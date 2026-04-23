Justicia de EE.UU. cierra la puerta al narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes al rechazar anular su condena de cadena perpetua

La Corte del Distrito Sur de Nueva York determinó que no hubo violación de derechos constitucionales en el caso del narcotraficante hondureño. (Foto: Archivo))

La Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió denegar la solicitud presentada por el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien buscaba anular, revocar o corregir su sentencia mediante un recurso legal interpuesto bajo el artículo 2255 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.

Con esta decisión, el tribunal deja firme la condena impuesta previamente, cerrando una nueva vía de defensa para el condenado, quien permanece recluido en una penitenciaría federal en el estado de Florida.

Fuentes Ramírez, actuando por cuenta propia, había presentado inicialmente el recurso con el objetivo de cuestionar la legalidad de su condena, la cual incluye cadena perpetua más 30 años de prisión.

Posteriormente, solicitó modificar su petición original, lo que fue permitido por el tribunal bajo la condición de que la versión enmendada sustituyera por completo la anterior.

Esto implicaba que cualquier argumento no incorporado en el nuevo documento sería considerado como abandonado, limitando así el alcance de su reclamo a los puntos expresamente planteados en la reformulación.

Tras un análisis exhaustivo del escrito presentado, el juez P. Kevin Castel concluyó que el solicitante no logró demostrar que su proceso judicial haya estado marcado por una violación sustancial de sus derechos constitucionales.

En consecuencia, resolvió rechazar el recurso en su totalidad, reafirmando la validez de la sentencia dictada en su contra. Asimismo, la corte determinó que no procede la emisión de un certificado de apelación, al considerar que el caso no presenta fundamentos suficientes que justifiquen una revisión por una instancia superior.

El fallo judicial también bloquea nuevas apelaciones al considerar que no se presentarían de buena fe. (Foto: Archivo)

En la misma línea, certificó que cualquier intento de apelación no se presentaría de buena fe, lo que implica que el condenado no podrá continuar litigando bajo la figura de indigencia.

Esta decisión refuerza el carácter definitivo del fallo y limita considerablemente las opciones legales de Fuentes Ramírez en el sistema judicial estadounidense.

El tribunal también ordenó el cierre definitivo de los expedientes relacionados con esta solicitud, consolidando así la firmeza de la condena impuesta contra el hondureño.

Con ello, se pone fin a un nuevo intento por revertir una sentencia que ha sido considerada emblemática dentro de los procesos judiciales vinculados al narcotráfico internacional.

La condena contra Fuentes Ramírez fue dictada en enero de 2022, cuando la corte lo sentenció a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por los delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el uso de este tipo de armamento en el marco de actividades de narcotráfico.

El caso se remonta al 22 de marzo de 2021, fecha en la que Fuentes Ramírez fue declarado culpable tras un juicio que se extendió por dos semanas en Nueva York.

Durante el proceso, la fiscalía presentó una serie de pruebas y testimonios que evidenciaban la participación activa del acusado en operaciones de tráfico de drogas a gran escala, así como su vinculación con estructuras criminales que operaban tanto en Honduras como en otros países de la región.

Evidencia presentada durante el juicio por conspiración y tráfico de drogas fue uno de los puntos más fuertes. (Foto: Archivo)

Entre los testimonios más relevantes figuraron los de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), expertos en historia del narcotráfico y diversos testigos, incluyendo al narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga.

Este último aportó información clave sobre las operaciones ilícitas y las conexiones políticas que, según la acusación, facilitaban el tráfico de drogas.

Durante el juicio también se mencionaron presuntos sobornos a figuras políticas de alto nivel en Honduras, incluyendo a los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo, así como al exmandatario Juan Orlando Hernández.

Estas declaraciones generaron amplia controversia y pusieron nuevamente en evidencia las presuntas conexiones entre el crimen organizado y sectores del poder político en el país centroamericano.

El proceso judicial de Fuentes Ramírez guarda similitudes con otros casos emblemáticos, como el del exdiputado Juan Antonio Hernández, en los que se expusieron detalles sobre la estructura y funcionamiento de redes de narcotráfico, así como la participación de distintos actores, incluyendo empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y políticos.