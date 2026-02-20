El Salvador impulsa el cultivo estratégico de plátano con inversión millonaria y apoyo internacional

El cultivo de plátano crece con apoyo de inversiones públicas y cooperación internacional en el país./ (Redes viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

El Salvador ha apostado por el fortalecimiento estratégico del cultivo del plátano, uno de los productos más valorados por las familias salvadoreñas, como parte de un plan nacional para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos agrícolas básicos.

Así lo anunció el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, a través de su cuenta oficial en X, donde afirmó que el incremento de los cultivos estratégicos, entre ellos el plátano, es resultado de una política pública orientada a la producción nacional.

Domínguez no proporcionó cifras exactas ni porcentajes de crecimiento, pero subrayó que el Gobierno ha implementado un trabajo escalonado para garantizar la producción, estabilidad y alimentos en la mesa de los salvadoreños.

“Son varios los cultivos estratégicos que hemos incrementado de manera significativa; entre ellos, uno de los más preferidos por las familias salvadoreñas: el plátano”, expresó el funcionario en su mensaje.

Además, desmintió los rumores acerca de una supuesta escasez de plátanos en el país e invitó a visitar la Central de Abastos y diversos mercados nacionales para constatar el abastecimiento.

La política agrícola del Gobierno se enmarca en una estrategia de inversión y cooperación internacional. Para el año 2026, el Ejecutivo salvadoreño proyecta destinar $87.5 millones al sector productivo, una suma que representa la integración de dos grandes iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA), y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele.

La integración de estos programas busca ampliar la cobertura y los beneficios para los agricultores, así como potenciar el impacto sobre la producción nacional de alimentos.

Trabajadores cosechan plátanos como parte de la estrategia nacional de producción y abastecimiento alimentario./ (Redes del viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

Según datos oficiales publicados por la revista Estrategia y Negocios, más de 111,000 productores participan actualmente en estos programas.

De ese total, 84,000 forman parte de la nueva iniciativa, mientras que 37,000 ya estaban activos en otros esquemas de apoyo.

Está previsto que en los próximos días se sumen 10,000 agricultores adicionales, con lo que el Gobierno espera ampliar la producción agrícola y fortalecer la seguridad alimentaria en todo el territorio salvadoreño.

Entre las áreas clave de inversión, de acuerdo con la revista, se destaca la rehabilitación de cuatro distritos de riego: Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur y Lempa Acahuapa, con una inversión de entre $15 y $20 millones.

Los trabajos contemplan la reparación de más de 50 kilómetros de canales primarios y secundarios, lo que permitirá reactivar miles de manzanas productivas y sumar nuevas áreas al sistema de riego. Esta modernización de la infraestructura resulta fundamental para sostener el incremento en la producción de plátano y otros cultivos estratégicos.

La estrategia de tecnificación comprende la instalación de invernaderos, casas malla y la implementación de sistemas hidropónicos, así como procesos de mejora genética.

Además, se prevé la capacitación técnica y el acceso a insumos a bajo costo, con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas.

El Gobierno también ha manifestado su intención de impulsar las exportaciones agrícolas salvadoreñas, en particular hacia mercados internacionales, para diversificar los destinos de los productos nacionales.

Una plantación de plátanos en El Salvador refleja el impulso agrícola anunciado para el sector./(Redes del viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

El programa Progresar Rural, respaldado por el FIDA, se enfoca en fortalecer la producción, el acceso a mercados y la resiliencia de los pequeños productores rurales, con énfasis en la sostenibilidad y la inclusión.

Por su parte, el Programa Aumento a la Producción, impulsado desde la presidencia, promueve la modernización del campo, la adopción de nuevas tecnologías y el apoyo directo a los productores mediante incentivos y acceso a recursos.

El incremento del cultivo de plátano responde a la demanda nacional y al interés de garantizar un abastecimiento estable, en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados agrícolas y las presiones sobre la seguridad alimentaria.

Las autoridades aseguran que la combinación de inversión pública, apoyo internacional y tecnificación permitirá a El Salvador mantener precios estables y un flujo constante de productos básicos.

Así, el Gobierno busca consolidar un modelo agrícola más competitivo, autosuficiente y capaz de responder a las necesidades de la población salvadoreña.