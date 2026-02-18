Así vivieron los fieles el Miércoles de Ceniza en El Salvador

Miles de fieles en El Salvador acudieron a templos para celebrar el Miércoles de Ceniza, marcando el inicio de la Cuaresma 2024. (Foto cortesía redes sociales)

El Miércoles de Ceniza movilizó este año a miles de fieles en El Salvador, quienes acudieron desde la madrugada a templos como la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y la Catedral Metropolitana de San Salvador, en una manifestación colectiva de fe que marca el inicio de la Cuaresma y abre un periodo de cuarenta días para la reflexión, el ayuno así como renovación espiritual en todo el país.

En la jornada, las parroquias habilitaron horarios excepcionales para la celebración de misas y la imposición de la ceniza, con servicios programados desde las 6:30 am. hasta las 17:00 pm. “Hoy el movimiento en las parroquias es inmenso. Todos los sacerdotes están ocupados en la Eucaristía y en horarios extraordinarios, hay fieles que prefieren ir antes del trabajo o que hacen la pausa a mediodía”, indicó el padre Edwin Baños en declaraciones recogidas durante la jornada. Este esfuerzo organizativo responde a la alta afluencia, que incluyó tanto a fieles habituales como a quienes sólo participan durante las grandes celebraciones litúrgicas.

Las parroquias salvadoreñas implementaron horarios extendidos para misas y la imposición de la ceniza, respondiendo a la alta afluencia de creyentes. (Foto cortesía redes sociales)

Significado y origen del rito de la ceniza

El Miércoles de Ceniza introduce el periodo de Cuaresma, en recuerdo de los cuarenta días que Jesús transitó por el desierto, según la tradición cristiana. Durante la ceremonia, el sacerdote dibuja una cruz de ceniza en la frente de cada asistente, utilizando material obtenido de la quema de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. El rito simboliza el paso de la alegría festiva a la introspección y la humildad, invitando a los fieles a iniciar un camino de arrepentimiento y transformación interior.

El padre Baños explicó que la ceniza no es considerada sacramento, sino sacramental: “Con la ceniza impuesta, uno está reconociendo: soy un pecador, necesito conversión, necesito de Dios”. Subrayó que cualquier persona, sin distinción religiosa, puede recibir la ceniza, pues “le prepara para recibir la gracia de Dios”. Las parroquias, según el sacerdote, suelen mezclar para este acto la ceniza de las palmas con incienso y agua bendita.

Al imponer la cruz, se pronuncian frases que remiten a valores esenciales de la tradición cristiana: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Estas expresiones buscan recordar la fragilidad de la condición humana orientando hacia un cambio de vida.

El padre Edwin Baños explicó que la ceniza es un sacramental accesible a todos, preparando al creyente para recibir la gracia divina. (Foto cortesía )

Prácticas litúrgicas y organización de las parroquias

Para facilitar la participación masiva, las iglesias asignaron horarios flexibles. En la Catedral Metropolitana de San Salvador, las celebraciones comenzaron en la mañana y se extendieron hasta la tarde, con varios turnos de Eucaristía y rito de la ceniza. La dinámica se repitió en parroquias de todas las diócesis, reflejando la importancia que la Iglesia confiere a este inicio anual de preparación.

Los fieles acudieron en familia o de manera individual, aprovechando la disponibilidad horaria para no interferir con obligaciones laborales o escolares. El acto personal de recibir la ceniza es interpretado como una manifestación de fe y arrepentimiento, inscribiéndose en una larga tradición que busca el encuentro personal con Dios y el fortalecimiento de la comunidad católica salvadoreña.

El mensaje de fondo: conversión y propósito de la Cuaresma

La Cuaresma se prolonga durante cuarenta días, aunque algunas comunidades suman hasta cuarenta y cuatro si contabilizan desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo, de acuerdo con antiguos decretos papales. El objetivo fundamental de este tiempo litúrgico es preparar a los creyentes para la Semana Santa a través del ayuno, la oración y la caridad. El padre Baños recalcó que la conversión genuina implica más que prácticas externas: requiere un cambio interior de mentalidad, inspirado en la “metanoia” de la tradición griega cristiana.

En el mensaje papal de este año, se resaltó la exhortación a “ayunar de palabras hirientes y de actitudes que dañan a los demás”, privilegiando el diálogo constructivo y la reconciliación en el entorno social y familiar.

El rito de la ceniza recuerda los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, invitando a la introspección y la conversión interior. (AP foto/Mahesh Kumar A.)

Ayuno, abstinencia y compromiso espiritual

Durante toda la Cuaresma, la Iglesia establece normas de ayuno y abstinencia para los fieles como una forma de acompañar el proceso de reflexión personal. Es obligatorio el ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, se puede realizar una comida principal y dos más ligeras, autorizando agua fuera de estos tiempos. Además, se prescribe la abstinencia de carne, especialmente de carne roja, todos los viernes del periodo, aunque se aclara que su cumplimiento puede adaptarse a las costumbres alimenticias propias de cada comunidad.

El padre Baños destacó la necesidad de acompañar estos esfuerzos con una intención espiritual clara: “El fruto espiritual estaría en ponerle una intención. Puede ser eliminar un defecto, realizar una obra de caridad o intensificar el contacto con la Palabra de Dios”. Recomienda con énfasis la lectura del capítulo quince del Evangelio de San Lucas como punto de partida personal durante este ciclo litúrgico.