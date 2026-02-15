¿Cómo impacta la actualización de programas universitarios en el futuro económico y social de El Salvador?

Las instituciones de educación superior efectúan diagnósticos de carreras, incorporan innovación y buscan reducir la dependencia tecnológica externa, con énfasis en el fortalecimiento de disciplinas STEM y en la igualdad de oportunidades en ciencia (Foto cortesía UES)

El desafío de la educación superior en El Salvador se presenta hoy bajo el prisma de dos retos interconectados: la urgente actualización de programas universitarios para una sociedad en transformación y la persistente brecha que separa al país de las tendencias globales en formación y desarrollo. Según la vicerrectora académica Evelyn Farfán, parte vital de esta estrategia radica en la revisión diagnóstica de todas las carreras universitarias, con avances que ya han permitido actualizar once de ellas en los últimos días.

Desde la perspectiva de Farfán, citada en entrevista difundida el miércoles a través de Megavisión, la universidad ha impulsado una migración notoria de la educación presencial clásica hacia esquemas semipresenciales, extendiéndose a un número significativo de programas académicos. Este giro responde tanto a limitaciones logísticas como a la necesidad de innovar en experiencias formativas acordes a los tiempos actuales.

En el contexto regional, los indicadores evidencian las profundas diferencias que enfrenta El Salvador. De acuerdo con datos expuestos durante la conversación, el país se ubica en la posición 120 de 165 naciones, ocupando el lugar 21 entre 27 países en Latinoamérica y el Caribe en materia de educación superior. Solo supera a Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití en términos de mejoras, reflejo de las dificultades acumuladas en el sector.

Farfán reconoció que la insuficiencia del financiamiento educativo ha sido un lastre considerable. “El financiamiento en la educación es un elemento fundamental que otros países han hecho una apuesta estratégica durante muchísimos años y eso ha dado frutos”, explicó la vicerrectora. Sin embargo, atribuyó las diferencias en los rankings internacionales no solo a la inversión económica, sino también a los diversos parámetros empleados que tienden a beneficiar a las naciones con trayectorias consolidadas en áreas como infraestructura, internacionalización y producción científica.

El sistema universitario nacional experimenta una revisión de programas y una transición hacia modelos semipresenciales mientras persisten desafíos de financiación y rezago frente a estándares internacionales según autoridades académicas salvadoreñas (Foto cortesía UES)

Para equilibrar esa desventaja, la vicerrectora de la Universidad de El Salvador enfatizó el compromiso institucional de ir más allá de la simple formación laboral. La apuesta, señaló, debe orientarse a contribuir al desarrollo nacional por medio de la investigación, la innovación y la generación de patentes propias. Rechazó la dependencia exclusiva de los avances extranjeros porque a menudo “cuando vienen a nuestro país, pues ya llegan a un costo elevado”, en comparación con las posibilidades que el desarrollo científico local podría ofrecer al bienestar de la sociedad.

El impulso de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) representa una materia pendiente. Farfán aprovechó para destacar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) y subrayó el desfase existente tanto en la inserción de mujeres como en la preparación de los jóvenes salvadoreños en estas áreas. “Las matemáticas siguen siendo un reto para la mayoría de jóvenes que debe de romperse, no en la universidad, sino desde los primeros años en la formación”, afirmó.

El análisis de Farfán alertó sobre el riesgo de orientar las carreras universitarias hacia modas pasajeras, advirtiendo que las decisiones educativas deben sustentarse en visiones de desarrollo a largo plazo: las áreas que elijan las instituciones y los estudiantes tendrán impacto no solo hoy, sino en los próximos cinco o diez años, afectando el destino económico y social del país.

La Universidad de El Salvador es la única universidad pública de El Salvador. Además de su campus principal en la ciudad de San Salvador, cuenta con campus regionales en Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Fundada en 1841, la universidad ofrece un total de 169 titulaciones.