La competencia deportiva internacional iniciará en Apulo y recorrerá varios municipios, lo que generará restricciones vehiculares desde la medianoche y desplazamiento de agentes en distintos puntos para gestionar las rutas alternativas a lo largo del día

El Ironman 70.3 San Salvador:

Un concurso de Therians en San Salvador generó intervención policial

La actividad realizada en el parque Simón Bolívar fue organizada por creadores de contenido y transmitida en vivo para premiar la mejor caracterización del llamado fenómeno Therian, bajo observación de las autoridades locales

Un concurso de Therians en

Guatemala detiene al extraditable número 12 del año en Quezaltenango

El operativo se llevó a cabo tras varios días de seguimiento e inteligencia, en cumplimiento de acuerdos bilaterales mientras las autoridades refuerzan los controles ante el incremento del tráfico de drogas en la región

Guatemala detiene al extraditable número

La visita de Robert S. Ridgely conmemora medio siglo del manual que transformó la ornitología en Panamá

La obra fundacional de Robert S. Ridgely no solo transformó la ornitología regional, sino que continúa inspirando nuevas generaciones y reafirma la relevancia internacional de Panamá en la preservación de la biodiversidad tropical

La visita de Robert S.

El Salvador: MINSAL reporta más de 56,000 casos de infecciones respiratorias en la primera quincena de febrero

El balance presentado refleja el impacto de las condiciones ambientales y la circulación viral activa, por lo que las estrategias de mitigación se enfocan en proteger a infantes y adultos mayores, principales grupos en riesgo

El Salvador: MINSAL reporta más

TECNO

YouTube en Argentina: la lista

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

Lista de los 10 videos en tendencia este sábado en YouTube Chile

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

ENTRETENIMIENTO

Regresa a la gran pantalla

Regresa a la gran pantalla un ícono silver de la década del 80

Murió Eric Dane: el conmovedor adiós de Chyler Leigh, la actriz de Lexie en ‘Grey’s Anatomy’

La transformación de Lord Voldemort: el enigma detrás de su aspecto sin nariz

Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane, rindió un emotivo tributo al actor tras su muerte

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

MUNDO

Al menos un muerto y

Al menos un muerto y 15 heridos en un ataque terrorista al oeste de Ucrania

El grupo terrorista Estado Islámico instó a sus militantes a enfrentar al gobierno de Siria

Las importaciones chinas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo de los últimos 15 años

Pakistán bombardeó siete campamentos terroristas en la frontera con Afganistán y crece la tensión con el régimen talibán

Eslovaquia amenazó con cortar el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania si no se restablece el flujo de petróleo ruso