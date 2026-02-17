Atletas de 28 países llegan al primer Ironman 70.3 de El Salvador: dispositivo de seguridad y cierres viales

El viceministro presenta las rutas alternas y el dispositivo de seguridad para el Ironman 70.3, que se realizará el domingo 22 de febrero y contempla cierres viales en el sector del redondel Diana y el bulevar del Ejército (Foto cortesía VMT).

El Salvador será escenario de la primera edición del Ironman 70.3, una competencia internacional que reunirá a deportistas de élite provenientes de 28 países. El evento, que contempla nado, ciclismo y carrera, tendrá lugar el domingo 22 de febrero, con un despliegue de seguridad y logística sin precedentes para la región.

Daniel González, representante del equipo organizador, enfatizó que la prueba acuática de 1.9 kilómetros se desarrollará en las aguas del lago de Ilopango. Posteriormente, los atletas tomarán sus bicicletas en la zona de Apulo y recorrerán el bulevar del Ejército hasta la carretera Panamericana, retornando en Cojutepeque. González describió que la ruta permitirá apreciar vistas panorámicas de la región, mientras se garantiza la seguridad de los participantes y espectadores.

Durante la conferencia de prensa, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, resaltó que este evento cuenta con un dispositivo de gestión interinstitucional sin precedentes en el país, involucrando aproximadamente 2,000 elementos de la Fuerza Armada, más de 1,000 integrantes de la Policía Nacional Civil y el apoyo de gestores de tránsito.

ARCHIVO: El recorrido de natación del Ironman 70.3 en El Salvador abarca 1.9 kilómetros en las aguas del lago de Ilopango.

El funcionario también detalló el recorrido y los cierres viales que afectarán diversas arterias principales.

“La competencia inicia en el parque recreativo Apulo con la competencia de nado, luego en bicicleta por el bulevar del Ejército, luego continúa por la carretera Panamericana hasta retornar en Cojutepeque, por lo que tendremos diversos cierres a fin de que las personas puedan programar sus viajes; por lo que recomendamos consultar plataformas como Waze antes de iniciar su viaje”, precisó el viceministro.

Cierres viales, rutas alternas y reapertura escalonada durante el Ironman 70.3

Las autoridades confirmaron que el cierre de los tramos viales comenzará a la medianoche del domingo 22 de febrero y se levantará de manera escalonada. El primer segmento en liberarse será entre Cojutepeque y el desvío al bulevar del Ejército, alrededor de las 13:45.

El segundo tramo, entre el derivador del bulevar del Ejército y la zona del aeropuerto, reabrirá aproximadamente a las 14:00. El bulevar del Ejército quedará totalmente habilitado a las 14:30.

Además, se implementará un carril reversible en la carretera Panamericana y el bulevar del Ejército para facilitar el tránsito de los competidores y vehículos de emergencia. “El único cruce autorizado en el bulevar del Ejército, mientras se desarrolla la competencia será por el redondel Diana, ya que los atletas transitarán por el paso elevado”, explicó el viceministro.

Mapa oficial de las rutas alternas y la ruta del Ironman 70.3, que muestra los tramos afectados por cierres viales y las opciones de circulación disponibles el domingo 22 de febrero, desde la medianoche hasta las 5:30 p.m. (Foto cortesía VMT).

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que la llegada de atletas internacionales y sus acompañantes genera un impacto positivo en el sector turístico y en la economía nacional. “La llegada de atletas de diferentes países, también seguidores de estas distintas ramas del deporte, impulsa el turismo y la dinamización de la economía nacional en el país. Así lo han confirmado las autoridades”.

Las autoridades destacaron que el parque recreativo Apulo estará abierto al público desde el lunes 2 de marzo, permitiendo a la población disfrutar de las renovaciones realizadas en el recinto, tras meses de modernización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse sobre los cierres viales a través de plataformas digitales y a planificar sus desplazamientos con anticipación, para minimizar inconvenientes durante la realización de la competencia internacional.