Guatemala se consolida como el principal destino para los medicamentos salvadoreños en 2025

En 2025, Guatemala se consolidó como el principal destino para los medicamentos salvadoreños, con compras valoradas en USD 45.6 millones, lo que representa una fracción considerable del total exportado., según los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

Honduras y Nicaragua siguieron en importancia, con USD 33.4 millones y USD 33 millones respectivamente. El resto de los mercados, como Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, tuvieron una participación menor.

El rubro dominante en las exportaciones fue el de medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, que alcanzó un valor de USD 164.7 millones y un peso total de 27.7 toneladas. Otras categorías, como preparados farmacéuticos específicos, gasas, vendas y sangre humana para fines terapéuticos, tuvieron una incidencia notablemente inferior.

Aunque la industria local reporta alzas en su producción, las exportaciones de medicinas han ido a la baja. De 2023 a 2025 experimentaron una caída de poco más de 10 millones de dólares, y si se observa en un periodo más extenso, están han venido a la baja.

El comercio exterior farmacéutico de El Salvador en 2025 evidenció una integración regional relevante, con Guatemala como mayor comprador y México encabezando la lista de países proveedores para el mercado nacional.

Auge de las importaciones: México encabeza la provisión

Las importaciones farmacéuticas han mantenido un crecimiento constante, pasando de USD 353.3 millones en 2016 a USD 672.9 millones en 2025.

Solo en los últimos dos años, 2023 a 2025, experimentaron un crecimiento de más de 96.9 millones. Pasando de 580.7 millones de enero a diciembre de 2023 a 677.6 millones en el mismo periodo de 2025.

Solo de 2024 a 2025, el aumento fue de 65.5 millones de dólares que el país compró en medicinas en el exterior.

México se posicionó como el principal proveedor, con ventas por USD 95.8 millones en 2025. Estados Unidos, Guatemala y Alemania también figuraron entre los socios estratégicos, aportando USD 69.3 millones, USD 63.2 millones y USD 62.6 millones respectivamente. India, Colombia y varios países europeos completaron la lista de orígenes relevantes.

El producto más importado coincidió con el principal bien exportado: medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, que sumaron USD 589.4 millones y 26.9 toneladas en importaciones. Otros artículos destacados fueron sangre humana, preparados inmunológicos y materiales médicos auxiliares como gasas y vendas.

Brecha comercial y dependencia del abastecimiento externo

El análisis global pone en evidencia una diferencia marcada entre los valores de exportación e importación. El monto importado triplica al exportado, lo que expone una fuerte dependencia de insumos farmacéuticos provenientes del exterior, a pesar del crecimiento del sector exportador local.

La integración centroamericana resulta determinante tanto en la colocación de productos salvadoreños como en la adquisición de bienes importados, aunque la mayor parte de la oferta que abastece el mercado interno proviene de socios extrarregionales.

En los últimos tres años, el déficit comercial farmacéutico ha seguido en aumento, con exportaciones estancadas y un alza significativa de las importaciones.

Este escenario plantea desafíos en materia de fortalecimiento de la producción nacional y diversificación de mercados, pero también abre oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevos nichos, en un contexto donde la demanda interna se mantiene al alza y la dependencia de proveedores externos se intensifica.

La evolución reciente del sector obliga a repensar las políticas de apoyo a la industria farmacéutica salvadoreña, así como a explorar rutas que permitan reducir la vulnerabilidad ante cambios en la oferta internacional y aprovechar el potencial de los mercados regionales.