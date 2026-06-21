El Salvador

El salvadoreño Marcelo Arévalo y Mate Pavić conquistan el título en Queen’s Club en Londres

La dupla salvadoreña-croata se impone en Londres ante Harri Heliövaara y Henry Patten por 6-2 y 6-4, suma su cuarto título del año y llega encendida al Abierto de Wimbledon

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Marcelo Arévalo y Mate Pavić ganaron el HSBC Championships de Queen's Club tras vencer a Harri Heliövaara y Henry Patten por 6-2 y 6-4 en la final. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)
Marcelo Arévalo y Mate Pavić ganaron el HSBC Championships de Queen's Club tras vencer a Harri Heliövaara y Henry Patten por 6-2 y 6-4 en la final. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)

El cuarto trofeo de la temporada llegó para Marcelo Arévalo y Mate Pavić tras una actuación contundente en la final del HSBC Championships de Queen’s Club, donde derrotaron al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten por 6-2 y 6-4.

A una semana del inicio de Wimbledon, el dúo se ha consolidado como una de las parejas más estables y exitosas del circuito, sumando un nuevo título sobre césped y enviando una señal clara a sus rivales. La victoria confirma que el salvadoreño y el croata atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada.

El Queen’s Club, fundado en 1890 en Londres, es uno de los torneos de tenis más antiguos y respetados. Por sus canchas han pasado figuras como John McEnroe, Andy Murray, Pete Sampras y Rafael Nadal. Ahora, el nombre de Arévalo se inscribe en la lista de campeones de este certamen tradicional.

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La conquista del torneo representa un logro especial para el tenista originario de Sonsonate, quien sigue superando marcas y llevando la bandera de El Salvador a escenarios históricos del tenis internacional. Su desempeño inspira a nuevas generaciones y reafirma que los sueños pueden alcanzarse más allá de las fronteras.

La dupla de Marcelo Arévalo y Mate Pavić sumó su cuarto título de la temporada y se consolidó entre las parejas más firmes del circuito de dobles. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)
La dupla de Marcelo Arévalo y Mate Pavić sumó su cuarto título de la temporada y se consolidó entre las parejas más firmes del circuito de dobles. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)

La dupla Arévalo-Pavić controló la final desde el inicio, imponiendo su ritmo y mostrándose sólidos en los momentos decisivos. Gracias a esta victoria, suman ya cuatro títulos en lo que va del año, afianzando su posición entre las mejores parejas del circuito.

El triunfo en Londres no solo suma un nuevo trofeo, sino que refuerza la confianza del binomio de cara a los desafíos venideros, especialmente Wimbledon, donde buscarán mantener el impulso y dejar una nueva huella en la historia del tenis mundial.

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Camino a la final de Queen’s Club: el impulso previo al título

Antes de levantar el trofeo en Londres, Marcelo Arévalo y Mate Pavić debieron superar una exigente semifinal ante los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash. La dupla salvadoreña-croata se impuso con parciales de 6-4 y 6-3, mostrando un juego consistente desde el primer set, en el que un quiebre temprano les permitió tomar el control del partido.

El segundo set parecía abrir la puerta a una reacción de los locales, pero el ritmo y la firmeza de Arévalo y Pavić mantuvieron a raya a sus rivales. Dos quiebres más sellaron el triunfo y les aseguraron el pase a la final del ATP 500 de Queen’s, donde el objetivo era revertir una temporada hasta ese momento irregular.

Marcelo Arévalo y Mate Pavić llegaron a la final del ATP 500 de Queen’s tras derrotar en semifinales a Lloyd Glasspool y Julian Cash por 6-4 y 6-3. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)
Marcelo Arévalo y Mate Pavić llegaron a la final del ATP 500 de Queen’s tras derrotar en semifinales a Lloyd Glasspool y Julian Cash por 6-4 y 6-3. (Foto: Federación Salvadoreña de Tenis)

La definición del título los enfrentó a Harri Heliövaara y Henry Patten, ambos con reconocida experiencia en el circuito de la ATP. El desafío era mayor, ya que la final representaba la última prueba antes del Abierto de Wimbledon, el único grand slam sobre césped y uno de los grandes pendientes de la dupla en cuanto a resultados destacados.

Para Arévalo y Pavić, el torneo de Queen’s Club marcó un punto de inflexión en la temporada y el inicio del tramo más exigente del calendario.

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