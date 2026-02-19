El Salvador

El Salvador, nuevo refugio para migrantes regionales

La estrategia estatal implementada en territorio salvadoreño ha transformado la percepción del país, posicionándolo como alternativa viable para quienes buscan estabilidad y nuevas oportunidades al sur del continente

Guardar
El Salvador se posiciona como
El Salvador se posiciona como destino seguro para migrantes centroamericanos ante el endurecimiento de leyes. (Cortesía: Migración y Extranjería El Salvador)

El Salvador está experimentando una metamorfosis histórica que redefine su posición en el mapa social de América Latina. A través de sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele ha compartido una premisa que hasta hace pocos años parecía impensable: el “Pulgarcito de América” está dejando de ser un emisor de migrantes para transformarse en un destino receptor de personas que buscan paz y estabilidad.

Este fenómeno, validado recientemente por un reporte de la cadena internacional CNN, destaca cómo las políticas de seguridad implementadas por el Ejecutivo salvadoreño han generado un “efecto imán” en países vecinos. Particularmente en Guatemala, la percepción de éxito del modelo está provocando que ciudadanos que antes miraban hacia el norte, ahora giren su mirada hacia la frontera con El Salvador.

Durante décadas, el guatemalteco promedio veía en Estados Unidos la única salida ante la falta de oportunidades y la asfixiante violencia. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Tras un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, el endurecimiento de los controles fronterizos y el aumento de las deportaciones de indocumentados han desgastado la viabilidad de la ruta hacia el norte.

En este contexto, la frontera de 203 kilómetros que une a Guatemala con El Salvador se percibe ahora como una puerta hacia una realidad distinta. La política de seguridad de Bukele, caracterizada por medidas drásticas contra las estructuras criminales, ha logrado lo que parecía imposible: devolver la tranquilidad a las calles.

La política de seguridad salvadoreña
La política de seguridad salvadoreña desplaza el miedo y promueve la confianza ciudadana, según testimonios recogidos por CNN. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

“Un país que avanza”: El testimonio de la esperanza

La seguridad ciudadana se ha convertido en el principal motor de esta nueva tendencia migratoria. Ciudadanos guatemaltecos como Jasel López han expresado a la cadena CNN su admiración por el progreso del vecino país. Según López, El Salvador es “un país que está avanzando desde que vimos los cambios”.

Aunque las medidas adoptadas contra la delincuencia han generado debate internacional, para el ciudadano de a pie que convive con la inseguridad en su territorio, los resultados de Bukele son un argumento irrefutable.

La posibilidad de vivir con la tranquilidad que hoy se ha perdido en otras naciones centroamericanas es una oferta lo suficientemente poderosa como para motivar a familias enteras a considerar a El Salvador como su nuevo hogar.

El liderazgo de Bukele y el nuevo orgullo salvadoreño

El presidente salvadoreño ha capitalizado este cambio de percepción, resaltando que la seguridad es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás: economía, turismo e inversión. El hecho de que ciudadanos de países vecinos consideren migrar hacia El Salvador para escapar de la delincuencia representa el mayor triunfo simbólico de su gestión.

La transformación salvadoreña se basa en la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, estrategias que han logrado un desplome histórico en el índice de homicidios hasta convertir a la nación en una de las más seguras del hemisferio.

Un símbolo determinante de este orden es la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel diseñada para neutralizar a las pandillas que antes dominaban los barrios, garantizando así la paz pública que ahora atrae a ciudadanos de países vecinos.

El modelo de seguridad impulsado
El modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele transforma la imagen internacional de El Salvador como refugio frente a la violencia regional. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Bajo este nuevo paradigma, El Salvador no solo exporta un modelo de seguridad, sino que importa talento y mano de obra regional que busca integrarse a un ecosistema de orden. La transformación de la nación ha elevado el orgullo patrio, permitiendo que el país centroamericano sea visto ya no como un lugar del que se huye, sino como un refugio de prosperidad y paz en una región históricamente convulsa.

El Salvador está escribiendo un capítulo inédito. Al convertirse en una opción como país receptor, desafía las leyes tradicionales de la migración en el Triángulo Norte. Mientras la administración de Bukele se encamina a consolidar estos logros, el mensaje para el mundo es claro: con voluntad política y estrategias de seguridad contundentes, es posible revertir décadas de decadencia y convertir a una nación en el nuevo faro de esperanza para sus vecinos.

Temas Relacionados

Nayib BukeleEl SalvadorEstados UnidosTriángulo NorteSeguridad CiudadanaMigración Regional

Últimas Noticias

EEUU y Honduras refuerzan alianza para expandir oportunidades de inversión bilateral

El encuentro, celebrado en Tegucigalpa, anticipa la cumbre presidencial convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump para el 7 de marzo en Miami, que buscará fortalecer un bloque de países aliados frente a la creciente presencia de Xi Jinping en sectores estratégicos de la región.

EEUU y Honduras refuerzan alianza

Chaves y Fernández confirman asistencia a cita regional impulsada por Trump

La mandataria electa Laura Fernández y el jefe de Estado participarán en un encuentro regional, con varios jefes de Estado, en el que se abordará la cooperación hemisférica frente a amenazas vinculadas al crimen y el narcotráfico

Chaves y Fernández confirman asistencia

República Dominicana: Abinader recibirá nueva licencia de conducir en histórico proceso de modernización

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inicia una transformación histórica del sistema vial con la entrega de la nueva licencia de conducir al presidente Luis Abinader este jueves 26 de febrero de 2026

República Dominicana: Abinader recibirá nueva

La inflación mensual en Nicaragua sube a 0.49% en enero 2026

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó un incremento mensual de los precios mayor al observado un año antes, destacando presiones en productos lácteos, frutas y servicios personales debido a factores internos y externos

La inflación mensual en Nicaragua

El Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL finalizan la modernización de 17 kilómetros clave en la red vial salvadoreña

La intervención responde a la necesidad de resolver problemas de deterioro, facilita el traslado de personas y mercancías y establece la primera fase de un plan que alcanzará rutas consideradas prioritarias en la conectividad nacional

El Ministerio de Obras Públicas

TECNO

Valve se queda sin stock

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

“Mienten sobre su edad”: La polémica respuesta de Mark Zuckerberg ante el juicio por la adicción infantil a las redes

Por qué la soberanía en inteligencia artificial impulsa un debate sobre autonomía y cooperación

Meta y Nvidia dan un giro al futuro de la IA con su alianza de millones de chips

Qué son los contracargos y por qué están generando pérdidas millonarias a comercios electrónicos en Latinoamérica

ENTRETENIMIENTO

La exestrella de Disney, Christy

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer

“Being Gordon Ramsay”: intimidad familiar, desafíos ocultos y vulnerabilidad en la nueva serie del célebre chef británico

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

Se revela que la verdadera causa de muerte de Peter Greene fue un disparo accidental

Esta es la última película que James Van Der Beek grabó antes de morir

MUNDO

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania