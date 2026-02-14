El Salvador: Recuperan cuerpo de persona presuntamente arrastrada por corriente en Los Chorros de La Calera

Individuo fue presuntamente sorprendido y arrastrado por una fuerte corriente de agua en Los Chorros de la Calera. (Cortesía: Comandos De Salvamento Juayúa)

Varias entidades que integran la Comisión de Protección Civil de Sonsonate Norte activaron un operativo de emergencia en el sector de Los Chorros de La Calera, Juayúa, tras reportarse un incidente acuático que resultó en la muerte de una persona.

El protocolo fue alertado sobre un individuo que, mientras se encontraba en una de las pozas naturales del sector, fue presuntamente sorprendido y arrastrado por una fuerte corriente de agua. Ante la urgencia del llamado, se activaron de inmediato los equipos de rescate especializados, quienes se movilizaron al distrito de Juayúa para iniciar las labores de búsqueda y salvamento.

Un terreno de alta complejidad operativa

La geografía de la zona es conocida por su belleza natural, pero también por presentar desafíos significativos para las unidades de emergencia. Al llegar al lugar, los rescatistas articularon esfuerzos con autoridades locales y delegaciones de Protección Civil para peinar el área. Tras varias horas de intensa búsqueda, los equipos lograron localizar el cuerpo de la víctima en una zona de difícil acceso.

Una persona fallece tras presuntamente ser arrastrada por una corriente en Los Chorros de La Calera, Juayúa. (Cortesía: Comandos De Salvamento Juayúa)

Debido a las condiciones topográficas accidentadas y la profundidad de la hondonada donde quedó atrapado el cuerpo, las labores de recuperación se extendieron por varias horas.

Los rescatistas debieron instalar un sistema de polipastos y maniobras con cuerdas para extraer los restos de forma segura. Esta técnica de rescate vertical es necesaria en este tipo de escenarios debido a la inclinación de las paredes rocosas y la humedad del suelo, que aumenta el riesgo de deslizamientos para el personal operativo.

Seguridad y naturaleza: El entorno de La Calera

El sector de Los Chorros de La Calera es un lugar turístico de propiedad privada. Es fundamental recordar a los visitantes y turistas que, aunque la zona es un destino popular por sus cascadas y clima fresco, al tratarse de un entorno natural virgen en su mayor parte, las corrientes de agua pueden variar súbitamente dependiendo de las condiciones climáticas en las partes altas de la montaña, lo que exige una vigilancia constante y el respeto estricto a las indicaciones de seguridad.

A menudo, las corrientes en las pozas pueden intensificarse sin previo aviso debido a escorrentías o cambios en los caudales internos de las formaciones rocosas, factores que incrementan el riesgo para quienes no están familiarizados con el comportamiento hídrico de la zona.

Delegaciones municipales y Protección Civil colaboran por varias horas en el área del accidente hasta completar la recuperación y traslado del cuerpo (Cortesía: Comandos De Salvamento Juayúa)

Procedimientos legales

Una vez completada la fase de extracción vertical, el equipo de rescate procedió a trasladar el cuerpo a un punto seguro para finalizar el operativo. Cumpliendo con los protocolos de ley establecidos en el Código Procesal Penal, el cuerpo fue entregado a los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y a médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, quienes realizarán la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento y proceder con la identificación oficial.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución al visitar cuerpos de agua, especialmente en zonas de montaña donde la topografía puede dificultar una respuesta inmediata ante incidentes.

Recomendaron evitar ingresar a ríos y lagos sin la supervisión adecuada y prestar atención a las señales de advertencia instaladas en áreas consideradas de riesgo. Hasta el cierre de esta nota, el operativo se dio por finalizado con el retiro de las unidades de rescate de la escena. Los equipos reiteraron que las labores de vigilancia continuarán en la región durante la temporada, con énfasis en la prevención y la pronta atención de emergencias.

En un hecho similar, ocurrido el jueves 12 de febrero, un ciudadano guatemalteco falleció ahogado en el sitio turístico Salto de Malacatiupán, ubicado en el distrito de Atiquizaya, en Ahuachapán Norte.