El Salvador

El artista venezolano Óscar Olivares finaliza el mural con tapas que está dejando huella en El Salvador

La intervención artística, impulsada por diversas fundaciones y reconocida a nivel internacional, representa un homenaje a las mujeres salvadoreñas y resalta la revitalización social de una comunidad históricamente marcada por adversidades

El mural de la colonia
El mural de la colonia Zacamil en San Salvador se consolida como el más alto del mundo realizado con más de 100 mil tapas plásticas recicladas. (Cortesía: Lao)

El artista venezolano Oscar Olivares concluyó la creación de el mural de tapas más alto del mundo en la colonia Zacamil, ubicada en El Salvador.

La obra se realizó tras tres semanas de trabajo intensivo y varios meses de recolección de materiales, según explicó el propio Olivares en declaraciones recogidas por medios locales.

La iniciativa, impulsada por la Custom Made Stories Foundation, contó con la colaboración de la organización Asonares, la empresa Full Painting y la comunidad local de Zacamil.

Olivares destacó: “Esto ha sido un trabajo en equipo tremendo”, subrayando la importancia de la participación comunitaria en cada etapa, desde la recolección y clasificación de las tapas de plástico hasta la limpieza y protección final del mural.

El mural, instalado en el edificio ochenta y nueve de Zacamil, utilizó más de cien mil tapas plásticas. Olivares señaló que la obra busca representar el renacimiento que vive El Salvador y, en un sentido más amplio, el de Latinoamérica y otras regiones. “La invitación es a todos a que puedan venir a visitarla acá en la colonia Zacamil”, expresó el artista, quien resaltó el impacto positivo que la intervención artística ha generado en una zona anteriormente catalogada como de difícil acceso.

La obra liderada por el
La obra liderada por el venezolano Óscar Olivares representa una reinterpretación latinoamericana de la Gioconda y rinde homenaje a las mujeres salvadoreñas. (Cortesía: Lao)

El proceso de creación implicó la remoción de andamios y la aplicación de recubrimientos especiales para preservar el mural. Olivares compartió que mientras diseñaba la obra, viajó a Italia para estudiar la labor de Leonardo da Vinci y reflexionó sobre el simbolismo de figuras históricas como la Gioconda. A partir de esa experiencia, optó por retratar en el mural a una salvadoreña común y corriente, símbolo del renacimiento nacional.

“Es una obra única en el planeta, yo creo que su altura le da una imponencia muy importante y ha sido un reto superado”, afirmó Olivares. El artista también remarcó que el mural representa un cambio en la percepción de la colonia Zacamil, ya que ahora recibe visitantes nacionales e internacionales que buscan conocer el proyecto.

El mural, creado por el venezolano Óscar Olivares, está inspirado en una icónica Gioconda Salvadoreña. (Cortesía LAO)

La obra, resultado de la colaboración entre artistas, organizaciones y la comunidad, se erige como un testimonio del potencial del trabajo colectivo para transformar espacios urbanos y promover mensajes de esperanza.

La colonia Zacamil, en San Salvador, suma otro hito en su transformación urbana con un mural de más de 13 metros de altura elaborado con más de 100 mil tapas plásticas recicladas.

La pieza, instalada en el edificio 88 del complejo de apartamentos, representa una reinterpretación latinoamericana de la Gioconda y rinde homenaje a las mujeres salvadoreñas. El proyecto destaca el renacimiento de una comunidad que en el pasado estuvo marcada por la violencia de pandillas.

Óscar Olivares ha replicado su
Óscar Olivares ha replicado su técnica de reutilización de residuos plásticos en países como México, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panamá e Italia. (Cortesía: Óscar Olivares)

Olivares ha llevado su método a países como México, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panamá e Italia, donde, de acuerdo con cifras difundidas por el artista, se han reutilizado aproximadamente dos millones de piezas plásticas. Su labor ha sido reconocida con el Premio Iberoamericano de Emprendimiento Online en 2015, el Premio Mara de Oro en 2017 y el Mara de Platino en 2022.

El estilo artístico de Olivares se caracteriza por integrar elementos de la cultura local, paisajes naturales y escenas de la vida cotidiana, con énfasis en la sostenibilidad.

Inició su trayectoria artística a los 14 años dibujando escenas del fútbol venezolano y, posteriormente, se enfocó en la creación de arte público de gran escala. Además de los murales, Olivares ha presentado exhibiciones y participado en instituciones como el Museo de Bellas Artes de Venezuela.

