El Ironman 70.3 San Salvador: estos serán los cierres viales y control de tráfico este domingo

El Ironman 70.3 San Salvador provocará este domingo el cierre total y circulación controlada de múltiples vías principales entre Ilopango, Cojutepeque y la capital salvadoreña desde la medianoche hasta las 17:30, informó el Viceministerio de Transporte. El evento internacional, que inicia en el Parque Recreativo Apulo a orillas del Lago de Ilopango, congregará a 1,200 atletas y requerirá un despliegue de más de 3,500 agentes de tránsito y seguridad en toda la ruta.

Según el Viceministerio de Transporte, la competencia comenzará con 1.9 kilómetros de natación en Apulo, seguirá con 90 kilómetros de ciclismo sobre la carretera Panamericana y el bulevar del Ejército, y concluirá con 21.1 kilómetros de carrera pedestre en el Centro Histórico de San Salvador. Las autoridades han previsto cierres vehiculares totales en varios puntos del trayecto y circulación controlada mediante carriles reversibles a lo largo de la Panamericana y el bulevar del Ejército.

El plan de tránsito establece que la reapertura de las vías será gradual durante la tarde. A las 13:45 está prevista la habilitación del primer tramo de la Panamericana cercano al bulevar del Ejército. El sector hacia Apulo y los principales desvíos volverán a estar disponibles desde las 14:00, mientras que el bulevar del Ejército se reabrirá a las 14:30. Los tramos finales, incluidos el bulevar Los Héroes y la zona de Plaza Libertad en el Centro Histórico, quedarán completamente habilitados alrededor de las 17:30, de acuerdo con la información oficial.

El Ironman 70.3 San Salvador ocasiona el cierre total y circulación controlada de vías clave entre Ilopango, Cojutepeque y San Salvador este domingo. (Cortesía: VMT)

El despliegue operativo incluirá a personal de tránsito, gestores de tráfico y grúas para atender incidentes, según detalló Nelson Reyes, viceministro de Transporte. Además, recomendó a la población planificar sus desplazamientos y utilizar aplicaciones de navegación para identificar rutas alternas. Entre las vías sugeridas para evitar los bloqueos figuran la Carretera de Oro, la Troncal del Norte, el bulevar Constitución, la Alameda Juan Pablo II, la Alameda Manuel Enrique Araujo y la autopista a Comalapa desde San Marcos, así como avenidas internas como Las Amapolas, Bernal y la 25 avenida Norte.

El evento, que en su primera edición reunirá a atletas nacionales e internacionales, posiciona a El Salvador como sede de competencias internacionales de alto nivel, según el Viceministerio de Transporte. De acuerdo con la entidad, la afluencia de visitantes extranjeros durante actividades recientes, como el concierto de la cantante Shakira, generó un retorno económico estimado en 110 millones de dólares.

Las autoridades recalcan la importancia de atender las indicaciones del personal de tránsito y anticipar los desplazamientos para evitar contratiempos durante el desarrollo del Ironman 70.3 San Salvador.

El Ironman 70.3 San Salvador posiciona al país como sede de competencias internacionales y la llegada de visitantes deja millonario retorno económico. (Archivo)

Ironman 70.3 debutará en El Salvador con 350 atletas locales y proyección internacional

La llegada de la franquicia Ironman 70.3 a territorio salvadoreño representa un hecho sin precedentes para el país centroamericano. De acuerdo con Canal 10, esta competencia busca no solo medir la capacidad organizativa local, sino también promover el atractivo turístico y el desarrollo del turismo deportivo en la región. “La elección del lago de Ilopango para la etapa de natación refleja el compromiso con el desarrollo de eventos de talla internacional”, afirmó Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), en el mismo espacio informativo.

Según reportó Canal 10, el evento ha generado expectativas significativas en materia de afluencia turística y promoción internacional. Se prevé el ingreso de cientos de visitantes extranjeros, atraídos por la magnitud de la competencia y las características del entorno natural de Ilopango. Las autoridades han destacado el impacto positivo que tendrá la realización de la prueba en la economía local, así como en la proyección de El Salvador como destino para futuros eventos deportivos de alto nivel.