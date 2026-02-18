Centroamérica impulsa una alianza para posicionarse como líder en turismo sostenible y captar inversiones extranjeras

Imagen destacada

Centroamérica se prepara para transformar su riqueza natural, la diversidad y la identidad cultural en una plataforma productiva capaz de captar inversiones y consolidar su reputación a escala global, gracias al acuerdo firmado entre la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y TEON (The Embassy of Nature), organismo regional y entidad de referencia en temas ambientales, respectivamente.

La hoja de ruta establecida busca posicionar a la región como un referente mundial en turismo sostenible y desarrollo económico, integrando por primera vez el “capitalismo cultural” y el “capitalismo ambiental” mediante estrategias concretas de crecimiento productivo.

En la ceremonia celebrada en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo regional, se anticipó que esta alianza permitirá revalorizar la región no solo como destino turístico, sino también como un actor estratégico en circuitos internacionales de inversión. Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises y fundador de TEON, afirmó: “Esta firma es el comienzo de muchísimas cosas más específicas, pero marca un comienzo”.

Fernández-Salvador y Campodonico aseguró que los proyectos derivados de este acuerdo marcarán un punto de inflexión en la proyección global de Centroamérica, con la meta de atraer orgullo y riqueza regional y exponer cualidades todavía no suficientemente vistas en el planeta.

En el país hay zonas costeras protegidas que resguardan una enorme riqueza medioambiental. (Crédito: FIAES)

Boris Iraheta, secretario general de CATA, explicó que Centroamérica acoge alrededor de sesenta pueblos originarios, lo que representa cerca del 20 % de la población regional. Además, aunque ocupa aproximadamente el 1 % de la masa continental, incluye por lo menos el 8 % de la biodiversidad mundial. Esta combinación de factores, junto a que aproximadamente el 25 % del territorio es área natural protegida y a la presencia de la segunda barrera de coral más grande del planeta, sienta las bases para el desarrollo de nuevas modalidades de inversión y turismo respetuoso con el medio ambiente.

Durante el acto Iraheta señaló: “Confiamos en que, a partir de la firma de esta carta de entendimiento, comenzaremos una hoja de ruta que llegue a posicionar a Centroamérica como un destino turístico de talla mundial con un enfoque totalmente sostenible”.

El marqués de Lises detalló que se trabaja en una iniciativa que, en los dieciocho meses siguientes, buscará estructurar la riqueza natural de Centroamérica en forma de títulos valores (securities). El objetivo es que estos activos puedan ser calificados y transaccionados bajo estándares equivalentes a los de los mercados de capitales internacionales, fortaleciendo los balances de activos de la región y ofreciendo un marco concreto para canalizar nuevas inversiones.

La región cuenta con una diversidad de sitios turísticos que ofrece a los visitantes una experiencia completa de aventura y relajación al aire libre - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Alcaldía de San Carlos

En la ceremonia participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y ante el SICA, incluidos jefes de misión de Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras, así como delegaciones de otras misiones y organismos internacionales. También estuvo presente Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante Naciones Unidas, reconocido por su papel en la articulación técnica y diplomática de este acuerdo.