Conapina atendió más de 15,000 llamadas en 2025 y refuerza atención a la niñez salvadoreña

El personal que labora en Conapina está capacitado para atender a los niños sin revictimizarlos./ (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia)

El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) registró entre 15,000 y 20,000 llamadas en 2025 a través de la línea de atención 119, según informó su directora ejecutiva, Linda Amaya de Morán. La funcionaria explicó que el 100% de los casos fue atendido por equipos especializados, quienes brindan contención emocional y derivan la atención a las juntas de protección en todo el país.

La línea 119 se consolidó como uno de los principales mecanismos de denuncia y consulta tanto para niños y adolescentes como para adultos responsables. “El 45% de las llamadas provienen de niños o adolescentes que ellos mismos solicitan ayuda”, destacó Amaya de Morán en la entrevista AM de Canal 10. La funcionaria aclaró que la línea no se limita a denuncias de vulneración de derechos, ya que también recibe consultas sobre tareas escolares o situaciones cotidianas que afectan el bienestar emocional de la niñez.

El protocolo de atención inicia con primeros auxilios psicológicos. El personal a cargo se encuentra capacitado para contener emocionalmente a quien llama, recabar los datos necesarios y derivar los casos de forma inmediata a las juntas de protección. “El equipo está preparado para preguntar sin revictimizar a la persona, especialmente cuando se trata de un niño”, precisó la titular de Conapina. La institución trabaja 24 horas y siete días a la semana, con equipos de turno en todo el territorio nacional.

Personal de Conapina atiende consultas y denuncias las 24 horas a través de la línea 119, brindando apoyo emocional y orientación a la niñez y familias en todo el país./ (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia)

El incremento en la cantidad de llamadas no refleja necesariamente un aumento de casos de violencia, sino mayor confianza de la población en el sistema. “La ciudadanía cree en el sistema de protección, por eso denuncia y acude a las instituciones”, afirmó Amaya de Morán, quien resaltó que la articulación entre Conapina, la Fiscalía General de la República y el órgano judicial evita la revictimización, reduce la burocracia y agiliza la respuesta del Estado.

La mayoría de casos atendidos por la línea 119 corresponde a situaciones de bullying en el entorno escolar y al denominado “cuidado no responsable” por parte de adultos. “El 60% de denuncias por acoso escolar son realizadas directamente por los chicos”, explicó la funcionaria. Otras llamadas están relacionadas con la aplicación de castigos físicos, por lo que Conapina ha reforzado las campañas de orientación a padres sobre métodos de corrección sensibles y respetuosos.

El trabajo de las juntas de protección resulta fundamental en la gestión de los casos. Existen 16 juntas distribuidas en todo el país, que pueden dictar medidas de apoyo psicológico, seguimiento familiar y, como última instancia, ordenar el acogimiento institucional cuando la situación de vulnerabilidad lo amerita. La Ley crecer juntos, vigente desde 2023, incorpora la figura de los lazos socioafectivos, lo que permite que niños sean protegidos no solo por sus padres biológicos, sino también por abuelos, tías o personas del entorno cercano.

La atención integral se extiende a los centros de acogimiento institucional (CAI), donde se brinda cobertura a niños y adolescentes de cero a 18 años en situación de alta vulnerabilidad. Estos centros están ubicados en San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, Sonsonate y otros departamentos. Cada uno cuenta con equipos multidisciplinarios conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, además de cuidadoras, terapeutas y personal médico.

Niños y adolescentes participan en talleres y actividades integrales en los centros de acogimiento institucional, con seguimiento de equipos multidisciplinarios./ (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia)

En los centros, la atención supera el enfoque asistencialista y promueve el desarrollo integral de los niños. Las actividades incluyen talleres de arte, deportes, educación, tecnología y programas extracurriculares. “Buscamos que la familia crezca junto al niño y que la comunidad comprenda y apoye el proceso”, señaló Amaya de Morán. El objetivo es lograr la reunificación familiar siempre que sea posible, con seguimiento y apoyo psicosocial tanto para el niño como para su entorno.

El programa Al Sua Manos Salvadoreñas ofrece a los niños y adolescentes la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas a través de talleres de alfarería, cerámica y otras áreas. Los productos elaborados se comercializan para financiar la adquisición de materiales, y cada venta representa un paso hacia la autonomía y la reintegración social.

La labor de Conapina se sostiene con la colaboración constante con instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República y organizaciones internacionales. Esta red de apoyo busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador.