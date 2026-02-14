El Salvador

Así permanece el centro de San Salvador a un día después del incendio: escombros, daños y zona restringida

El área afectada por el incendio en el centro de San Salvador sigue bajo resguardo de autoridades, con acceso restringido y equipos especiales trabajando en la remoción de escombros mientras decenas de familias esperan respuestas sobre su futuro

Un bombero inspecciona los restos
Un bombero inspecciona los restos calcinados de estructuras de lámina y madera tras el incendio en el centro de San Salvador, mientras continúan las labores de remoción entre los escombros (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

A un día del incendio que devastó la intersección de la 4.ª avenida Sur y la 8.ª calle Oriente, en el centro de San Salvador, cuadrillas de limpieza, personal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos continúan trabajando entre los escombros.

La zona permanece cerrada al paso vehicular y peatonal, mientras maquinaria pesada avanza en la remoción estructuras colapsadas. El panorama, 24 horas después, está marcado por la presencia de equipos de emergencia y vecinos que intentan recuperar algún objeto entre los vestigios de lo que fueron sus viviendas y comercios.

Los respectivos equipos especializados también están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para identificar el origen del incendio el cual dejó como resultado el fallecimiento de cinco personas y la hospitalización de varios heridos por quemaduras e intoxicación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los nombres, el sexo ni las edades de las víctimas. Tampoco se ha presentado un informe oficial sobre las pérdidas económicas ocasionadas por los daños en las infraestructuras afectadas. Sin embargo, medios locales han publicado que entre las víctimas del siniestro se encuentran Miguel Antonio Catalán y Mariela Hardee Zacapa Hernández, ambos de 35 años, quienes eran originarios del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Norte.

Vista aérea de la zona
Vista aérea de la zona afectada en el centro de San Salvador, donde maquinaria pesada y cuadrillas de limpieza trabajan en la remoción de escombros (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Según Protección Civil, la mayoría de las viviendas afectadas correspondían a mesones de más de cien años de antigüedad, construidos con materiales altamente inflamables y en condiciones de hacinamiento.

Estas características, sumadas a la presencia de cilindros de gas doméstico y cableado eléctrico deficiente, contribuyeron a la rápida expansión del fuego. El director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano declaró a medios locales que “la emergencia fue de tal magnitud que se solicitó apoyo de todas las estaciones de bomberos del área metropolitana”.

La intensidad del siniestro llevó a la evacuación urgente de decenas de residentes, quienes abandonaron sus pertenencias y buscaron refugio en albergues temporales habilitados por el gobierno.

Uno de los datos más relevantes, según Protección Civil, es que el área afectada forma parte de una de las zonas más antiguas y densamente pobladas de San Salvador, lo que incrementa los riesgos ante emergencias de este tipo.

Vista aérea muestra la magnitud
Vista aérea muestra la magnitud del incendio que consumió por completo la histórica edificación del centro de San Salvador (Foto cortesía Secretaria de Prensa).

¿Cómo se pueden evitar incendios estructurales?

Las autoridades y expertos en protección civil destacan que la prevención resulta fundamental para evitar tragedias como la ocurrida en San Salvador. Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo de incendios estructurales figuran:

  • La revisión periódica de instalaciones eléctricas y de gas
  • La sustitución de cableado antiguo y el uso de materiales no inflamables para techos y paredes.

Especialistas subrayan la importancia de no sobrecargar los enchufes eléctricos y desconectar aparatos cuando no se utilicen. También resulta clave almacenar los cilindros de gas en lugares ventilados, alejados del calor y fuera del alcance de los niños.

El Cuerpo de Bomberos aconseja implementar detectores de humo en viviendas y comercios, mantener rutas de evacuación libres de obstáculos y capacitar a todos los miembros del hogar o del personal sobre el uso de extintores y las acciones básicas en caso de emergencia. “La educación y la prevención salvan vidas”, expresó Baltazar Solano, quien reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier situación irregular que pueda constituir un riesgo.

Bomberos inspeccionan el interior de
Bomberos inspeccionan el interior de una estructura calcinada tras el incendio en el centro de San Salvador, donde los daños materiales son evidentes y persisten las labores de evaluación y remoción de escombros (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

Finalmente, las autoridades municipales insisten en la necesidad de actualizar los reglamentos de construcción, especialmente en el centro histórico de ciudades como San Salvador, donde persisten edificaciones antiguas y materiales obsoletos.

La coordinación entre vecinos, empresas y organismos gubernamentales resulta esencial para fortalecer la cultura de prevención y evitar nuevas tragedias.

